УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5706 відвідувачів онлайн
Новини Торгові війни Трампа Митна війна США та Китаю
4 958 51

Китай повинен укласти угоду зі США, а не ми з ним, - Білий дім

речниця Білого дому Керолайн Левітт

Президент США Дональд Трамп чекає, що Китай звернувся до нього для укладання торговельної угоди.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"М'яч на боці Китаю. Китай повинен укласти з нами угоду. Не ми повинні укладати з ними угоду", – процитувала Левітт президента Трампа.

Вона зазначила, що США не роблять "жодної різниці" між Китаєм та будь-якою іншою країною і чекають на те, що саме Китай має зробити крок назустріч.

"Для нас немає різниці між Китаєм і будь-якою іншою країною, окрім того, що вони набагато більші. І Китай хоче те, що маємо ми. Як, зрештою, і будь-яка інша країна — всі хочуть доступу до американського споживача. Іншими словами — їм потрібні наші гроші", – пояснила Левітт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торгова війна Трампа з Китаєм викликала "глибокий розкол" у Білому домі, - NYT

Мита США проти Китаю

Спершу США проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%. Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

Автор: 

Китай (4584) США (22778) Трамп Дональд (5610) Левітт Керолайн (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Обісреться трампон-США самі з Китаєм не впораються. А з усіма союзниками вони вже встигли розісратися...
показати весь коментар
15.04.2025 22:49
+24
Трамп може не дочекатись поклону - Китай вже здоровий лобуряка
показати весь коментар
15.04.2025 22:47
+22
Китай действует за одно с РФ. А Трамп просто джокер которым играют. Он сделает Америку впервые беспомощной.
показати весь коментар
15.04.2025 22:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп може не дочекатись поклону - Китай вже здоровий лобуряка
показати весь коментар
15.04.2025 22:47 Відповісти
Это вообще какаято херня, сами насрали и требуют от всех извиниться и прибрать за ними! И ведь **** сработало, все носятся, хотят ослабления и т.д, все целут трампа в зад, если китай не прогнется то трамп поцелует си не то что в зад, он еще и защеку возьмет!
показати весь коментар
16.04.2025 00:20 Відповісти
Обісреться трампон-США самі з Китаєм не впораються. А з усіма союзниками вони вже встигли розісратися...
показати весь коментар
15.04.2025 22:49 Відповісти
Він вже обісрався. Сі йому не по зубах. Тільки такий старий дурень як трумп , маючи козири, програв торгівельну війну із китаєм.
показати весь коментар
15.04.2025 23:18 Відповісти
Китай действует за одно с РФ. А Трамп просто джокер которым играют. Он сделает Америку впервые беспомощной.
показати весь коментар
15.04.2025 22:50 Відповісти
Коли долар перестануть використовувати як валюту для накопичення ось тоді почнуться неприємності.
показати весь коментар
15.04.2025 22:55 Відповісти
Пройшли чутки, що Японія ВЖЕ виходить з доларової зони...
показати весь коментар
16.04.2025 02:19 Відповісти
Китайці мають припинити продукувати свій мотлох, американці самі будуть працювати на конвеєрах. Мейк Америку егейн
показати весь коментар
15.04.2025 22:52 Відповісти
При цьому трампон планує висилку мільонів іммігрантів - тобто тих, хто міг би працювати на тих конвєєрах, бо американці там працювати не будуть.
показати весь коментар
16.04.2025 00:25 Відповісти
зaчем остaнaвливaть, если весь остaльной мир покупaет. это только один клиент ссучился
показати весь коментар
16.04.2025 02:01 Відповісти
Що ж таке - Донні так і не дочекався дзвінка від Сі? Так останніми днями чекав, що ледь не плакав на публіці, а той замість цього почав з В'єтнамом перемовини про спільну відповідь на американські мита.
показати весь коментар
15.04.2025 22:55 Відповісти
Рудий став посміховиськом - але до нього це ще не дійшло
показати весь коментар
15.04.2025 22:57 Відповісти
