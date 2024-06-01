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На ВОТ Херсонщины бюджетников заставляют становиться донорами крови для российских солдат, - Центр нацсопротивления

Здача крові на ТОТ Херсонщини

Во временно оккупированной Херсонской области предатели заставляют работников бюджетной сферы сдавать кровь на нужды российских военных

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для этого мобильный комплекс забора донорской крови ездит по районным центрам.

В ЦНС отметили, что потребность в донорской крови возникла из-за большого наплыва в местные больницы раненых оккупантов.

"Делается это в лучших кремлевских пропагандистских традициях. Донорами показательно становятся все без исключения работники оккупационных администраций, после них обязательно - учителя", - говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, сейчас на временно оккупированных территориях Украины, в том числе, - и в Крыму, враг переполнил все госпитали и больницы своими ранеными.

"Здесь кремлевские подопечные продолжают ограничивать гражданское население в возможности получить медицинские услуги, поскольку все больше больниц полуострова переориентируются в военные госпитали", - добавляет Сопротивление.

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Грьобані рашистські кровопивці! Щоб та кров для вас стала отрутою.
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01.06.2024 13:49 Ответить
спочатку висмокчуть кров, а потім "кинуть на мьясо"

це для ухилянтів - думайт!
прийдуть кацапи, будете в перших шеренгах у війні рашки проти НАТО
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01.06.2024 15:03 Ответить
Проблема вирішується знищенням недобитих орків.
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01.06.2024 13:56 Ответить
на мій погляд, це, срана срака, типу про мальчіка розпятого, але, з нашої сторони!
подоляк на роботі?
ви, шо, взагалі, там *********?
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01.06.2024 14:19 Ответить
Людська кров тваринам не підходить.
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01.06.2024 14:42 Ответить
спокуха! Більшість Півдня і Сходу з нетерпінням чекали "русского мира", тепер патріотично здають кров.
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01.06.2024 16:14 Ответить
Не бюджетників, а колоборантів...
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01.06.2024 16:46 Ответить
Якщо називаються бюджетниками, значить працюють на окупантів ! А далі як у тому мультфільмі про Мауглі -- "Мы с тобой одной крови, я и ты !... "
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01.06.2024 17:47 Ответить
 
 