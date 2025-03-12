УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5135 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
1 836 6

США закликають РФ розглянути питання припинення бойових дій в Україні, - Рубіо

Марко Рубіо

США закликають Росію розглянути питання припинення бойових дій в Україні та чекають на відповідь від Москви.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

На його думку, переговори - єдиний шлях врегулювання в Україні.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Автор: 

росія (64923) США (22497) Рубіо Марко (146)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне завдання виконано - Україну нагнули на пєрєговори.
Справа за малим - умовити росію на пєрєговори.
показати весь коментар
12.03.2025 13:59 Відповісти
В мережі "Х" попросили? То і відповідь буде "Х"!!!
показати весь коментар
12.03.2025 14:00 Відповісти
Это называется призывали бы осчо, да болит сидалисчо!
показати весь коментар
12.03.2025 14:00 Відповісти
Припинять і виставлять умови - шо це буде не Украіна а якиись овоч - без арміі - без західноі допомоги - з перекроєними кордонами - без НАТО
показати весь коментар
12.03.2025 14:01 Відповісти
В України вимагають, рашці пропонують розглянути…. Відчуйте різницю.
показати весь коментар
12.03.2025 14:01 Відповісти
Не закликають, а просять. Рейтинг трампона під загрозою
показати весь коментар
12.03.2025 15:03 Відповісти
 
 