Угу, Сі вже розминає губи щоб укласти угоду з Фредовичем.
показати весь коментар
15.04.2025 23:00 Відповісти
Скоріше розминає ноги, щоб копняк під зад Фредовичу вийшов смачніший
показати весь коментар
16.04.2025 06:23 Відповісти
звісно американці зможуть обійтись без китайськіх найків, заплатять трохи більше і будуть патріотично ходити у своїх бруксах. Але що буде робити американський ВПК та виробники високотехнологічної продукції без китайських РЗМів - це вже велике питання.
показати весь коментар
15.04.2025 23:01 Відповісти
Трамп всявся чекаючи і почав тявкати
показати весь коментар
15.04.2025 23:02 Відповісти
Ефект Даннінга-Крюгера - це когнітивне спотворення, в рамках якого фахівці з поганим рівнем підготовки та знань у якійсь галузі несвідомо завищують свої здібності.
показати весь коментар
15.04.2025 23:04 Відповісти
Простіше-дурень ніколи не визнає,що він дурень.
показати весь коментар
16.04.2025 03:41 Відповісти
В нас, нажаль, та сама історія(
100% покриття ним влади(
показати весь коментар
16.04.2025 05:44 Відповісти
Якесь задзеркалля.
показати весь коментар
15.04.2025 23:06 Відповісти
Ну очень хочет рыжий нарцисс и недоумок, чтобы Китай тоже целовал его в ж@пу.
показати весь коментар
15.04.2025 23:10 Відповісти
Вас трахнули в повний зріст сосіть болт янкі рижий Вас добьє 6 разовий банкрот обонкротитить штати долар незабаром регіональна єдиниця розрахунів в штаттах
евро та юань дві грошові єдиниці майбутніх мирових розрахунків
показати весь коментар
15.04.2025 23:16 Відповісти
Ты, Ваня, только гамном не захлебнись, пока ждешь.
показати весь коментар
16.04.2025 00:27 Відповісти
Китаю вже все пох. Китай завжди був зациклений на собі, і саме це зараз намагається скопіювати трямп, але є одне але.
показати весь коментар
16.04.2025 07:50 Відповісти
Кручє тока яйця, вище тока гори...
Обрали ідіота? Отримаєте горе
Нажаль, це аксіома. Ніхто мозги нє паріт.
Бо саме таке падло обрав наш мудрий нарід...
показати весь коментар
15.04.2025 23:27 Відповісти
ой ні шановний, ці від жиру бісяться та ризикують геть не життям чи зубожінням, а ось наші жруни мазохісти- це еталонні довбодятли.
показати весь коментар
16.04.2025 00:45 Відповісти
наш мудрий нарід теж з жиру бісився 6 років тому, в порівнянні з "країною мрій", в якій він зараз опинився... просто у американців все ще попереду, а ми можемо їм про це сказати, бо знаємо з власного досвіду чим закінчується царювання продавця потужних ілюзій та незламних фейків для народу, який шукає красивої брехні замість непростого вирішення складних питань.
показати весь коментар
16.04.2025 01:13 Відповісти
дуже натягнута аналогія бо війн на території США не було від 1865року та й такого сусіда канібала не в кожній екосистемі знайдеш.
показати весь коментар
16.04.2025 01:25 Відповісти
Китай може й укладе угоду, як варіант частиною угоди буде те, що смоктатиме трумп сі, а за це сі укладе угоду
показати весь коментар
15.04.2025 23:28 Відповісти
Китаю вже давно не потрібні ваші гроші, вже понад рік він успішно скуповує золото, бо ваша бумага нічого не варта, а США окрім бумаги більше нічого робити не можуть... своїми діями Трамп отримає інфляцію, яка знецінить доллар і рівень в життя упаде... хоча можливо США цього і добиваються, знецінивши свої гроші США знецінять свої борги...
показати весь коментар
15.04.2025 23:31 Відповісти
Щоб вони обкінчалися?
Їм це має дуже сподобатися.
показати весь коментар
15.04.2025 23:35 Відповісти
китай не пішов на поступки і це вибішує піндосів))
"вони мають...", а по факту на коліна перед китаєм станете саме ви
показати весь коментар
15.04.2025 23:44 Відповісти
Тарифная война Трампа при всех его метаниях имеет вполне однозначный посыл. Трамп хочет снова вернуть США первое место в мире по промышленному производству, полагая, что стоит создать условия и (если потребуется) принудительно провести реиндустриализацию.

