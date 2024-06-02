На Запоріжжі російські окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель.
Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен сільський голова окупаційної влади зобов’язаний подати інформацію про наявність у підпорядкуванні сільської ради таких угідь у фейкове міністерство с/г "молодой республіки".
Більше того, колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють. І вже не має значення чи встигли власники паїв оформити на них документи відповідно до кремлівського законодавства. Уся земля буде на контролі ворога.
Ворог систематично веде політику залякування місцевих. Окупанти, посилаючись на закони воєнного стану, готують плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм "сподобалося", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що окупанти планують вилучити понад 950 земельних ділянок у Криму на потреби Міноборони РФ.
Будь ласка, зачекайте...
наївний, народу не це треба було, він хотів радощів, сміху, прийде весна - садовитимемо, просто перестать стрелять, бо надоїла утомітєльная война...
а тепер окупант взявся за їхні паї...напевне, він збільшить плату...
Із них більше 31 млн га - це земля у приватній власності, з якої майже 28 млн га - приватні паї. У державній та комунальній власності - понад 10 млн га.
Ті цифри, що в Україні 10,5 млн га - державна земля, то це з урахуванням Криму та окупованих територій.
При цьому самі власники обробляють менше третини землі. Ті, хто обробляє орендовану землю, отримують її переважно від приватних власників - 56%. Землі, орендовані у держави, дають ще 8% обробки. І приблизно стільки ж - 7% землі - не обробляється взагалі.
але ж, сіють.
то, вони хто? під окупацією, чи сукі кончені?