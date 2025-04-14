Гроссі здійснить візит до Тегерану напередодні перемовин Ірану і США

Цього тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі здійснить візит до іранської столиці Тегерану напередодні наступного раунду ядерних переговорів між Іраном і США.

Про це Гроссі написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Саме час привітати представника Ірану в МАГАТЕ Резу Наджафі для вручення вірчих грамот напередодні моєї поїздки до Тегерана пізніше цього тижня. Подальша взаємодія та співпраця з агентством є надзвичайно важливою у час, коли терміново потрібні дипломатичні рішення",- написав гендиректор МАГАТЕ.

Іранські ЗМІ пишуть, що візит Гроссі до Тегерану очікується у середу, 16 квітня.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї каже, що запланований візит Гроссі є частиною чинної співпраці між Іраном та МАГАТЕ і нібито не пов’язаний із непрямими ядерними переговорами між Іраном і США, які відбулися в Омані, 12 квітня.

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США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

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