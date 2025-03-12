США закликають РФ розглянути питання припинення бойових дій в Україні, - Рубіо
США закликають Росію розглянути питання припинення бойових дій в Україні та чекають на відповідь від Москви.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
На його думку, переговори - єдиний шлях врегулювання в Україні.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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