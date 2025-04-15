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Трамп вірить, що Путін хоче завершити війну в Україні, - Білий дім

Трамп вірить Путіну щодо закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вірить, що Росія хоче закінчити війну проти України. 

Про це на брифінгу 15 квітня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таку оцінку озвучив спецпредставник Трампа Стів Віткофф після зустрічі із Путіним, і президент США згоден з ним, наголосила спікерка Білого дому.

Вона заявила, що між сторонами відбулась "продуктивна розмова".

"У Росії є мотивація для завершення війни — можливо, це перспективи економічного партнерства зі США", - сказала вона.

Однак спочатку Москва має піти на припинення вогню, і це було "чітко донесено" Путіну, додала Левітт.

Вона також сказала, що Трамп "нічого не чув" про запрошення від Зеленського приїхати в Україну.

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Раніше повідомлялося, що спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провів зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Автор: 

путін володимир (23803) США (22778) Трамп Дональд (5610) війна в Україні (3839) Левітт Керолайн (15)


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Топ коментарі
+51
Психічно нездоровий як і вся ця адміністрація
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15.04.2025 21:29
+35
Щоб ти здох разом зі своїм ******
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15.04.2025 21:30
+21
трампісти стали співучасниками ***** у вбивстві українців коли заблокували заяву G7 про удар по Сумах
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15.04.2025 21:33
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Психічно нездоровий як і вся ця адміністрація
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15.04.2025 21:29 Відповісти
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15.04.2025 21:59 Відповісти
Когда человек выглядит,как дебил,говорит,как дебил и поступает,как дебил,то,скорее всего,он Трамп!
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15.04.2025 22:43 Відповісти
Ілі члєн его адміністраціі.
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15.04.2025 23:28 Відповісти
Трамп и дятел Вуди долго смотрели друг на друга. " Дятел", - подумал Трамп. "Дятел", - подумал дятел.
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15.04.2025 23:57 Відповісти
Трампу ссы в глаза, а он говорит: "Божья роса".
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16.04.2025 02:24 Відповісти
Не вірить, а змушений "вірити"
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15.04.2025 21:29 Відповісти
Чого змушений?
Ху-йло реально хоче "закінчити війну" вирізавши всіх українців. Він це заявляв добру сотню раз.
А рудого полудурка він використовує як засіб для цього. Проблема що полудурок, не розуміє цього, тому що він полудурок...
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15.04.2025 21:59 Відповісти
Своїм виборцям треба щось продавати. Реальних досягнень нема, от він і скотився до пошуку крайніх і питань віри.
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15.04.2025 22:54 Відповісти
Вірити що скажена собака когось не покусає, десь так.
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15.04.2025 21:29 Відповісти
Це тому що він сам-руда, обіссяна собака.
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15.04.2025 23:06 Відповісти
Щоб ти здох разом зі своїм ******
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15.04.2025 21:30 Відповісти
Блажен хто вірує
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15.04.2025 21:30 Відповісти
Він або бовдур, або в долі...
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15.04.2025 21:31 Відповісти
проста пірістать стрілять, проста сайтісь па сірідінє і тд тп.
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15.04.2025 21:32 Відповісти
т.е. объективных фактов о том что ху..Й..ло развязало войну и не для того чтобы вот так вот просто закончить, тампону не достаточно.

