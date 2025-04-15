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Новини Ядерна угода між США та Іраном Відносини РФ та США
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США на переговорах запропонували Ірану передати запаси урану Росії, - The Guardian

США пропонували Ірану передати запаси урану Росії

Сполучені Штати під час перших непрямих переговорів пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану третій країні, наприклад, Росії. Таким чином Вашингтон прагне згорнути ядерну програму Тегерану.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цю тему порушували під час непрямих переговорів двох країн в столиці Оману Мускаті 12 квітня. Делегації очолювали спецпредставник президента США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Питання вважають одним із ключових каменів спотикання на шляху до майбутньої угоди, йдеться у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гроссі здійснить візит до Тегерану напередодні перемовин Ірану і США

Видання наголошує, що Іран протистоятиме цьому. Тегеран наполягає, що накопичені за останні чотири роки запаси мають залишатися в країні під наглядом МАГАТЕ.

Іран хоче "застрахуватися" на випадок, якщо майбутня адміністрація США знову вийде з угоди, як це зробив президент США Дональд Трамп під час своєї першої каденції у 2018 році.

Якщо запаси вивезуть, а Вашингтон згодом знову порушить угоду, Ірану доведеться починати процес збагачення урану з нуля, кажуть представники країни.

Наступний раунд переговорів 19 квітня прийматиме Рим, теж за посередництва Оману. Рішення розглядають як політичний жест з боку Трампа у бік Італії, додає The Guardian. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Ірану Арагчі поїде до Москви напередодні другого раунду ядерних переговорів із США,- Reuters

Автор: 

