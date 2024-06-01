УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4232 відвідувача онлайн
Новини
700 9

На ТОТ Херсонщини бюджетників змушують ставати донорами крові для російських солдатів, - Центр нацспротиву

Здача крові на ТОТ Херсонщини

У тимчасово окупованій Херсонській області зрадники змушують працівників бюджетної сфери здавати кров на потреби російських військових

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для цього мобільний комплекс забору донорської крові їздить по районних центрах.

У ЦНС зауважили, що потреба у донорській крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів.

"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни примусово зганяють бюджетників на окупованих територіях на здачу крові для військових РФ, - Центр нацспротиву

За даними ЦНС, наразі на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і в Криму, ворог переповнив усі госпіталі та лікарні своїми пораненими.

"Тут кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, адже все більше лікарень півострова переорієнтовуються у військові шпиталі", - додає Спротив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив ввозити донорську кров з-за кордону в разі надзвичайних ситуацій

Автор: 

окупація (6687) кров (64) Центр національного спротиву (814)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грьобані рашистські кровопивці! Щоб та кров для вас стала отрутою.
показати весь коментар
01.06.2024 13:49 Відповісти
спочатку висмокчуть кров, а потім "кинуть на мьясо"

це для ухилянтів - думайт!
прийдуть кацапи, будете в перших шеренгах у війні рашки проти НАТО
показати весь коментар
01.06.2024 15:03 Відповісти
Проблема вирішується знищенням недобитих орків.
показати весь коментар
01.06.2024 13:56 Відповісти
на мій погляд, це, срана срака, типу про мальчіка розпятого, але, з нашої сторони!
подоляк на роботі?
ви, шо, взагалі, там *********?
показати весь коментар
01.06.2024 14:19 Відповісти
Людська кров тваринам не підходить.
показати весь коментар
01.06.2024 14:42 Відповісти
спокуха! Більшість Півдня і Сходу з нетерпінням чекали "русского мира", тепер патріотично здають кров.
показати весь коментар
01.06.2024 16:14 Відповісти
Не бюджетників, а колоборантів...
показати весь коментар
01.06.2024 16:46 Відповісти
Якщо називаються бюджетниками, значить працюють на окупантів ! А далі як у тому мультфільмі про Мауглі -- "Мы с тобой одной крови, я и ты !... "
показати весь коментар
01.06.2024 17:47 Відповісти
 
 