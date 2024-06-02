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На Запорожье российские оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель, - Центр нацсопротивления

Окупація

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый сельский голова оккупационной власти обязан подать информацию о наличии в подчинении сельского совета таких угодий в фейковое министерство с/х "молодой республики".

Более того, коллаборационисты заставляют местное население предоставлять правоустанавливающие документы на землю, которую они обрабатывают. И уже не имеет значения успели ли владельцы паев оформить на них документы в соответствии с кремлевским законодательством. Вся земля будет на контроле врага.

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Враг систематически ведет политику запугивания местных. Оккупанты, ссылаясь на законы военного положения, готовят планы национализации всего движимого и недвижимого имущества, которое им "понравилось", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют изъять более 950 земельных участков в Крыму на нужды Минобороны РФ.
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Топ комментарии
+3
Окупантам потрібна земля. І довірливі вуха, щоб вішати на них лапшу.

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02.06.2024 02:02
+2
оу, гут. Зер гут...манна небесна
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02.06.2024 07:53
+1
А тим часом з січня місяця ПІД ЧАС ВІЙНИ коли люди ледь-ледь зводять кінці з кінцями влада України дозволила продаж сільськогосподарських земель
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02.06.2024 03:03
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А що ще окупант може робити? Правильно, вбивати, гвалтувати і грабити.
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02.06.2024 01:38 Ответить
Какие могут быть паи на оккупации? Солите землю, жгите урожаи. Все остальное это колаборанство
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02.06.2024 01:52 Ответить
Выжигайте посадки для большей эрозии почвы.
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02.06.2024 01:54 Ответить
в 19 році кондитер казав цим та іншим пайовикам, що є можливість збільшити розмір орендної плати вдвічі..
наївний, народу не це треба було, він хотів радощів, сміху, прийде весна - садовитимемо, просто перестать стрелять, бо надоїла утомітєльная война...
а тепер окупант взявся за їхні паї...напевне, він збільшить плату...
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02.06.2024 11:29 Ответить
Дома в себе можеш підпалитися.
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02.06.2024 12:11 Ответить
Дома в себе я зроблю що завгодно тебе воно не бентежить. Я кажу що тобі треба робити щоб не бути колаборантом. А якщо тобі це не подобається то йди в сраку поцілуй самого главного москаля в твоєму селі можє він тобі хлібину чи дві дасть за твой пай. Краще ніж нічого, ні?
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02.06.2024 23:29 Ответить
Так свої поради і роздавай на своєму ранчо.
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03.06.2024 00:12 Ответить
Окупантам потрібна земля. І довірливі вуха, щоб вішати на них лапшу.

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02.06.2024 02:02 Ответить
А тим часом з січня місяця ПІД ЧАС ВІЙНИ коли люди ледь-ледь зводять кінці з кінцями влада України дозволила продаж сільськогосподарських земель
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02.06.2024 03:03 Ответить
Ну квартири, будинки та іншу нерухомість можна ж продавати? Паї така сама прватна власність.
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02.06.2024 07:38 Ответить
В Україні багато чого можна продати , подарувати але є категорії з якими такі справи рахуються незаконними , до таких категорій належать москалі і калоборанти .
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02.06.2024 08:31 Ответить
В Україні в 2019, понад 60 млн га землі. Із них 42,7 млн га - понад 70% - це земля сільськогосподарського призначення. При цьому йдеться про дуже родючі ґрунти. Близько 40% с/г землі в Україні - це чорноземи.

Із них більше 31 млн га - це земля у приватній власності, з якої майже 28 млн га - приватні паї. У державній та комунальній власності - понад 10 млн га.
Ті цифри, що в Україні 10,5 млн га - державна земля, то це з урахуванням Криму та окупованих територій.
При цьому самі власники обробляють менше третини землі. Ті, хто обробляє орендовану землю, отримують її переважно від приватних власників - 56%. Землі, орендовані у держави, дають ще 8% обробки. І приблизно стільки ж - 7% землі - не обробляється взагалі.
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02.06.2024 04:17 Ответить
До 1 січня право на купівлю землі сільськогосподарського призначення було лише у фізичних осіб у розмірі до 100 гектарів в одній руки. З 1 січня 2024 доступ до ринку отримали юридичні особи та ліміт землі, який може купити один учасник ринку, піднявся до 10 000 гектарів.
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02.06.2024 04:24 Ответить
Саме власники паїв обробляють в кращому разі соту частину -майже все в аренді
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02.06.2024 06:28 Ответить
https://twitter.com/i/status/1796918076471972157 росія, Краснодарський край . Бог ясно дає зрозуміти, на чиєму він боці. Тому росіяни з потрійною силою будуть ******* цьогорічний врожай.
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02.06.2024 07:25 Ответить
оу, гут. Зер гут...манна небесна
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02.06.2024 07:53 Ответить
як що нічого не сіяти, не буде ніякого врожаю.
але ж, сіють.
то, вони хто? під окупацією, чи сукі кончені?
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02.06.2024 08:01 Ответить
це зможуть зрозуміти тільки ті, хто обробляє землю, і ростить хліб.
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02.06.2024 11:01 Ответить
Та віддадуть землю українців чукчам і бурятам, а місцеві "українці" будуть батрачити на чурок.
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02.06.2024 08:09 Ответить
Окупанти окупантами, а наші гниди крадуть і клянчать...
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02.06.2024 09:49 Ответить
На своїй землі ладу не дадуть китайці і азіати обробляють іще хочуть української то хіба що будете добривами на ній
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02.06.2024 09:58 Ответить
 
 