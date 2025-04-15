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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Німецька зброя, передана Україні, дуже добре себе зарекомендувала на фронті, - посол Макеєв

Зброя Німеччини для України

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито масові проблеми з німецьким озброєнням, переданим Збройним силам України.

Про це він сказав в інтерв’ю RND, інформує Цензор.НЕТ.

Нещодавно у німецькому виданні Spiegel опублікували матеріал, в якому йшлось про масові дефекти в системах озброєння, які Німеччина поставила Україні.

Так, Макеєв запевнив, що ця зброя в жодному разі не є непридатною для використання, і що німецька зброя є однією з найкращих, які є на озброєнні в ЗСУ.

"Вона набагато краща за російську зброю. І вона дуже добре себе зарекомендувала. Вона рятує життя, щодня", - наголосив посол.

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Разом з тим він визнав, що в умовах війни з'являються ознаки того, що щось у озброєнні треба змінити.

"Між Німеччиною та Україною відбувається обмін думками з цього приводу. Це не скандал, а процес вдосконалення", - додав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це було б важливим сигналом,- дипломати країн ЄС позитивно оцінили заяву Мерца про передачу Taurus Україні

Автор: 

Німеччина (7350) зброя (7461) Макеєв Олексій (44)


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І не назвав Мерца ліверною ковбасою? Слабак! Вчися в Мєльніка як розмовляти з союзниками!
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15.04.2025 16:51 Відповісти
якщо в швейцарський годинник насипати пісок то то вже не буде швейцарський годинник.
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15.04.2025 16:51 Відповісти
Шо, всі 15 танків?
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15.04.2025 17:03 Відповісти
Тільки Лєопардів 1А5 близько 200 сотень.
Дякуємо союзникам і союзній Німеччині.
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15.04.2025 17:52 Відповісти
Німецька зброя, передана Україні, дуже добре себе зарекомендувала на фронті

Трумп сказав би: "дуже-дуже добре!"
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15.04.2025 17:12 Відповісти
Ну, про САУ їхні одразу казали наші, що вони дуже примхливі та вибагливі. Там і ресурс ствола обмежений, і ходова дуже ніжна. Леопарди просто складно ремонтувати у польових умовах. А шо це?
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15.04.2025 17:50 Відповісти
Та да, все погане.
Інша справа, ваші Армати!
Проходімость- зверь машіна!
Зможе на галстуку всю червону площу пройти!
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15.04.2025 17:53 Відповісти
Мда... Важкий випадок... Тобто якщо хтось насмілюється підтвердити проблеми з західною технікою, то він одразу кацап? Ну тоді зараховуй всю редакцію цензора туди ж:

https://censor.net/ua/news/3357363/********************************************************************

І Defense Express:

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zamknene_kolo_problem_50_pzh_2000_stabilno_na_remonti_prichini_ta_shljahi_virishennja-9955.html
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15.04.2025 18:40 Відповісти
 
 