15 років за ґратами проведе російський агент, який готував ракетну атаку по Черкащині, - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який шпигував на Черкащині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Які дані зрадник передавав ворогу?

Як встановило розслідування, зловмисник готував координати для ракетно-дронового удару рф по локаціях Сил оборони.

Серед потенційних цілей ворога були підрозділи Національної гвардії, які беруть участь у виконанні бойових завдань на східному та південному фронтах.

Сподіваючись "обійти" українську ППО, окупанти додатково доручили своєму агенту виявити пункти базування мобільних вогневих груп.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила зловмисника, задокументувала його злочини і затримала у вересні 2024 року, коли агент проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, в якому він готував агентурний "звіт" до ФСБ.

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Що відомо про зловмисника?

За даними слідства, фігурантом є 45-річний безробітний з Черкас, завербований окупантами через Телеграм-канал з пошуку "швидких грошей".

Для виконання ворожих завдань він об’їжджав обласний центр та його околиці, приховано фіксуючи ймовірні локації українських захисників.

Також зрадник намагався "втемну" випитати потрібну інформацію під час побутових розмов зі своїми знайомими.

Зібрані відомості він переносив на гугл-карти, які разом із фото потенційних цілей планував відправити до ФСБ.

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За матеріалами контррозвідки та слідства Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).