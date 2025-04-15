Зеленський - Віткоффу: Червоні лінії для України – визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, що "мирна угода" із РФ включатиме врегулювання питання "п’яти територій".

Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі, передає Цензор.НЕТ.

Президент зауважив, що Україна – суверенна держава, і про її території може говорити лише український народ.

"Всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки – про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії – визнавати будь-які території тимчасово окуповані російськими.

Ці представники (спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, - ред.) обговорюють питання поза своєю компетенцією", - наголосив глава держави.

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Крім того, Зеленський подякував Рютте за послідовну підтримку ще з початку повномасштабної війни, а також наголосив на важливості постачання систем Patriot.

За його словами, Україна готова долучатися фінансово до їхнього придбання.

Президент також зазначив, що Росія ігнорує американські ініціативи щодо припинення вогню, продовжуючи обстріли українських міст. Він закликав союзників до більш рішучого тиску на Кремль та підтримки оборонних форматів співпраці, зокрема коаліції Patriot і місії НАТО у Вісбадені.

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Нагадаємо, ключ до загальної мирної угоди, за словами Віткоффа, знаходиться на "п'яти територіях". Він не надав більше деталей, але Росія наполягає на тому, що її захоплення частин України з 2014 року, включаючи Крим, Луганську і Донецьку області, має бути визнане в будь-якій угоді.