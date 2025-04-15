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Наришкін пригрозив Польщі та країнам Балтії: вони постраждають першими

У Росії погрожують Польща та країнам Балтії

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Польща та країни Балтії, яких він назвав "провокаторами", повинні усвідомлювати: у разі можливої агресії НАТО проти Росії та Білорусі саме вони зазнають удару першими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Вони (поляки і балтійці. - Ред.) мали б зрозуміти, але поки що не розуміють, що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, усьому блоку НАТО, але більшою мірою першими, хто постраждають, будуть носії таких ідей серед політичних кіл Польщі та прибалтійських країн", - наголосив він.

Також читайте: Директор СЗР РФ Наришкін і директор ЦРУ США Реткліфф провели розмову на тлі зустрічі в Джидді

За словами Наришкіна, Польща та країни Балтії "вирізняються високою агресивністю, принаймні на словах, весь час брязкають зброєю, а Польща дійшла до того, що заявляє про свої плани встановити вздовж кордонів з Білоруссю і Калінінградською областю РФ близько 2 млн протитанкових мін і дуже хотіла б, розраховує і сподівається отримати ще й американську ядерну зброю".

"Це сумно. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що саме нарощування військової активності біля кордонів Росії і Білорусі стало одним із чинників, однією з причин нинішньої великої, гострої і дуже небезпечної кризи на Європейському континенті", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирна угода щодо України передбачає визнання суверенітету кордонів РФ, - директор СЗР Росії Наришкін

Автор: 

Польща (8496) Балтія (345) росія (65129) Наришкін Сергій (37)


