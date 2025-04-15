Армія Росії майже цілком залежить від снарядів із КНДР, – розслідування Reuters та OSC

Від 50% до 100% снарядів, які російська артилерія запускає по підрозділах ЗСУ, були поставлені з Північної Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в спільному розслідуванні агентства Reuters та британської дослідницької організації Open Source Centre (OSC).

Постачання зброї з КНДР до Росії

Постачання зброї з КНДР до Росії розпочалися не пізніше вересня 2023 року, їм передував липневий візит тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Пхеньяна. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, пакет поставок включав 120 систем залпового вогню, 120 самохідних артилерійських установок, 145 балістичних ракет та артилерійські снаряди калібру 122 та 152 міліметри.

Reuters називає це "найбільшою прямою військовою допомогою Росії".

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З вересня 2023-го до 17 березня 2025 року російські вантажні судна "Ангара", "Марія", "Майя-1" та "Леді Р" перевозили військові вантажі з порту Раджин у КНДР до російських портів Дунай і Східний 64 рази. Усього на них було щонайменше 15 809 контейнерів, свідчать супутникові знімки. Також вантажі з Північної Кореї йшли залізничним "Мостом Дружби" через річку Туманна в Примор’ї.

Пік постачань, сім партій за місяць, припав на січень 2024 року, зараз вантажні судна перевозять приблизно три партії снарядів на місяць.

За найскромнішими підрахунками аналітиків, у контейнерах могли перевозитися від чотирьох до шести мільйонів лише артилерійських снарядів.

Згідно з оцінкою західних та українських чиновників, яку наводить Reuters, у 2024 році Росія самостійно виробила від двох до 2,3 мільйона снарядів і планує в майбутньому наростити обсяги до трьох мільйонів на рік.

Снаряди переправляються залізницею на склади біля кордону РФ та України, головним чином до Тихорецька в Краснодарському краї РФ.

ГУР України вважає, що КНДР забезпечує 50% від усіх снарядів, які використовуються російськими військовими у війні. У внутрішніх технічних звітах міністерства оборони РФ, до яких отримали доступ журналісти, йдеться, що в деяких підрозділах російської армії від 75% до 100% артилерійських снарядів вироблені в Північній Кореї.

Пристрілка північнокорейських снарядів здійснюється на Лузькому полігоні в Ленінградській області, стверджує джерело Reuters у ЗСУ. У таблицях стрільби для російської артилерії, які публікує агентство, зазначається погана якість снарядів.

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Коли вичерпалися запаси в РФ і Україні?

2023 року запаси артилерійських снарядів по обидва боки фронту вичерпалися, і Україна не змогла знайти своєчасної підтримки у західних союзників: виробництва снарядів у ЄС просто не можуть поставити такі обсяги.

Військовий аналітик Конрад Музика вважає, що з кінця 2023 року збройні сили Росії змогли підтримувати інтенсивність обстрілів України лише завдяки КНДР.

У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що на один випущений ЗСУ снаряд припадає 10 російських.

Застосування північнокорейських балістичних ракет

З кінця 2023 року Росія також б’є по містах України північнокорейськими балістичними ракетами KN-23 та KN-24. Спочатку ці ракети мали низьку точність.

Останні версії ракет виробництва КНДР вражають ціль із похибкою 50–100 метрів, каже джерело Reuters у ЗСУ.

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