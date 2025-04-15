На трасі під Куп’янськом російський дрон поцілив біля автівки: постраждало подружжя

На дорозі між селом Ківшарівка та містом Купʼянськ вибухнув російський FPV-дрон неподалік автомобіля з цивільними. Постраждали чоловік та його дружина,

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався близько 8:40. Унаслідок вибуху 59-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкове поранення. Його 62-річна дружина дістала гостру стресову реакцію.

Купʼянська окружна прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України) - порушення законів та звичаїв війни.

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