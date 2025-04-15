Трамп вірить, що Путін хоче завершити війну в Україні, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп вірить, що Росія хоче закінчити війну проти України.

Про це на брифінгу 15 квітня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таку оцінку озвучив спецпредставник Трампа Стів Віткофф після зустрічі із Путіним, і президент США згоден з ним, наголосила спікерка Білого дому.

Вона заявила, що між сторонами відбулась "продуктивна розмова".

"У Росії є мотивація для завершення війни — можливо, це перспективи економічного партнерства зі США", - сказала вона.

Однак спочатку Москва має піти на припинення вогню, і це було "чітко донесено" Путіну, додала Левітт.

Вона також сказала, що Трамп "нічого не чув" про запрошення від Зеленського приїхати в Україну.

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Раніше повідомлялося, що спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провів зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.