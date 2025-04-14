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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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Глава МЗС Ірану Арагчі поїде до Москви напередодні другого раунду ядерних переговорів із США,- Reuters

Арагчі поїде до Москви напередодні другого раунду ядерних переговорів із США

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвідає Росію напередодні другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном щодо ядерної програми Ірану. Візит іранського міністра до РФ відбудеться цього тижня.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС Ірану розповіли, що Арагчі "обговорить останні події, пов’язані з переговорами в Омані з російськими офіційними особами".

Reuters зазначає, що 12 квітня Арагчі та представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провели перший раунд переговорів в Омані, під час яких посередником виступав посланник Оману Бадр аль-Бусаїді. Делегації сиділи в різних кімнатах у палаці в Маскаті.

Обидві сторони заявили, що перемовни були "конструктивними". Однак, як повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого іранського чиновника, зустріч "була спрямована лише на встановлення умов можливих майбутніх переговорів".

Також агентство додає, що РФ учасник ядерної угоди Ірану 2015 року, підтримує право Тегерана мати цивільну ядерну програму.

Раніше повідомлялося, що Італія погодилася провести наступний раунд переговорів щодо ядерної угоди між Сполученими Штатами та Іраном.

Читайте також: Ядерні переговори США з Іраном були "позитивними та конструктивними", - Білий дім

США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

Читайте також: США та Іран проведуть другий раунд ядерних переговорів у Римі, - МЗС Італії

Автор: 

Іран (2030) перемовини (2873) росія (65129) США (22778)


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Топ коментарі
+2
Країн терористів стає більше. І вони можуть колись об'єднатись. І вони будуть мати все, щоб пробити ваші Куполи, Петріоти, ППО. Ось тоді їх не чіпай! Бо вони озброєні. Проте є час для світу, щоб терористів по одному ... ліквідувати. Годинник почав відлік часу для життя на цій планеті.
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14.04.2025 18:11
+1
Це правильно, треба с ху....лом погоджувати що трампону можна на вуха повісити щоб він погодився.
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14.04.2025 18:24
+1
не что предложит мацква, а что прикажет мацква. так точнее.
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14.04.2025 18:32
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Вашингтон нам то и это, что предложит москва? Вполне по восточному, следующий визит в Пекин.
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14.04.2025 18:09 Відповісти
АХРЕНЕТЬ !!! Так це точно Трампу буде не до України! нього тепер тема важливіша! Тому й фактична заміна грустогоКоня Дмітрієв й поїхав на острови відпочивати ...
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14.04.2025 18:19 Відповісти
не что предложит мацква, а что прикажет мацква. так точнее.
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14.04.2025 18:32 Відповісти
Країн терористів стає більше. І вони можуть колись об'єднатись. І вони будуть мати все, щоб пробити ваші Куполи, Петріоти, ППО. Ось тоді їх не чіпай! Бо вони озброєні. Проте є час для світу, щоб терористів по одному ... ліквідувати. Годинник почав відлік часу для життя на цій планеті.
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14.04.2025 18:11 Відповісти
та вони вже об'єднані. і центром світового тороризму є москва, точніше - кремль.
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14.04.2025 18:37 Відповісти
Ні, ще ні. Ось коли вони разом підуть на США або Європу оце буде СЮПРАЙЗ. Для американців та іншим демократам.
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14.04.2025 21:56 Відповісти
шо значить ще ні? насправді вже так. у них навіть уже договори стратегічні підписані між їхніми країнами, в тому числі про військову співпрацю і військові союзи. корейці вже воюють на стороні рашки. офіційно. і на США вони разом не підуть. взагалі на США вони не підуть. та й на Європу (НАТО) теж не підуть. Європа їм потрібна не зруйнована, а підкорена. тобто щоб данину їм платила (високі ціни за їхній газ, нафту, метал), щоб цапські олігархи могли у Європі відкривати любі двері з ноги, як то кажуть. тож щоб залякати Європу їм потрібно знищити Україну. а поки є НАТО, то вони навіть на Естонію будуть сцятись напасти. і зараз сцяться. будуть пакостити всіляко - це факт. кабелі перерізати, якісь диверсії влащтувати на території європейських країн. проте відкрито напасти на блок НАТО їм сцикотно.
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14.04.2025 23:31 Відповісти
Кукол за ниточки дергают не с Белой Хаты.
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14.04.2025 18:21 Відповісти
Це правильно, треба с ху....лом погоджувати що трампону можна на вуха повісити щоб він погодився.
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14.04.2025 18:24 Відповісти
На кАнсультацію з ******.
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14.04.2025 18:25 Відповісти
поїхав домовлятись про постачання комплектуючих для виробництва пристроїв високоточної ініціації ядерного підриву. Бо вже все готово. А трамп може втретє послати на перемовини в Оман свого універсального довбойоба у верблюжому пальто, щоб його в третій раз разом з трампом аббас послав *****.
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14.04.2025 18:27 Відповісти
- Чево приехали?
- Американцы нам предлагают не "выкаблучиваться" и заключить договор по ядерным разработкам... Что вы на это скажете?
- Не заключать! Паслать нахер!
- Какие у вас есть "весомые аргументы" для нас (самолёты, ракетные комплексы, ядерное оборудование), чтобы мы продолжили "выкаблучиваться"?
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14.04.2025 18:54 Відповісти
 
 