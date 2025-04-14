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Новини Ядерна угода між США та Іраном Візит Гроссі до Ірану
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Гроссі здійснить візит до Тегерану напередодні перемовин Ірану і США

Гроссі похде в Іран

Цього тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі здійснить візит до іранської столиці Тегерану напередодні наступного раунду ядерних переговорів між Іраном і США.

Про це Гроссі написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Саме час привітати представника Ірану в МАГАТЕ Резу Наджафі для вручення вірчих грамот напередодні моєї поїздки до Тегерана пізніше цього тижня. Подальша взаємодія та співпраця з агентством є надзвичайно важливою у час, коли терміново потрібні дипломатичні рішення",- написав гендиректор МАГАТЕ.

Іранські ЗМІ пишуть, що візит Гроссі до Тегерану очікується у середу, 16 квітня.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї каже, що запланований візит Гроссі є частиною чинної співпраці між Іраном та МАГАТЕ і нібито не пов’язаний із непрямими ядерними переговорами між Іраном і США, які відбулися в Омані, 12 квітня.

Читайте також: США та Іран проведуть другий раунд ядерних переговорів у Римі, - МЗС Італії

США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

Читайте також: Глава МЗС Ірану Арагчі поїде до Москви напередодні другого раунду ядерних переговорів із США,- Reuters

Автор: 

Іран (2030) МАГАТЕ (712) США (22778) Гроссі Рафаель (292)


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очень хорошо напоминает "нашу" политику - гражданам оружие нельзя-нельзя, иначе санкици, штрафы и вообще плохо-плохо. зато когда у бандюков (или оккупационных армий) оно появляется в большом количестве (и они его используют прямо по назначению против безоружных) все вооруженные полицаи идут тихо-тихо в лес молчать о правах человека.
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14.04.2025 21:40 Відповісти
и это - в лучшем случае, в худшем - еще покрикивают, издали, дескать, отбирать у бандитов оружие нельзя, будет превышение самообороны.
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14.04.2025 21:41 Відповісти
Ізраїль незадоволений самим фактом переговорів, оскільки вважає, що дипломатичний підхід рідко стримує Іран, і віддає перевагу превентивним діям, включно з військовими.

США, своєю чергою, тисне на Тель-Авів, стримуючи Ізраїль від можливої ескалації.

Згідно з даними МАГАТЕ, Іран є єдиною державою без ядерної зброї, яка збагачує уран до високого рівня (60%), продовжуючи накопичувати значні запаси матеріалів, що розщеплюються. Країни Заходу на чолі з Вашингтоном уже давно подейкують, що Іран прагне мати ядерну зброю. Тегеран відкидає ці звинувачення та захищає право на використання ядерної енергії для цивільних цілей, зокрема в галузі енергетики.
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14.04.2025 21:42 Відповісти
Смысл договариваться с США? Что бы потом какой-то Обама с крыши Белого дома потужно насрал бы на Меморандум? А рядом бы тихо какал Камерон, тогдашний премьер Британии.
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14.04.2025 22:10 Відповісти
О ще ця аргентинська шістьорка Хйла
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14.04.2025 23:39 Відповісти
та це ж вже було,хіба ні?
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15.04.2025 00:28 Відповісти
 
 