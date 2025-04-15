Трамп вірить, що Путін хоче завершити війну в Україні, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп вірить, що Росія хоче закінчити війну проти України.
Про це на брифінгу 15 квітня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таку оцінку озвучив спецпредставник Трампа Стів Віткофф після зустрічі із Путіним, і президент США згоден з ним, наголосила спікерка Білого дому.
Вона заявила, що між сторонами відбулась "продуктивна розмова".
"У Росії є мотивація для завершення війни — можливо, це перспективи економічного партнерства зі США", - сказала вона.
Однак спочатку Москва має піти на припинення вогню, і це було "чітко донесено" Путіну, додала Левітт.
Вона також сказала, що Трамп "нічого не чув" про запрошення від Зеленського приїхати в Україну.
Раніше повідомлялося, що спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провів зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.
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Ху-йло реально хоче "закінчити війну" вирізавши всіх українців. Він це заявляв добру сотню раз.
А рудого полудурка він використовує як засіб для цього. Проблема що полудурок, не розуміє цього, тому що він полудурок...
Просто тупая вера и все !!! ???
А можливо раніше ?
Можливо вони стали співучасниками ***** , коли не дали Укрвїні достатньо систем ППО і літаків ...?
Див. В'єтнам, Ірак, Афганістан...
Світ перетворився у *********.
що вона верзе, ця блондінка ?
По діям судять, а не по словам.
Корочк доотримуєм допомогу - і ***** з пляжу.
Ці старі імпотентні пердуни в тиху торгують нашими терироїями
В кожного є одна властивість - ми чуємо те, що хочемо чути, і на все інше просто не звертаємо уваги. Важливо вчасно помітити вовка в овечій шкурі. (с)
Тобто не чув, якщо він говорить про це запрошення?
Якщо б не чув, то нічого і не казав би.
Як кажуть рузьге, "істово вєрующій"!
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2594%25D1%2580&ved=2ahUKEwjD85Pq3NqMAxUMIhAIHc0yApAQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw2aBbBYBP2neMIN0sJhMZcv
Путінферштеєр
А тепер "віруни *****" будуть ?
и Лоза тоже верит что Земля плоская