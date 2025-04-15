Німецька зброя, передана Україні, дуже добре себе зарекомендувала на фронті, - посол Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито масові проблеми з німецьким озброєнням, переданим Збройним силам України.

Про це він сказав в інтерв’ю RND, інформує Цензор.НЕТ.

Нещодавно у німецькому виданні Spiegel опублікували матеріал, в якому йшлось про масові дефекти в системах озброєння, які Німеччина поставила Україні.

Так, Макеєв запевнив, що ця зброя в жодному разі не є непридатною для використання, і що німецька зброя є однією з найкращих, які є на озброєнні в ЗСУ.

"Вона набагато краща за російську зброю. І вона дуже добре себе зарекомендувала. Вона рятує життя, щодня", - наголосив посол.

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Разом з тим він визнав, що в умовах війни з'являються ознаки того, що щось у озброєнні треба змінити.

"Між Німеччиною та Україною відбувається обмін думками з цього приводу. Це не скандал, а процес вдосконалення", - додав дипломат.

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