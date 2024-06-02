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На Запоріжжі російські окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель, - Центр нацспротиву

Окупація

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен сільський голова окупаційної влади зобов’язаний подати інформацію про наявність у підпорядкуванні сільської ради таких угідь у фейкове міністерство с/г "молодой республіки".

Більше того, колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють. І вже не має значення чи встигли власники паїв оформити на них документи відповідно до кремлівського законодавства. Уся земля буде на контролі ворога.

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Ворог систематично веде політику залякування місцевих. Окупанти, посилаючись на закони воєнного стану, готують плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм "сподобалося", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують вилучити понад 950 земельних ділянок у Криму на потреби Міноборони РФ.

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Топ коментарі
+3
Окупантам потрібна земля. І довірливі вуха, щоб вішати на них лапшу.

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02.06.2024 02:02
+2
оу, гут. Зер гут...манна небесна
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02.06.2024 07:53
+1
А тим часом з січня місяця ПІД ЧАС ВІЙНИ коли люди ледь-ледь зводять кінці з кінцями влада України дозволила продаж сільськогосподарських земель
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02.06.2024 03:03
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А що ще окупант може робити? Правильно, вбивати, гвалтувати і грабити.
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02.06.2024 01:38 Відповісти
Какие могут быть паи на оккупации? Солите землю, жгите урожаи. Все остальное это колаборанство
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02.06.2024 01:52 Відповісти
Выжигайте посадки для большей эрозии почвы.
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02.06.2024 01:54 Відповісти
в 19 році кондитер казав цим та іншим пайовикам, що є можливість збільшити розмір орендної плати вдвічі..
наївний, народу не це треба було, він хотів радощів, сміху, прийде весна - садовитимемо, просто перестать стрелять, бо надоїла утомітєльная война...
а тепер окупант взявся за їхні паї...напевне, він збільшить плату...
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02.06.2024 11:29 Відповісти
Дома в себе можеш підпалитися.
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02.06.2024 12:11 Відповісти
Дома в себе я зроблю що завгодно тебе воно не бентежить. Я кажу що тобі треба робити щоб не бути колаборантом. А якщо тобі це не подобається то йди в сраку поцілуй самого главного москаля в твоєму селі можє він тобі хлібину чи дві дасть за твой пай. Краще ніж нічого, ні?
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02.06.2024 23:29 Відповісти
Так свої поради і роздавай на своєму ранчо.
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03.06.2024 00:12 Відповісти
Окупантам потрібна земля. І довірливі вуха, щоб вішати на них лапшу.

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02.06.2024 02:02 Відповісти
А тим часом з січня місяця ПІД ЧАС ВІЙНИ коли люди ледь-ледь зводять кінці з кінцями влада України дозволила продаж сільськогосподарських земель
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02.06.2024 03:03 Відповісти
Ну квартири, будинки та іншу нерухомість можна ж продавати? Паї така сама прватна власність.
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02.06.2024 07:38 Відповісти
В Україні багато чого можна продати , подарувати але є категорії з якими такі справи рахуються незаконними , до таких категорій належать москалі і калоборанти .
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02.06.2024 08:31 Відповісти
В Україні в 2019, понад 60 млн га землі. Із них 42,7 млн га - понад 70% - це земля сільськогосподарського призначення. При цьому йдеться про дуже родючі ґрунти. Близько 40% с/г землі в Україні - це чорноземи.

Із них більше 31 млн га - це земля у приватній власності, з якої майже 28 млн га - приватні паї. У державній та комунальній власності - понад 10 млн га.
Ті цифри, що в Україні 10,5 млн га - державна земля, то це з урахуванням Криму та окупованих територій.
При цьому самі власники обробляють менше третини землі. Ті, хто обробляє орендовану землю, отримують її переважно від приватних власників - 56%. Землі, орендовані у держави, дають ще 8% обробки. І приблизно стільки ж - 7% землі - не обробляється взагалі.
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02.06.2024 04:17 Відповісти
До 1 січня право на купівлю землі сільськогосподарського призначення було лише у фізичних осіб у розмірі до 100 гектарів в одній руки. З 1 січня 2024 доступ до ринку отримали юридичні особи та ліміт землі, який може купити один учасник ринку, піднявся до 10 000 гектарів.
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02.06.2024 04:24 Відповісти
Саме власники паїв обробляють в кращому разі соту частину -майже все в аренді
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02.06.2024 06:28 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1796918076471972157 росія, Краснодарський край . Бог ясно дає зрозуміти, на чиєму він боці. Тому росіяни з потрійною силою будуть ******* цьогорічний врожай.
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02.06.2024 07:25 Відповісти
оу, гут. Зер гут...манна небесна
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02.06.2024 07:53 Відповісти
як що нічого не сіяти, не буде ніякого врожаю.
але ж, сіють.
то, вони хто? під окупацією, чи сукі кончені?
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02.06.2024 08:01 Відповісти
це зможуть зрозуміти тільки ті, хто обробляє землю, і ростить хліб.
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02.06.2024 11:01 Відповісти
Та віддадуть землю українців чукчам і бурятам, а місцеві "українці" будуть батрачити на чурок.
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02.06.2024 08:09 Відповісти
Окупанти окупантами, а наші гниди крадуть і клянчать...
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02.06.2024 09:49 Відповісти
На своїй землі ладу не дадуть китайці і азіати обробляють іще хочуть української то хіба що будете добривами на ній
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02.06.2024 09:58 Відповісти
 
 