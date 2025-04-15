Кабмін затвердив запуск державного гарантування якості для оборонних закупівель

Кабінет міністрів України схвалив постанову про запуск системи державного гарантування якості (ДГЯ) товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з фракції "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з новою постановою, контроль якості охоплюватиме весь цикл - від планування закупівель та перевірки підрядників до інспекції процесів і фінансування робіт із контролю.

"Тепер буде чітко прописано, як саме перевіряється якість зброї, техніки, спорядження та інших товарів, які закуповуються для армії", - зазначив Гончаренко.

Система стосуватиметься не лише українських виробників, а й іноземних компаній з країн НАТО та держав-партнерів, з якими укладено зовнішньоекономічні контракти.

Парламентар також нагадав про попередні випадки поставок неякісної продукції: "Подивимось, як це працюватиме. Бо в нас були вже браковані міни для військових".

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