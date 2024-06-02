На Запорожье российские оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый сельский голова оккупационной власти обязан подать информацию о наличии в подчинении сельского совета таких угодий в фейковое министерство с/х "молодой республики".
Более того, коллаборационисты заставляют местное население предоставлять правоустанавливающие документы на землю, которую они обрабатывают. И уже не имеет значения успели ли владельцы паев оформить на них документы в соответствии с кремлевским законодательством. Вся земля будет на контроле врага.
Враг систематически ведет политику запугивания местных. Оккупанты, ссылаясь на законы военного положения, готовят планы национализации всего движимого и недвижимого имущества, которое им "понравилось", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оккупанты планируют изъять более 950 земельных участков в Крыму на нужды Минобороны РФ.
Пожалуйста, подождите...
наївний, народу не це треба було, він хотів радощів, сміху, прийде весна - садовитимемо, просто перестать стрелять, бо надоїла утомітєльная война...
а тепер окупант взявся за їхні паї...напевне, він збільшить плату...
Із них більше 31 млн га - це земля у приватній власності, з якої майже 28 млн га - приватні паї. У державній та комунальній власності - понад 10 млн га.
Ті цифри, що в Україні 10,5 млн га - державна земля, то це з урахуванням Криму та окупованих територій.
При цьому самі власники обробляють менше третини землі. Ті, хто обробляє орендовану землю, отримують її переважно від приватних власників - 56%. Землі, орендовані у держави, дають ще 8% обробки. І приблизно стільки ж - 7% землі - не обробляється взагалі.
але ж, сіють.
то, вони хто? під окупацією, чи сукі кончені?