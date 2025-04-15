США на переговорах запропонували Ірану передати запаси урану Росії, - The Guardian

Сполучені Штати під час перших непрямих переговорів пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану третій країні, наприклад, Росії. Таким чином Вашингтон прагне згорнути ядерну програму Тегерану.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цю тему порушували під час непрямих переговорів двох країн в столиці Оману Мускаті 12 квітня. Делегації очолювали спецпредставник президента США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Питання вважають одним із ключових каменів спотикання на шляху до майбутньої угоди, йдеться у матеріалі.

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Видання наголошує, що Іран протистоятиме цьому. Тегеран наполягає, що накопичені за останні чотири роки запаси мають залишатися в країні під наглядом МАГАТЕ.

Іран хоче "застрахуватися" на випадок, якщо майбутня адміністрація США знову вийде з угоди, як це зробив президент США Дональд Трамп під час своєї першої каденції у 2018 році.

Якщо запаси вивезуть, а Вашингтон згодом знову порушить угоду, Ірану доведеться починати процес збагачення урану з нуля, кажуть представники країни.

Наступний раунд переговорів 19 квітня прийматиме Рим, теж за посередництва Оману. Рішення розглядають як політичний жест з боку Трампа у бік Італії, додає The Guardian.

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