Росіяни протягом дня атакували з дронів Херсон і область: 11 людей дістали поранення

Протягом 15 квітня російські війська атакували з дронів Херсон та Херсонську область: постраждали 11 людей

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Херсон

окупанти з дрона поранили 58-річного херсонця. Він у стані середньої тяжкості доправлений співробітниками поліції до лікарні. Медики діагностували у постраждалого мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

російські військові скинули з безпілотника вибухівку на 62-річну жінку, яка їхала на велосипеді. Вона отримала множинні уламкові поранення ніг, грудної клітини. Стан тяжкий. Поліцейські доставили потерпілу до лікарні.

Російські терористи з дрона атакували 53-річного чоловіка у Дніпровському районі Херсона. У постраждалого мінно-вибухова травма, уламкове поранення черевної порожнини. Медики надають пораненому необхідну допомогу.

Співробітники поліції доставили до лікарні постраждалих у результаті скидів вибухових пристроїв з дронів у Дніпровському районі Херсона. Жінка 1976 р.н. отримала осколкове поранення правої ноги. Чоловік 1975 р.н. – мінно-вибухову травму та осколкове поранення лівої ноги.

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Антонівка

Станом на 17:30 у передмісті Херсона – селищі Антонівка – внаслідок атак дронів поранення різного ступеня тяжкості отримали троє чоловіків та дві жінки.

Берислав

російські війська вчергове скинули вибуховий пристрій із дрона на автотранспорт. Внаслідок цього постраждали 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох госпіталізовано.

Микільське

внаслідок ворожої атаки БпЛА вибухову травму та уламкові поранення отримав 50-річний чоловік. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки та транспортні засоби.

Кіндійка

До лікарні доправили жителя Кіндійки, на якого російські окупаційні війська скинули вибухівку. Чоловік 1959 року народження дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стопи.

Комишани

Також медична допомога знадобилась мешканцю Комишан, котрий кілька днів тому постраждав через удар ворожого дрона.

В нього - мінно-вибухова травма, контузія та струс головного мозку. Він проходитиме лікування амбулаторно.

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