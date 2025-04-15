Наришкін пригрозив Польщі та країнам Балтії: вони постраждають першими
Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Польща та країни Балтії, яких він назвав "провокаторами", повинні усвідомлювати: у разі можливої агресії НАТО проти Росії та Білорусі саме вони зазнають удару першими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Вони (поляки і балтійці. - Ред.) мали б зрозуміти, але поки що не розуміють, що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, усьому блоку НАТО, але більшою мірою першими, хто постраждають, будуть носії таких ідей серед політичних кіл Польщі та прибалтійських країн", - наголосив він.
За словами Наришкіна, Польща та країни Балтії "вирізняються високою агресивністю, принаймні на словах, весь час брязкають зброєю, а Польща дійшла до того, що заявляє про свої плани встановити вздовж кордонів з Білоруссю і Калінінградською областю РФ близько 2 млн протитанкових мін і дуже хотіла б, розраховує і сподівається отримати ще й американську ядерну зброю".
"Це сумно. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що саме нарощування військової активності біля кордонів Росії і Білорусі стало одним із чинників, однією з причин нинішньої великої, гострої і дуже небезпечної кризи на Європейському континенті", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відео на рахунок чи підтримує наШЬІшкин напад на Україну.
А так він звичайний петрушка рівня соловья
А реакції нуль.
Схоже фраза-"останє Китайське попередження" змінила свою країну на парашу.
Оленевод занадто розумний, щоб таку куйню верзти.
хліб жує свійдерибанить кацапський бюджет...
геніальний кацапський підор
простий як двері
НАТО навіть без США 500 млн.людей і 20 трлн. євро, грошей, знайдуть 1% добровольців, кинуть 10% на оборону і доведеться знову ленд-ліз і "другий фронт" у "клятих піндосів" клянчить.
Потрібно робити свою роботу: знищувати всіх касапів. Звичайно, якби ті, які оце серуть - були би в зоні досяжності - було би чудово... Доводитьтся обмежуватися закобзоненням немедійних алкашів-касапів - і те діло.
На крайняк нам можна вчергове заспівати "він - *****" і т.д. Але в жодному разі - не нервувати, а спокійно робити свою роботу.
все, що ллється з їх смердючого писка - брехня, або погрози, або просто лайно
відноситись треба відповідно.... як до септика
Другого чуда на Вислі скорійш за все не буде.
Калінінграда? 😲 Отже прибалти з поляками роблять все правильно! Значить мін має бути ще більше!