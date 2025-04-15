Німецька зброя, передана Україні, дуже добре себе зарекомендувала на фронті, - посол Макеєв
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито масові проблеми з німецьким озброєнням, переданим Збройним силам України.
Про це він сказав в інтерв’ю RND, інформує Цензор.НЕТ.
Нещодавно у німецькому виданні Spiegel опублікували матеріал, в якому йшлось про масові дефекти в системах озброєння, які Німеччина поставила Україні.
Так, Макеєв запевнив, що ця зброя в жодному разі не є непридатною для використання, і що німецька зброя є однією з найкращих, які є на озброєнні в ЗСУ.
"Вона набагато краща за російську зброю. І вона дуже добре себе зарекомендувала. Вона рятує життя, щодня", - наголосив посол.
Разом з тим він визнав, що в умовах війни з'являються ознаки того, що щось у озброєнні треба змінити.
"Між Німеччиною та Україною відбувається обмін думками з цього приводу. Це не скандал, а процес вдосконалення", - додав дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо союзникам і союзній Німеччині.
Трумп сказав би: "дуже-дуже добре!"
Інша справа, ваші Армати!
Проходімость- зверь машіна!
Зможе на галстуку всю червону площу пройти!
https://censor.net/ua/news/3357363/********************************************************************
І Defense Express:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zamknene_kolo_problem_50_pzh_2000_stabilno_na_remonti_prichini_ta_shljahi_virishennja-9955.html