Директор СЗР РФ Наришкін і директор ЦРУ США Реткліфф провели розмову на тлі зустрічі в Джидді

Директор СЗР РФ Сергій Наришкін і директор ЦРУ США Джон Реткліфф провели телефонні переговори, обговоривши питання співпраці спецслужб та зниження конфронтації між Москвою та Вашингтоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Під час переговорів сторони обговорили питання співпраці двох спецслужб у напрямках спільного інтересу, а також можливості врегулювання кризових ситуацій.

Російська сторона повідомила, що під час розмови було досягнуто домовленості щодо підтримки регулярних контактів між директорами з метою забезпечення міжнародної стабільності та безпеки, а також зниження конфронтації між Москвою та Вашингтоном.

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Як зазначається, це була перша телефонна розмова між головами СЗР і ЦРУ після вступу Дональда Трампа на посаду президента США в січні 2025 року. У 2023 році Наришкін зазначав, що СЗР і ЦРУ підтримують регулярні консультації, які хоча і рідкісні, але тривають на постійній основі.

Ці переговори відбулися на тлі зустрічі представників України та США в Саудівській Аравії, що також відбулася 11 березня.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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