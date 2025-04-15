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Новини Візит Трампа до України
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Трамп поки що не планує візит до України, - Білий дім

Трамп Зеленський

Президент США Дональд Трамп поки що не планує відвідувати Україну на запрошення українського президента Володимира Зеленського.

Про це на брифінгу 15 квітня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, оточення президента США не знає, чи погодиться він відвідати Україну на запрошення Зеленського.

"Насправді я не говорила з президентом про це та чи бачив він пропозицію Зеленського. Я впевнена, що він бачив. Але я не говорила з ним про це. Я можу запитати його, що він думає. Проте у мене, звичайно, немає жодних планів, якими я могла б поділитися щодо його потенційної поїздки в Україну", - сказала Левітт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вірить, що Путін хоче завершити війну в Україні, - Білий дім

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням рішень і планами з приводу переговорів про припинення вогню в Україні.

Автор: 

візит (1583) Україна (5887) Трамп Дональд (5610) Левітт Керолайн (15)


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Топ коментарі
+18
Ссикло. А Байден приїзджав
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15.04.2025 21:55
+11
Трамп занятий - воює з університетами та грає в гольф.
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15.04.2025 22:00
+8
Боїться, що кацапи знов помиляться?
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15.04.2025 21:56
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Ссикло. А Байден приїзджав
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15.04.2025 21:55 Відповісти
А жаль, в Сумах, Харькове было бы трампушке самое то!
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15.04.2025 22:08 Відповісти
Нахера нам это опудоло нужно?
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15.04.2025 22:37 Відповісти
Зенленский -бедосик, через него одни негоразды, Байден приехал и выборы проиграл
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16.04.2025 01:29 Відповісти
Обіцяемо по приїзду Золотий дощ !
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15.04.2025 21:55 Відповісти
Боїться, що кацапи знов помиляться?
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15.04.2025 21:56 Відповісти
Ні чого він не боїться, йому ху....ло не дозволяє
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16.04.2025 00:33 Відповісти
Боїться ? Дарма ...
Може в Суми приїхати - подивитись на результати кацапської "помилки" !
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15.04.2025 21:57 Відповісти
В Украину оно ссыт ехать, и не удивлюсь если это опудало со своими миньенами на парад припрется, от этого можно ожидать все что угодно!
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15.04.2025 21:57 Відповісти
Приехал бы, но сейчас даже для него это будет слишком палевно, не то что демократы, свои же республиканцы и реднеки могут не понять
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15.04.2025 22:54 Відповісти
Трамп занятий - воює з університетами та грає в гольф.
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15.04.2025 22:00 Відповісти
А він взгалі кудись їздить крім в Мар а Лаго гольф поганяти?
США ще довго будуть відмиватися від такого 'лідера'
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15.04.2025 22:01 Відповісти
Agent "Krasnow" планує на 9 травня постояти біля двійника путіна -(Васильовича )на мавзолеї (Ч)Лєніна.
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15.04.2025 22:01 Відповісти
Це навряд, бо боїться сифілісу, знає що ленін живіше усіх живих
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16.04.2025 00:37 Відповісти
прессекретар дуже схожий на пескова… толком нічого не знає та несе дику дічь…
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15.04.2025 22:02 Відповісти
На Мендель больше похожа
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15.04.2025 22:05 Відповісти
Та он обосрётся! Это Байден смелый был ! А этот ссыкун
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15.04.2025 22:03 Відповісти
Це президент наймогутнішої країни? - чи паяц?
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15.04.2025 22:04 Відповісти
Це Агент ху...ла з великої літери
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16.04.2025 00:38 Відповісти
та пішло ***** це руде імпотентне чмо! Я б залюбки плюнула йому в стару мордяку, якби приїхало чмо...
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15.04.2025 22:07 Відповісти
Він скоріше Маска відправе!
На "Теслі" своїм ходом...
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15.04.2025 22:09 Відповісти
Оно ж нема ничого у цьому дивного бо де ж Білий ********* візьме пакунок памперсів ТАКОГО розміру шоб на стару соаку Додіка Трупа налізли б.
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15.04.2025 22:14 Відповісти
iшеф його куйло, не дав йому добро...
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15.04.2025 22:15 Відповісти
Перша гарна новина сьогодні.
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15.04.2025 22:16 Відповісти
прикро.
нога парасюка такт хотіла зустрітися...
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15.04.2025 22:19 Відповісти
А оно ему надо?
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15.04.2025 22:20 Відповісти
Трамп поки що не планує візит до України
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15.04.2025 22:20 Відповісти
думаю, трамп ніколи не приїде в Україну.
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15.04.2025 22:28 Відповісти
Що ти робиш?!?🤣
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15.04.2025 22:47 Відповісти
передбачаю його майбутнє.
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15.04.2025 22:52 Відповісти
Він свого часу від служби відкосив, щоб не потрапити у В'єтнам, а хтось хоче щоб він приїхав у воюючу країну?
От коли скінчиться війна, якщо тут побудують шикарне гольф-поле, якщо туди завезуть повій, якщо..... коротше кажучи, "якщо" так багато, що відповідь - ніколи не приїде в Україну.
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15.04.2025 22:38 Відповісти
Хутин не дозволяє ?
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15.04.2025 23:51 Відповісти
І взагалі - у маска 200 млрд, у хутіна 200 млрд, А Трамп просто голий клоун на їх фоні
Томуі веде себе як клоун
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15.04.2025 23:53 Відповісти
Хто тобі таку ху....ю сказав, у ху...ла вся країна це його гроші, а то що ще ворушиться, то його раби
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16.04.2025 00:43 Відповісти
Нахер тут Трамп нужен. Трамп -- человек, который не имеет сострадания, он думает только об обогащение себя, приглашать его сюда Это только позориться и унижать себя
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16.04.2025 02:09 Відповісти
А чего Д.Трампу ехать Украину ,для него предоставляется больше информаций чем для Зе Гевары , а другие едут в Украину для пьяра ! больше для нечего посещать . Я читал отчет Министра Обороны Остина - меня очень удивил министр . Была конгресмен Пелоси и она различает Тайвань от Украины ?.
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16.04.2025 04:16 Відповісти
И заблокировали выплачиванию пенсий ! ,которому есть 315 лет . И заблокировали пенсию "граждану которыийимел 24 -айди карты и получал более 500.000 в год. ..... и таких машенников десятки тысячь и теперь "соска или (сиська ) выпала из рта и вой на весь мир ".
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16.04.2025 04:25 Відповісти
 
 