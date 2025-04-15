Трамп поки що не планує візит до України, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп поки що не планує відвідувати Україну на запрошення українського президента Володимира Зеленського.

Про це на брифінгу 15 квітня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, оточення президента США не знає, чи погодиться він відвідати Україну на запрошення Зеленського.

"Насправді я не говорила з президентом про це та чи бачив він пропозицію Зеленського. Я впевнена, що він бачив. Але я не говорила з ним про це. Я можу запитати його, що він думає. Проте у мене, звичайно, немає жодних планів, якими я могла б поділитися щодо його потенційної поїздки в Україну", - сказала Левітт.

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Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням рішень і планами з приводу переговорів про припинення вогню в Україні.