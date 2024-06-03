Росіяни засекретили реєстри "націоналізованого" майна на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
На окупованих територіях України росіяни засекретили реєстри майна, відібраного в населення і "націоналізованого".
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Процеси "націоналізації" майна на тимчасово окупованих територіях набирають масштабів і заодно невдоволення людей, котрі потрапили під окупацію. Постанова "державного комітету оборони псевдоутворення ДНР № 341, яке було підписано ще 29 вересня 2022 року, викликала масове обурення на ТОТ.
Тільки зараз люди з’ясували, що не можуть отримати інформацію про те, які об’єкти увійшли до переліку "націоналізованих" і за яким принципом його сформовано", - йдеться в повідомленні.
Місцеві зрадники, які співпрацюють з окупантами, пояснюють причину відсутності доступу до такої інформації тим, що всі документи приводять у відповідність до законодавства РФ.
"Отож, отримали ви російський паспорт, щоб не втратити своє майно, чи не маєте відповідних папірців – окупанти на власний розсуд визначатимуть, кому належатиме ваш будинок, квартира чи земля", - додали в ЦНС.
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