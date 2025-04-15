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Новини Фото Затримання коригувальників
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Дві жительки Покровська коригували російські удари: їх затримала СБУ. ФОТО

На Донеччині затримано двох інформаторок російських спецслужб, які коригували удари РФ та розвідували локації Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ворога найбільше цікавили координати українських військ та маршрути руху важкого озброєння на Покровському напрямку.

Коригували удари по Покровську. Затримано двох агенток РФ
Коригували удари по Покровську. Затримано двох агенток РФ

"Ворожими агентками виявилися мешканки Покровська віком 22 і 24 роки. Спочатку фсб завербувала молодшу з них – родичку місцевого священика УПЦ МП – через прокремлівський телеграм-канал та наказала шпигувати за українськими оборонцями.

Згодом ворожа поплічниця отримала завдання залучити до підривної діяльності й інших місцевих мешканців та "завербувала" свою знайому. Жінки обходити місцевість у районі Покровська та приховано фіксували локації Сил оборони. Зібрані відомості відправляли текстовими та графічними повідомленнями російським кураторам через месенджер", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коригував удари по одній з найбільших ТЕЦ України: СБУ затримала "крота" ФСБ у Харкові

Згодом ФСБ "замовила" агенткам підпал військової автівки.

Інформаторок РФ затримано та вилучено телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру, жінки перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано агентів російського ГРУ, які збиралися підірвати військову автівку та адмінбудівлю поліції у Вінниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12809) Донецька область (8447) Покровськ (623) коригування (49) Покровський район (561)


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Топ коментарі
+11
Камень на шею и в омут.
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15.04.2025 13:09
+11
Ми забагато афішуємо прихильників улуського міра.Помагаємо пуйлу у його міфові про звільнення своїх людей. Їх у нас до чорта багатоі їх треба душити як вошей. Це треба робити тихо.
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15.04.2025 13:22
+10
раніше мабуть зі сльозами розказували, що не виджають бо ніхто ніде не чекає, грошей нема і їхати нікуди. тут і помремо. Мразота.
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15.04.2025 13:37
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Камень на шею и в омут.
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15.04.2025 13:09 Відповісти
На одну ногу наступить, за другую дернуть.
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15.04.2025 13:10 Відповісти
Покровськ фронтове місто - як вони гуляли і нікому не було до них ніякого діла?
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15.04.2025 13:16 Відповісти
Мабуть було, раз упіймали.
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15.04.2025 15:31 Відповісти
Ми забагато афішуємо прихильників улуського міра.Помагаємо пуйлу у його міфові про звільнення своїх людей. Їх у нас до чорта багатоі їх треба душити як вошей. Це треба робити тихо.
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15.04.2025 13:22 Відповісти
раніше мабуть зі сльозами розказували, що не виджають бо ніхто ніде не чекає, грошей нема і їхати нікуди. тут і помремо. Мразота.
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15.04.2025 13:37 Відповісти
давно вже начасі створити фейкові телеграмканали і провокувіати всіх священиків московського церкви на зраду. а потім показово їх ловити і кидати в тюрягу
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15.04.2025 13:40 Відповісти
Де ви побачили жінок?
Самки хробаків.
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15.04.2025 14:03 Відповісти
дєвочкі в трусіках - внЄ політікі.. кацапська політіка в них..
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15.04.2025 14:17 Відповісти
мають загинути при "спробі втекти"!!!
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15.04.2025 14:26 Відповісти
Не розумію, чому місцеві там шастають. Коменда цілодобово, лише пару годин на поповнення запасів у визначені місця. Там 99 відсотків ждуни залишились.
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15.04.2025 16:39 Відповісти
 
 