Окупанти атакували велосипедиста FPV-дроном на Сумщині: чоловік поранений
Близько 13:00 російські війська вчинили атаку FPV-дроном по 38-річному цивільному чоловіку, який їхав на велосипеді територією Краснопільської громади.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок обстрілу постраждалий отримав поранення та був госпіталізований. Застосування подібної зброї проти цивільного населення є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Сумська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину - за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. На місці працюють слідчі та прокурори.
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