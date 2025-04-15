Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Польща та країни Балтії, яких він назвав "провокаторами", повинні усвідомлювати: у разі можливої агресії НАТО проти Росії та Білорусі саме вони зазнають удару першими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Вони (поляки і балтійці. - Ред.) мали б зрозуміти, але поки що не розуміють, що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, усьому блоку НАТО, але більшою мірою першими, хто постраждають, будуть носії таких ідей серед політичних кіл Польщі та прибалтійських країн", - наголосив він.

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За словами Наришкіна, Польща та країни Балтії "вирізняються високою агресивністю, принаймні на словах, весь час брязкають зброєю, а Польща дійшла до того, що заявляє про свої плани встановити вздовж кордонів з Білоруссю і Калінінградською областю РФ близько 2 млн протитанкових мін і дуже хотіла б, розраховує і сподівається отримати ще й американську ядерну зброю".

"Це сумно. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що саме нарощування військової активності біля кордонів Росії і Білорусі стало одним із чинників, однією з причин нинішньої великої, гострої і дуже небезпечної кризи на Європейському континенті", - додав він.

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