УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5574 відвідувача онлайн
Новини Атака дрона по авто на Куп’янщині
336 0

На трасі під Куп’янськом російський дрон поцілив біля автівки: постраждало подружжя

дрон атакував авто на Куп’янщині

На дорозі між селом Ківшарівка та містом Купʼянськ вибухнув російський FPV-дрон неподалік автомобіля з цивільними. Постраждали чоловік та його дружина,

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався близько 8:40. Унаслідок вибуху 59-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкове поранення. Його 62-річна дружина дістала гостру стресову реакцію.

Купʼянська окружна прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України) - порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дроном село на Запоріжжі: загинув чоловік

Автор: 

дрони (4690) Харківська область (780) Куп’янський район (160) Куп’янськ (754) війна в Україні (3839)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 