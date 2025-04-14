Глава МЗС Ірану Арагчі поїде до Москви напередодні другого раунду ядерних переговорів із США,- Reuters

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвідає Росію напередодні другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном щодо ядерної програми Ірану. Візит іранського міністра до РФ відбудеться цього тижня.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС Ірану розповіли, що Арагчі "обговорить останні події, пов’язані з переговорами в Омані з російськими офіційними особами".

Reuters зазначає, що 12 квітня Арагчі та представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провели перший раунд переговорів в Омані, під час яких посередником виступав посланник Оману Бадр аль-Бусаїді. Делегації сиділи в різних кімнатах у палаці в Маскаті.

Обидві сторони заявили, що перемовни були "конструктивними". Однак, як повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого іранського чиновника, зустріч "була спрямована лише на встановлення умов можливих майбутніх переговорів".

Також агентство додає, що РФ учасник ядерної угоди Ірану 2015 року, підтримує право Тегерана мати цивільну ядерну програму.

Раніше повідомлялося, що Італія погодилася провести наступний раунд переговорів щодо ядерної угоди між Сполученими Штатами та Іраном.

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США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

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