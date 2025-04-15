Росія організовує на Курщині "антидронові коридори", однак ЗСУ навчилися протидіяти

Російські війська за допомогою "антидронових коридорів" намагаються захиститися від атак українських безпілотників у Курській області, але ЗСУ продовжують знищувати техніку окупантів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що українські підрозділи, зокрема Держприкордонслужби, активно застосовують дрони для знищення ворогів на території Росії.

"У межах Курської області був створений антидроновий коридор. Ворог облаштовує такі коридори для того, щоб запобігти ударам по техніці, яка пересувається цими коридорами, оберігаючи її від наших повітряних засобів, якими ми можемо дотягнутися на територію Росії", - зауважив Демченко.

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Але попри це українські воїни продовжують знищувати техніку, яка пересувається такими коридорами.

"Неодноразово наші хлопці, вже навчившись керувати дронами, знищували техніку, яка рухалася цими коридорами, а також ті групи, які їх облаштовували", - зазначив речник ДПСУ.

Демченко запевнив, що українські воїни й надалі знищуватимуть "антидронові коридори", щоб у ворога не було можливості вільно пересуватися біля кордону з Україною.

Атака дронів у Курській області

У ніч на 15 квітня під атакою невідомих безпілотників опинився Курськ. У регіоні активно працювала російська система ППО. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинула жінка, ще 9 людей дістали поранення.