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Топ коментарі
+35
т.е. когда русня свои войска активизируют возле границ то это никак не угроза ?
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15.04.2025 14:57
+24
Щоб його сприймали быльш серйозніше він повинен спершу видалити одине відео з мережі інтернет. Ну те відео де він бекав і мекав на одне просте запитання №уйла.
Відео на рахунок чи підтримує наШЬІшкин напад на Україну.
А так він звичайний петрушка рівня соловья
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15.04.2025 14:58
+22
Польща дійшла до того, що заявляє про свої плани встановити вздовж кордонів з Білоруссю і Калінінградською областю РФ близько 2 млн протитанкових мін і дуже хотіла б, розраховує і сподівається отримати ще й американську ядерну зброю".Рашистський брехливий пес.Ти навіщо затаскав тактичні ракети з ядерними боєголовками в бульборусію...???Накуя зробив народ бульборусії мішенню для ядерних ракет НАТО....??Рашисти Лицемірні виродки лукавого на землі...
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15.04.2025 15:02
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т.е. когда русня свои войска активизируют возле границ то это никак не угроза ?
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15.04.2025 14:57 Відповісти
ні ..саме час готуватись до травневих шашликів
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15.04.2025 14:58 Відповісти
Ой, а чого в тебе так дупу розірвало? Найвеличніший же казав теж саме у 2022-му році.
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15.04.2025 15:38 Відповісти
Мене інше цікавить, як 2000000 протитанкових мін нападуть на кацапів?
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15.04.2025 16:08 Відповісти
При при весенних паводках границу переплывут.
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15.04.2025 17:00 Відповісти
Хтось розумний відповість цьому наСришкіну, що коли збираються нападати, то кордони не мінують, а навпаки розміновують! Замінування території - це виключно захисний захід. Тобто ніяке НАТО не збирається на оркостан нападати! Кацапам образливо, що їх не будуть хлібом-сіллю в Польщі і Прибалтиці зустрічати, як вони про Україну мріяли! Міни оркам не дозволять "сюрпрайз" влаштувати, як нам на півдні України
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15.04.2025 15:59 Відповісти
Звісно це не погроза, а просто привід завітати у гості ...
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15.04.2025 14:59 Відповісти
Щоб його сприймали быльш серйозніше він повинен спершу видалити одине відео з мережі інтернет. Ну те відео де він бекав і мекав на одне просте запитання №уйла.
Відео на рахунок чи підтримує наШЬІшкин напад на Україну.
А так він звичайний петрушка рівня соловья
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15.04.2025 14:58 Відповісти
Наступним випустять шойгу
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15.04.2025 14:59 Відповісти
Ну погавкає ще оленЄвод.
А реакції нуль.
Схоже фраза-"останє Китайське попередження" змінила свою країну на парашу.
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15.04.2025 15:01 Відповісти
Патрущева RA-96023.
Оленевод занадто розумний, щоб таку куйню верзти.
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15.04.2025 15:17 Відповісти
Це відео вже і сокирою не вирубиш. Чмо в чистому вигляді, ше й квакає шось..
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15.04.2025 15:25 Відповісти
Військовий злочинецт під дурника косить. Типу не знає причин міжнародної напруженосіт.
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15.04.2025 14:58 Відповісти
Це така провокація, він просить: ну нападіть на нас, нападіть!
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15.04.2025 15:46 Відповісти
Це не провокація. Це театр для одного глядача - пукіна. Дуже наСришкін хоче показати, які в нього яйця і він недарма хліб жує свій дерибанить кацапський бюджет...
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15.04.2025 16:03 Відповісти
для росіян вже і мінні загорожі є виявом агресії ! бо можуть їм завадить відшматувать кецик від поляків чи балтів
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15.04.2025 14:58 Відповісти
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15.04.2025 14:58 Відповісти
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15.04.2025 14:59 Відповісти
ну так, Польщі та країнам Балтії необхідно негайно роззброїтися, не мінувати кордони, розпустити свої війська, відмовитися від ідеї розміщення яз - і саме тоді ********* матиме змогу їх швиденько окупувати
геніальний кацапський підор
простий як двері
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15.04.2025 15:00 Відповісти
Трамп збирається вийти з НАТО, що робитимемо з конституцією?
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15.04.2025 15:01 Відповісти
Вихід США з НАТО не приведе до розпуску цієї организації. Просто американців замінять європейці.
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15.04.2025 15:04 Відповісти
Значить європейці збільшать фінансування в себе. Що робитимемо з вступом до ЄС в конституції?
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15.04.2025 15:07 Відповісти
Просто трампон опустить свою країну до рівня рашки
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15.04.2025 15:32 Відповісти
Трамп не безсмертний. Тому не чіпайте Конституцію. )
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15.04.2025 15:07 Відповісти
Як і Путін)
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15.04.2025 15:08 Відповісти
Польща дійшла до того, що заявляє про свої плани встановити вздовж кордонів з Білоруссю і Калінінградською областю РФ близько 2 млн протитанкових мін і дуже хотіла б, розраховує і сподівається отримати ще й американську ядерну зброю".Рашистський брехливий пес.Ти навіщо затаскав тактичні ракети з ядерними боєголовками в бульборусію...???Накуя зробив народ бульборусії мішенню для ядерних ракет НАТО....??Рашисти Лицемірні виродки лукавого на землі...
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15.04.2025 15:02 Відповісти
Якщо за поребриком скавулять отже Прибалти з Поляками все вірно роблять!
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15.04.2025 15:03 Відповісти
Kak ia ******** s vami , kto takoie pribalti ? 🤦‍♂️
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15.04.2025 16:42 Відповісти
Немає прибалтів, а є Страни Балтії!
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15.04.2025 16:46 Відповісти
Яке НАТО, вони в Україні бездарного зеленського який півроку ігнорував попередження про напад і перші два роки війни фактично не фінансував власний оборонпром, по великому рахунку обісрались
НАТО навіть без США 500 млн.людей і 20 трлн. євро, грошей, знайдуть 1% добровольців, кинуть 10% на оборону і доведеться знову ленд-ліз і "другий фронт" у "клятих піндосів" клянчить.
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15.04.2025 15:04 Відповісти
С чего бы это нарышка такое заявляет, не будет со стороны НАТО никаких провокаций, как и серьезных со стороны рф, которая боится даже представить такой сценарий, а нам остается только мечтать об этом, ведь это был бы наш счастливый билет.
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15.04.2025 15:05 Відповісти
Ну можно не міни вздовж кордону ставити, а на шашлики на травневі свята... Так вже було в одній країні, поляки не ведіться...
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15.04.2025 15:06 Відповісти
Слухати (читати) маніакальні маячливі висери касапів напевне, потрібно, (може, і корисно - але це як для вузького спеціаліста відповідного розділу політології) - але реагувати на них потрібно спокійно, тому що нічого новго їхні погрози не несуть.
Потрібно робити свою роботу: знищувати всіх касапів. Звичайно, якби ті, які оце серуть - були би в зоні досяжності - було би чудово... Доводитьтся обмежуватися закобзоненням немедійних алкашів-касапів - і те діло.

