Дві жительки Покровська коригували російські удари: їх затримала СБУ. ФОТО

На Донеччині затримано двох інформаторок російських спецслужб, які коригували удари РФ та розвідували локації Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ворога найбільше цікавили координати українських військ та маршрути руху важкого озброєння на Покровському напрямку.





"Ворожими агентками виявилися мешканки Покровська віком 22 і 24 роки. Спочатку фсб завербувала молодшу з них – родичку місцевого священика УПЦ МП – через прокремлівський телеграм-канал та наказала шпигувати за українськими оборонцями.

Згодом ворожа поплічниця отримала завдання залучити до підривної діяльності й інших місцевих мешканців та "завербувала" свою знайому. Жінки обходити місцевість у районі Покровська та приховано фіксували локації Сил оборони. Зібрані відомості відправляли текстовими та графічними повідомленнями російським кураторам через месенджер", - йдеться в повідомленні.

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Згодом ФСБ "замовила" агенткам підпал військової автівки.

Інформаторок РФ затримано та вилучено телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру, жінки перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

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