Іран (2030) росія (65129) США (22778) уран (116) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+35
Невже ще не всі бачать, що США керують дурні?
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15.04.2025 16:21
+30
"Будапештський меморандум - 2" з Іраном не пройде. Дядьки з рушниками на головах не такі дурні, як Кучма.
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15.04.2025 16:24
+26
Оце шайка - лєйка - передати уран рашці - вони адекватні?
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15.04.2025 16:24
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15.04.2025 16:21 Відповісти
Невже ще не всі бачать, що США керують дурні?
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15.04.2025 16:21 Відповісти
Всі бачать! А дурні думають що вони дуже розумні і що їх брєдні війдуть в історію! 😁
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15.04.2025 16:26 Відповісти
Живе підтвердження закону Даннінга-Крюгера.
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15.04.2025 18:27 Відповісти
Чем хуже - тем лучше ©
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15.04.2025 16:30 Відповісти
Давно пора перефарбувати Білий дім в жовту фарбу. Жовтий дім-це реальність США.
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15.04.2025 16:30 Відповісти
Ліпше в коричневый так як все більше і більше на обісраний сортир стає похожий
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15.04.2025 16:44 Відповісти
Хорошо , шо прочитал вашу тегу, про обделавшихся по-большому, а то выдал бы на гора то же.
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15.04.2025 17:43 Відповісти
Тiпо, как будто бы у вас сплагиатил.
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15.04.2025 18:04 Відповісти
І на фашистський
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15.04.2025 20:22 Відповісти
Не дурні, а упирі кремлівські з кооператива "озеро".
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15.04.2025 17:54 Відповісти
Капець.
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15.04.2025 16:22 Відповісти
Віддайте капусту на зберігання цапові.
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15.04.2025 16:23 Відповісти
чому б нам не почати збагачення урану?
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15.04.2025 16:24 Відповісти
"Будапештський меморандум - 2" з Іраном не пройде. Дядьки з рушниками на головах не такі дурні, як Кучма.
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15.04.2025 16:24 Відповісти
Кучма не такий дурний, як намагається здаватися. Нехай розкаже, скільки йому заплатили за здачу української ядерної зброї.
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15.04.2025 16:28 Відповісти
Про Кравчука ещё году в 93-м говорили шо у него где-то в Америке хатынка появылась.
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15.04.2025 16:46 Відповісти
На березі Женевського озера
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15.04.2025 19:16 Відповісти
Чому кучма дурний?Підлий,так,ворог,так,але не дурний.
Сидить у безпеці не бідне і ще й під захистом,недоторкане.
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15.04.2025 16:59 Відповісти
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15.04.2025 16:24 Відповісти
Оце шайка - лєйка - передати уран рашці - вони адекватні?
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15.04.2025 16:24 Відповісти
НІ і прибічники MAGA ніколи адекватними не були!!!
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15.04.2025 16:31 Відповісти
На черзі передача американської зброї(можливо і ядерної), другу ху..лу.
За це, можливо, попросять в оренду картуза гітлера. Вони ж "великі" бізнесмени і даром нічого не дають.
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15.04.2025 16:26 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=23991751013765469&set=a.2017434304957122
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15.04.2025 16:26 Відповісти
Я бігаю по хаті! Я хочу комусь набити морду! Скільки американці ще терпітимуть імбіцила?!
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15.04.2025 16:28 Відповісти
Не бігайте! Бо заб*єте пальця або, не дай боже, голову!
Американці терпітимуть Трампа аж до закінчення його каденції.
Підтримка Трампа американським плєбсом висока, як ніколи.
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15.04.2025 16:35 Відповісти
Усім дебілам що проголосували за *********** трумпла набити тупі мординажаль не вдасться
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15.04.2025 20:24 Відповісти
США на переговорах запропонували Ірану передати запаси урану Росії
...а всі гроші - Трумпові!
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15.04.2025 16:30 Відповісти
Зовсім дурні. Геть не розуміють, що таке тоталітарний іранський тероризм, замотаний в зелений стяг ісламу.
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15.04.2025 18:30 Відповісти
Передати іранський уран рашистам це все одно що запропонувати Тегерану нікуди його не відправляти бо по документах ці друзі по тероризму намалюють що завгодно, а за фактом нічого не зроблять та весело поржуть з тих хто їм повірить!
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15.04.2025 16:30 Відповісти
Пісєць, це просто цирк у цирку. Наш ЛідОр - це двієчник у порівнянні з оцими невігласами з партії трампИ. Бачиш вбивцю, то треба йому допомогти стати жертвою. Європи, України, Байдена, МКС, демократів та інших злих політиків.
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15.04.2025 16:30 Відповісти
По-перше, це НЕ ЗУПИНИТЬ ядерну програму Ірану, а тільки відтягне її на чотири роки (наступні вибори США?).