На крайняк нам можна вчергове заспівати "він - *****" і т.д. Але в жодному разі - не нервувати, а спокійно робити свою роботу.
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15.04.2025 15:08 Відповісти
а хто б сумнівався, вони і так це добре знають
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15.04.2025 15:14 Відповісти
Хорошо помним как это ЧМО обдрысталось, когда ***** войну объявил!
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15.04.2025 15:14 Відповісти
То воно вализу ху...ла перевіряло, адже війна, все повинно бути готово.
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15.04.2025 15:28 Відповісти
ракета з ябч долетить в кремль до ***** і в пітєр до собчачки з польщі за сім хвилин в ********* до ************* лукашенка за три хвилини а до сша ракети долетять за 25 хвилин --- тампон проживе на 20 хвилин довше за *****
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15.04.2025 15:15 Відповісти
Але точно не постраждають, якщо кацапи застрягнуть в Україні ще на 5-10 років, тоді їм буде не до Польщі з Прибалтикою, а далі як у притчі про ішака і падишаха.
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15.04.2025 15:17 Відповісти
Яким чином польські міни загрожують безпеці смоленська?
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15.04.2025 15:17 Відповісти
Ще й на польській території. Мабуть загрожуватимуть вихідцями з смоленщини які полізуть штурмувати Польшу.
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15.04.2025 15:19 Відповісти
логіки у висерах рашистів ніколи не було

все, що ллється з їх смердючого писка - брехня, або погрози, або просто лайно

відноситись треба відповідно.... як до септика
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15.04.2025 15:59 Відповісти
Польським фермирам шо блокували українські фури приготуватись.
Другого чуда на Вислі скорійш за все не буде.
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15.04.2025 15:18 Відповісти
Мінування території це ознака будівництва оборони. То як це може бути підготовкою до нападу?
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15.04.2025 15:18 Відповісти
Тепер і мінні поля на своїй території - акт агресії проти сусідів?
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15.04.2025 15:22 Відповісти
Ще одна папуга ху...ла, що ху...ло скаже, то воно і повторює, свого розуму зовсім не має. Ху....лостан це ху... лостан, один дебіл керує, а всім на колінах стояти дозволяють
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15.04.2025 15:23 Відповісти
Шо Отрижкін, підгорає? А ще ж не почалося.
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15.04.2025 15:23 Відповісти
Сегодня, 15 апреля, https://rus.delfi.ee/teema/96856085/istrebiteli-1 истребители F-16 ВВС Португалии дежурного звена авиабазы Эмари и военно-транспортный самолет C-27J Spartan ВВС Литвы проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров. Чхала Балтия на нарышкина
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15.04.2025 15:26 Відповісти
Поляки собрались атаковать кацапов и Лукашенко противотанковыми минами?))). Кацапня, просто не имеет дна …
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15.04.2025 15:28 Відповісти
Финляндия в НАТО с минимальным подлетным временем до Питера их не беспокоит. Их беспокоит повышение обороноспособности соседей, которые могут объединиться для защиты от кровавых лап кацапской империи.
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15.04.2025 15:32 Відповісти
Кацапам жаважають міни на шляху до Калінінграда? 😲 Отже прибалти з поляками роблять все правильно! Значить мін має бути ще більше!
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15.04.2025 15:44 Відповісти
Ніби вони цього не знали. Сміх курам.
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15.04.2025 15:57 Відповісти
та вони вже знають і тому допомагають українцям бо вони розумніші за нас і тому російську мову та русскоязичних загнобили.
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15.04.2025 16:14 Відповісти
відколи трампони почали смокти у *****, кацапи взагалі під ногами землі не відчувають
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15.04.2025 17:04 Відповісти
иди ***** *************** ********..............................................
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15.04.2025 18:56 Відповісти
Цитую сябра:" Рашистський оркостан повинен бути разбурений!Польща і країни Балтії наболото давно "положили".Так і повинно бути
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15.04.2025 19:36 Відповісти
Другий медведєв вискочив, але той алкоголік, а цей сцикун. Вже мабуть не пам'ятає, як всикався перед путіним і це весь світ бачив
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15.04.2025 19:44 Відповісти
 
 