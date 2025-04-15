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Новини Окуповані території Зеленський про територіальні поступки
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Зеленський - Віткоффу: Червоні лінії для України – визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, що "мирна угода" із РФ включатиме врегулювання питання "п’яти територій".

Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі, передає Цензор.НЕТ.

Президент зауважив, що Україна – суверенна держава, і про її території може говорити лише український народ. 

"Всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки – про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії – визнавати будь-які території тимчасово окуповані російськими.

Ці представники (спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, - ред.) обговорюють питання поза своєю компетенцією", - наголосив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск і син Трампа підтримали Віткоффа, який "бореться за мир" на переговорах з РФ

Крім того, Зеленський подякував Рютте за послідовну підтримку ще з початку повномасштабної війни, а також наголосив на важливості постачання систем Patriot.

За його словами, Україна готова долучатися фінансово до їхнього придбання.

Президент також зазначив, що Росія ігнорує американські ініціативи щодо припинення вогню, продовжуючи обстріли українських міст. Він закликав союзників до більш рішучого тиску на Кремль та підтримки оборонних форматів співпраці, зокрема коаліції Patriot і місії НАТО у Вісбадені.

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Нагадаємо, ключ до загальної мирної угоди, за словами Віткоффа, знаходиться на "п'яти територіях". Він не надав більше деталей, але Росія наполягає на тому, що її захоплення частин України з 2014 року, включаючи Крим, Луганську і Донецьку області, має бути визнане в будь-якій угоді.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) територіальна цілісність (155) війна в Україні (3839) Віткофф Стів (78)


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Топ коментарі
+10
Гівнюк, всі пам'ятають твоі підтанцівки януковичу в 2014, і твою зраду в 2019-2022 роках.
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15.04.2025 17:14
+8
Армія! Мова! Віра!
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15.04.2025 17:21
+5
Ну не може Зеля послати ***** Віткоффа на йух. Тому і каже про якісь чевоні лінії. Але все зрозуміло. Треба повертати - Сахалін - японцям, Кенинг - німцям, Вііпурі - фінам, Воронеж та Таганрог - Україні, Техас і Каліфорнію - Мексиці
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15.04.2025 17:16
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Гівнюк, всі пам'ятають твоі підтанцівки януковичу в 2014, і твою зраду в 2019-2022 роках.
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15.04.2025 17:14 Відповісти
"российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед...." 2014 квітень
ЗЄлєнский https://fakty.ua/ru

"Грудью двигая границы" (советская песня сентябрь 1939 г.)
початок Другої світової

.
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15.04.2025 18:11 Відповісти
Ну не може Зеля послати ***** Віткоффа на йух. Тому і каже про якісь чевоні лінії. Але все зрозуміло. Треба повертати - Сахалін - японцям, Кенинг - німцям, Вііпурі - фінам, Воронеж та Таганрог - Україні, Техас і Каліфорнію - Мексиці
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15.04.2025 17:16 Відповісти
це означає, що війна в Україні буде вічною.
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15.04.2025 17:19 Відповісти
***** не вічне.
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15.04.2025 17:31 Відповісти
там всі ху*ло
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15.04.2025 22:16 Відповісти
Трамп думает что ему сразу слитков редкоземов навалят. Панда и Пуйло его разводят а он до сих пор не понял.
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15.04.2025 17:20 Відповісти
Армія! Мова! Віра!
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15.04.2025 17:21 Відповісти
Так,а тепер поясніть в чому відмінність від "погпних" мінських?
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15.04.2025 17:22 Відповісти
Відмінність нам явно не сподобається...
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15.04.2025 17:26 Відповісти
ДИНИРИ-ЛИНИРИ за Мінськими завжди буди у складі України

це навіть НЕ обговорювалось

.
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15.04.2025 18:14 Відповісти
молодець що тримаєшся.
погано що один з тих хто не готувався і що один з тих хто тупить а не воює але то вже наступний президент розгрібатиме.
он трамп геть з дуба впав, розказує що якщо не він то почнеться апокаліпсис
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15.04.2025 17:34 Відповісти
Хто "тримається"?
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15.04.2025 18:17 Відповісти
той хто молодець.
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15.04.2025 18:39 Відповісти
Це зе то "тримається"?Дякую,насмішив
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15.04.2025 18:41 Відповісти
Щоб ти до кінця життя креслив виключно "коричневі лінії", папуга грьобаний...
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15.04.2025 18:03 Відповісти
Якщо Америка так щедра, то нехай Аляску Путіну подарує.
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15.04.2025 18:43 Відповісти
Если Америка будет 30 лет ********** свою военную промышленность, распродавать свое вооружение, разгонять свою армию, а потом вдруг ***** высадит своих выродков в Анкоридже, то таки придется подарить.
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15.04.2025 20:54 Відповісти
і ще, якщо у америки заберуть її зброю шантажем під меморандум
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15.04.2025 22:17 Відповісти
*****......розбудіть його.......по десятому колу одне і те саме
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15.04.2025 18:55 Відповісти
Везе ішаку. Усю його роботу по здачі країни тепер виконує рижий з командою. Мохнатому ішаку залишилось лише коментувати та заробляти бали свого електорального бидла. Але все так не буде.
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15.04.2025 20:42 Відповісти
ФСЬО! Все забуто: 23-й рік-рік перемоги, план перемоги, справедливий мір... Все просрано за пафосною демагогією, залишились тільки червоні лінії...
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15.04.2025 21:35 Відповісти
 
 