Просто тупая вера и все !!! ???
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15.04.2025 21:31 Відповісти
яка віра у агента краснова? ці два уйобка -рудий і плешивий руйнують не тільки Україну, але весь світ без всякої віри.
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15.04.2025 21:38 Відповісти
Не буде "віри" треба буде щось робить. А зробить воно нічого не може. Тому й петляє.
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15.04.2025 22:01 Відповісти
***** вміє вправно брехати в очі - що був вимушений, що мав спасти людей і т маячню.
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16.04.2025 00:29 Відповісти
Питання лише одне - на яких умовах???
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15.04.2025 21:31 Відповісти
Ну все, готовитесь, скоро может прилететь очередное доказательства для Трумпа, показывающее желание Путлера закончить войну
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15.04.2025 21:32 Відповісти
А Трумп знову заяве, що кацапи помилились.
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15.04.2025 21:59 Відповісти
Обісцяний масковськімі шльондрами тампон жіночої гігієни свідєтьєль *****?
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15.04.2025 21:32 Відповісти
куйлова мотивація закінчити війну булА людськими смертями в СУМАХ ПІДПИСАНА,ВИРОДКИ
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15.04.2025 21:32 Відповісти
трампісти стали співучасниками ***** у вбивстві українців коли заблокували заяву G7 про удар по Сумах
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15.04.2025 21:33 Відповісти
Лише тоді ...?
А можливо раніше ?
Можливо вони стали співучасниками ***** , коли не дали Укрвїні достатньо систем ППО і літаків ...?
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15.04.2025 21:35 Відповісти
Свою позицію Тампон і Божевільний дім продемонстрували відмовившись засудити теракт і вбивство мирних людей рашистами в Сумах. А це означає що Тампон підтримує московського сатаніста і не хоче закінчення війни. Все що Тампон і ***** хочуть це поразки України щоб потім їм ніщо не заважало вдвох взятись за перерозподіл світу
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15.04.2025 21:34 Відповісти
Захопить путін всю Україну, війна закінчиться і з'явиться перспектива економічного партнерства зі США.
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15.04.2025 21:34 Відповісти
Білий дім талдичить одне і теж - пластинка заїла?
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15.04.2025 21:34 Відповісти
По моєму ***** купило тампон.
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15.04.2025 21:34 Відповісти
Цей пи₴дець ще буде згадуватися в США як найганебніші часи.
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15.04.2025 21:35 Відповісти
"Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные."(с)
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15.04.2025 21:41 Відповісти
Не факт.
Див. В'єтнам, Ірак, Афганістан...
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15.04.2025 22:03 Відповісти
Він в ромашку грає, вірю - не вірю?
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15.04.2025 21:35 Відповісти
У кого есть вера , тому факты НЕ нужны.
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15.04.2025 21:36 Відповісти
Один американський полудурок з Білого дому вірит порашному ідиоту з Кремля.
Світ перетворився у *********.
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15.04.2025 21:37 Відповісти
Білий дім змінив статус на на дім божевільних.
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15.04.2025 21:41 Відповісти
а до війни таких "перспектив партнерства з США" не було в путіна ?

що вона верзе, ця блондінка ?
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15.04.2025 21:42 Відповісти
Читаючи в цій гілці коментарі мудрого наріда, дивуюся, як так сталося що мудрий нарід у 2019 році на посаду президента обрав такого самого дегенерата, тільки вітчизняного, що стверджував теж саме після пів року свого президенства. Ось тільки тоді такого обурення й засудження не було...
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15.04.2025 21:42 Відповісти
І з чим саме конкретно ти не згоден з мого допису? Невже я написав неправду?
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15.04.2025 21:51 Відповісти
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15.04.2025 22:21 Відповісти
Сподіваюся ти зараз своє припущення доведеш.
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15.04.2025 21:53 Відповісти
Тобі я відповів вище. А взагалі ти кумедний. Всі аргументи: бот, куратор, 3 руб. Голова!
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15.04.2025 21:59 Відповісти
Зеля не на стільки ********, як трампон, навіть не порівнюй. Трампон і в найкращі роки був нарцисом і неадекватом, а зараз взагалі ********. А Зеля просто некомпетентний.
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16.04.2025 00:31 Відповісти
Zeля не нарцис??!🤣
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16.04.2025 09:22 Відповісти
Не помічав. А ви чули, щоб йому хтось кваліфікований ставив такий діагноз?
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16.04.2025 14:22 Відповісти
Ну якщо самозакохане, глибоко закомплексоване, ображене на весь світ говеня для тебе не нарцис, тоді не порівнюю.
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16.04.2025 14:32 Відповісти
Моральний урод
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15.04.2025 21:42 Відповісти
Ну і де він не правий? Авжеж хоче, тільки на своїх умовах. Як і Гітлер хотів: завершити війну захопивши весь світ.
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15.04.2025 21:42 Відповісти
Запатентований довбо*б™
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15.04.2025 21:43 Відповісти
Да успокойтесь вы! Все будет хорошо. Трампа на дурке вылечат
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15.04.2025 21:44 Відповісти
Куда катится мир?
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15.04.2025 21:45 Відповісти
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15.04.2025 21:53 Відповісти
Дементний ********
По діям судять, а не по словам.
Корочк доотримуєм допомогу - і ***** з пляжу.
Ці старі імпотентні пердуни в тиху торгують нашими терироїями
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15.04.2025 21:45 Відповісти
Кожній людині варто менше вірити словам, а більше спостерігати за вчинками.
В кожного є одна властивість - ми чуємо те, що хочемо чути, і на все інше просто не звертаємо уваги. Важливо вчасно помітити вовка в овечій шкурі. (с)
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15.04.2025 21:46 Відповісти
Верующий в путина. Новая секта
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15.04.2025 21:46 Відповісти
Вона пропустила один нюанс Путін хоче завершити війну в Україні, капітуляцією України...
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15.04.2025 21:47 Відповісти
Трамп "нічого не чув" про запрошення від Зеленського приїхати в Україну.

