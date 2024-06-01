На ТОТ Херсонщини бюджетників змушують ставати донорами крові для російських солдатів, - Центр нацспротиву

У тимчасово окупованій Херсонській області зрадники змушують працівників бюджетної сфери здавати кров на потреби російських військових

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для цього мобільний комплекс забору донорської крові їздить по районних центрах.

У ЦНС зауважили, що потреба у донорській крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів.

"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", - йдеться у повідомленні.

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За даними ЦНС, наразі на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і в Криму, ворог переповнив усі госпіталі та лікарні своїми пораненими.

"Тут кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, адже все більше лікарень півострова переорієнтовуються у військові шпиталі", - додає Спротив.

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