На Запорожье российские оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый сельский голова оккупационной власти обязан подать информацию о наличии в подчинении сельского совета таких угодий в фейковое министерство с/х "молодой республики".

Более того, коллаборационисты заставляют местное население предоставлять правоустанавливающие документы на землю, которую они обрабатывают. И уже не имеет значения успели ли владельцы паев оформить на них документы в соответствии с кремлевским законодательством. Вся земля будет на контроле врага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На ВОТ Херсонщины бюджетников заставляют становиться донорами крови для российских солдат, - Центр нацсопротивления

Враг систематически ведет политику запугивания местных. Оккупанты, ссылаясь на законы военного положения, готовят планы национализации всего движимого и недвижимого имущества, которое им "понравилось", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют изъять более 950 земельных участков в Крыму на нужды Минобороны РФ.