Тобто не чув, якщо він говорить про це запрошення?
Якщо б не чув, то нічого і не казав би.
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15.04.2025 21:51 Відповісти
Сынок, письмо, в котором ты просил выслать двести долларов, мы не получали. Твои родители.
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16.04.2025 00:12 Відповісти
Десь так і виходить. 😁 Ні разу не паливно та правдоподібно.
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16.04.2025 00:48 Відповісти
Американське "закінчити війну" в одному випадку означає "отримати перемогу", а в іншому "капітулювати" - залежить від того, про кого йде мова...
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15.04.2025 21:53 Відповісти
трампон не тільки вірить, а й напевно знає, що пуйло хоче закінчити війну в Україні. Але на своїх умовах.
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15.04.2025 21:56 Відповісти
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15.04.2025 21:57 Відповісти
Трамп вірить, що Путін хоче завершити війну в Україні

Як кажуть рузьге, "істово вєрующій"!
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15.04.2025 22:00 Відповісти
А я вірю, що карма існує і куля проб'є макітру Трампа ще до кінця його терміну!
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15.04.2025 22:02 Відповісти
дебіл мля...
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15.04.2025 22:05 Відповісти
Що стало із західним світом ?! Колись були "понімателі *****"

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2594%25D1%2580&ved=2ahUKEwjD85Pq3NqMAxUMIhAIHc0yApAQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw2aBbBYBP2neMIN0sJhMZcv

Путінферштеєр



А тепер "віруни *****" будуть ?
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15.04.2025 22:10 Відповісти
Я теж десь років до 6 вірила в Діда Мороза, але потім пройшло все…
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15.04.2025 22:12 Відповісти
Не верит, а верует.
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15.04.2025 22:12 Відповісти
..
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15.04.2025 22:14 Відповісти
Всі вірять, що Пуйло хоче закінчити війну в Україні. Але ціль закінчити в нього це знищивши спротив, і захопивши всю територію.
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15.04.2025 22:22 Відповісти
От коли в Сербії іскандери розмістять,або на Кубі ,тоді ти заспіваєш,йолопе((
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15.04.2025 22:35 Відповісти
Тампон верит ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
и Лоза тоже верит что Земля плоская
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15.04.2025 23:23 Відповісти
У білому домі епідемія, чи може поміняти колір білого дому на жовтий.
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15.04.2025 23:25 Відповісти
Які в білому домі зараз ********** обсілися.
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15.04.2025 23:27 Відповісти
Он хочет зваершить войну полной оккупацией или уничтожением.
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16.04.2025 00:24 Відповісти
Ідіоти хочуть натягнути своє уявлення на реальність. Це шизоїди з підручника. Може хтось знайдеться в оточенні Трампакса, хто пояснить, що ***** не такий, як уявляє Трампон, і ***** не той, якому не вистачає, і начебто, не розуміється на profit від «big deal".
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16.04.2025 01:39 Відповісти
Трамп вірить, що Путін хоче завершити війну в Україні і в Діда-Мороза...
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16.04.2025 06:24 Відповісти
У мерзотників немає віри
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16.04.2025 07:03 Відповісти
Ти став співучасником злочинів рашистів відмовившись засудити криваві теракти рашистів ,тебе світовий терорист як дурня за носа водить а ти віриш в маячню ,але що можна чекати від агента краснова ?
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16.04.2025 07:32 Відповісти
Казку путіна про Рюріка Вітков передав Трампову?
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16.04.2025 08:04 Відповісти
Крім чоловічої та жіночої логіки, існує ще й трампова.
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16.04.2025 09:08 Відповісти
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16.04.2025 09:19 Відповісти
 
 