США на переговорах запропонували Ірану передати запаси урану Росії, - The Guardian
Сполучені Штати під час перших непрямих переговорів пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану третій країні, наприклад, Росії. Таким чином Вашингтон прагне згорнути ядерну програму Тегерану.
Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, цю тему порушували під час непрямих переговорів двох країн в столиці Оману Мускаті 12 квітня. Делегації очолювали спецпредставник президента США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.
Питання вважають одним із ключових каменів спотикання на шляху до майбутньої угоди, йдеться у матеріалі.
Видання наголошує, що Іран протистоятиме цьому. Тегеран наполягає, що накопичені за останні чотири роки запаси мають залишатися в країні під наглядом МАГАТЕ.
Іран хоче "застрахуватися" на випадок, якщо майбутня адміністрація США знову вийде з угоди, як це зробив президент США Дональд Трамп під час своєї першої каденції у 2018 році.
Якщо запаси вивезуть, а Вашингтон згодом знову порушить угоду, Ірану доведеться починати процес збагачення урану з нуля, кажуть представники країни.
Наступний раунд переговорів 19 квітня прийматиме Рим, теж за посередництва Оману. Рішення розглядають як політичний жест з боку Трампа у бік Італії, додає The Guardian.
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Сидить у безпеці не бідне і ще й під захистом,недоторкане.
За це, можливо, попросять в оренду картуза гітлера. Вони ж "великі" бізнесмени і даром нічого не дають.
Американці терпітимуть Трампа аж до закінчення його каденції.
Підтримка Трампа американським плєбсом висока, як ніколи.
...а всі гроші - Трумпові!
По-друге, це посилить проблему Рашки, бо взагалі невідомо, як на болотах ЗАРАЗ з збагаченням урану (могли і проблеми статися, як з освоєнням космосу).
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Підсумок: дуже ТУПЕ та НЕ РОБЕЧЕ "рішення"!
І це з самого початку, що ДО обговорення та "торгівля".
Є реальні два варіка.
1)ну ок, підти на вимоги, і отримати те що вже знаєш.
2) послати нах і робити те що можеш.
Я думаю що на це питання повинні відповісти громадяни України.
І я хз яка буде відповідь.
Я просто замкнув уже свої ремені на кріслі і готовий, та к що ж.
віддавши росіянам ядерку за папірець ми намертво за собою застовбили першість з тупости.
не вірю що іранці аж настільки як ми тоді.
То есть американцы по сути предложили переложить уран с правого кармана в левый. А что помешает кремлю отыграть все обратно, когда например Трамп уйдет (а может и раньше) ?
И снова разыграют карту "ядерной угрозы с иарана".... Предложение похоже на российско-иранскую гэбэшную разводку, в которой американцы зачем то принимают участие...
Багатоходовочка?