По-друге, це посилить проблему Рашки, бо взагалі невідомо, як на болотах ЗАРАЗ з збагаченням урану (могли і проблеми статися, як з освоєнням космосу).
------------------------
Підсумок: дуже ТУПЕ та НЕ РОБЕЧЕ "рішення"!
І це з самого початку, що ДО обговорення та "торгівля".
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15.04.2025 16:31 Відповісти
Другого Б.меморандуму вже ніхто не дочекається.
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15.04.2025 16:33 Відповісти
Це вже не СДЄЛКА. Це просто бартер всього Доброго на все Зле.
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15.04.2025 16:32 Відповісти
...і щуку кінулі у рєку (с)
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15.04.2025 16:32 Відповісти
Да, повторіть акт мазохізму України, потім вони ж прийдуть, заберуть останні ресурси, і роздягнуть до гола...
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15.04.2025 16:33 Відповісти
Вони, трампісти, не прийдуть в Україну. Вони бояться, що прийдуть китайці. І Україна стане вікном в Європу для Си.
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15.04.2025 16:35 Відповісти
До влади в Америці прийшли вороги Америки та всього цивілізованого світу і дуже погані наслідки будуть для самої цієї країни...
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15.04.2025 16:34 Відповісти
Рудий надував щоки, бив в барабан- міня всє баяцца, я всєх одной лєвой.... А насправді-кретин кретином, із своїм чудернацьким планом. Рушники прямо вказали - віддай гроші, забери в Ізраїля бомбу, звільни нафту, тільки тоді будемо гутарити. Всіх хотів порвати, а тепер тягне час, бо виявився простим, шахраюватим ляпалом.
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15.04.2025 16:36 Відповісти
та после нападения на Украину, Иран закопается и утроит обогащение урана.....
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15.04.2025 16:37 Відповісти
Дніще.... ніколи не думав що буду радіти коли Іранці будуть посилати американців *****)))
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15.04.2025 16:39 Відповісти
Ну да, сторожем стада овец назначили волка
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15.04.2025 16:43 Відповісти
Та чого ви боїтеся?
Є реальні два варіка.
1)ну ок, підти на вимоги, і отримати те що вже знаєш.
2) послати нах і робити те що можеш.
Я думаю що на це питання повинні відповісти громадяни України.
І я хз яка буде відповідь.
Я просто замкнув уже свої ремені на кріслі і готовий, та к що ж.
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15.04.2025 16:45 Відповісти
Кому передати? Ви чо, *******?
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15.04.2025 16:48 Відповісти
та нє.
віддавши росіянам ядерку за папірець ми намертво за собою застовбили першість з тупости.
не вірю що іранці аж настільки як ми тоді.
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15.04.2025 16:54 Відповісти
Таваріщ сі, таваріщ пу та рудий наперсточник "краснов" сподіваються світ на трьох розділити.
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15.04.2025 16:57 Відповісти
після того як трампістьське сша черговий раз предало своїх партнерів та союзників і нехай папірець но з підписом сша "Будапештський меморандум", надо бути зовсім ******** шоб відмовлятись від ЯЗ або вже збагачненого урану або плутонію. Світ зрозумсів, шо гарантії сша не варті і використаного піпіфаксу.
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15.04.2025 17:01 Відповісти
а чому не Зімбабве???
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15.04.2025 17:05 Відповісти
Іран, звісно, ворог. Але краще мати ворогом Іран, ніж трамбона у друзях. Бо зради не буде.
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15.04.2025 17:10 Відповісти
Бг-ггг... Тока длб поведутся на пропониен С.ыкливых Штатов, с их Будапештом-2... ХЕХ...
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15.04.2025 17:38 Відповісти
ЗЫ... стесняюсь спросить, мол, а слабо предложить таукитайцам отдат на цапорылiюь всю свою ядерку
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15.04.2025 17:33 Відповісти
стесняюсь спросить. а Иран не разве не партнер рф ?
То есть американцы по сути предложили переложить уран с правого кармана в левый. А что помешает кремлю отыграть все обратно, когда например Трамп уйдет (а может и раньше) ?
И снова разыграют карту "ядерной угрозы с иарана".... Предложение похоже на российско-иранскую гэбэшную разводку, в которой американцы зачем то принимают участие...
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15.04.2025 17:41 Відповісти
На месте Ирана я бы предложил самим США передать России имеющийся у них ядерный арсенал+запасы обогащенного урана.
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15.04.2025 18:37 Відповісти
Вітьков - солодкий "знак" гадощів
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15.04.2025 18:38 Відповісти
хоч іран нам ворог але вони точно не ідіоти як кравчук і кучма
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15.04.2025 19:11 Відповісти
...передатуть кацапам збагачений.., а назад отримають готову А-Бімбу!
Багатоходовочка?
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15.04.2025 19:18 Відповісти
Я не думаю, що після українських дурнів у владі, які передали все Америці і росії, знайдеться ще один
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15.04.2025 19:34 Відповісти
А Орбан з Фіцо в Будапешті завізують в меморандумі «гарантії»)) скринька пандори відкрита - вже ніхто нічого віддавати і роззброюватись не буде.
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15.04.2025 19:43 Відповісти
Ми це вже проходили і тепер відригуємо цей кучмівський дебілізм
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16.04.2025 13:32 Відповісти
 
 