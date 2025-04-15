Система обліку немайнової шкоди з’явилась у Реєстрі збитків

В Україні розширили функціонал Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії - запрацювала Система обліку інформації про немайнову шкоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Розширюємо функціонал Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії. Сьогодні доповнюємо його Системою обліку інформації про немайнову шкоду.

Що входитиме до немайнової шкоди

Насамперед ідеться про:

депортації українців,

вбивства росіянами мирних людей,

про зниклих безвісти за особливих обставин.

Система буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики.

Також читайте: Майже 63 тис. осіб налічує Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин, - Добросердов





"Ми послідовно втілюємо в життя принцип "росія заплатить". Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує Реєстр збитків. У ньому відкрито дев'ять категорій, за якими українці можуть подавати заяви", - наголосив Шмигаль.

Усі 45 категорій Реєстру - до кінця року

Також прем'єр додав, що держава працює над тим, аби до кінця року відкрилися усі 45 категорій Реєстру збитків.

Також читайте: Реєстр завданих Росією збитків почне приймати заяви від юридичних осіб і держорганів, – Шмигаль

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях України росіяни засекретили реєстри майна, відібраного в населення і "націоналізованого".