Проблема в том, что это чистой воды утопия. Сегодня доля промышленного производства в ВВП США занимает 20%, и такое же число активного населения работает в промышленности. Зато в три раза большее число людей работает в сфере услуг и управления. Фактически структура экономики США является стандартной постиндустриальной, мировой производственный кластер сформирован в Азии, и трудно даже представить, какие ресурсы нужно затратить, чтобы изменить подобное положение вещей, и главное - зачем?

Есть и культурный фактор в подобном положении вещей. Американцы не пойдут массово на заводы, даже если их начать строить квадратно-гнездовым методом. Утрачена культура производственной деятельности. Представить себе, что адвокаты, продавцы, брокеры наденут спецовки и начнут собирать айфоны, нелепо. Да и уровень зарплат в США сильно отличается от тех, которые платят в Фоксконе.

Не стоит забывать, что только треть населения США вообще является активным занятым. Две трети - получатели социальной помощи самых разных видов. Одно это делает производственную экономику США неконкурентоспособной.

Здесь можно продолжать и продолжать, но суть останется той же: попытки Трампа вернуть Америке звание крупнейшей производящей бесперспективны, он проигрывает даже при постановке задачи, не говоря уже про попытки ее реализации.

При этом Америка лучше и больше всех производит услуги, только профицит в торговле услугами приносит США 300 млрд долларов в год - это больше ВВП большинства стран мира. Логика подсказывает, что такое конкурентное преимущество стоит поддерживать и развивать, но вот как раз к непроизводственной сфере у Трампа достаточно пренебрежительное отношение.

В общем, объявленная Трампом тарифная война ничем содержательно не отличается от аналогичного проекта «Киев за три дня». Ни одной внятной и адекватно сформулированной цели у таких проектов нет, они, по сути, являются отражением фантомных видений в головах, напрочь оторванных от реальной жизни. И результат в итоге у них будет соответствующий, так как все достигнутые успехи будут иметь чудовищно затратный вид: как для их достижения, так и для их удержания. (c)
показати весь коментар
15.04.2025 23:50 Відповісти
Так трампон и хочет загнать получаетей соцпомощи на заводы, забрав у них соцпомощь.
показати весь коментар
16.04.2025 00:27 Відповісти
ржaвый - человек лозунг с конченный хaрaктером, aморaльностью и высохшим мозгом.
тaм в его голове просто нечем думaть
показати весь коментар
16.04.2025 01:58 Відповісти
Рузгій думає що там трямп щось вирішує. Рудий поц просто генератор випадкових слів а керує всім Black Rock.
показати весь коментар
16.04.2025 07:47 Відповісти
Можна погодитись з дописом, але лишається маленьке "але" - трамподятел про це знає?
показати весь коментар
16.04.2025 05:56 Відповісти
Немощь автозагарная)
показати весь коментар
15.04.2025 23:55 Відповісти
Когда через 3 месяца все китайское взлетит более чем в 2 раза вот тогда вся эта администрация будет умолять не штурмовать капитолий! А китая там как и везде ДОХЕРА
показати весь коментар
16.04.2025 00:14 Відповісти
привезут китайское из мексики или ванкувера/монреаля контейнерами напрямую, перепроданными через онтарийские фирмы как х у йло через бульбофюрера креветки возил и сыр
показати весь коментар
16.04.2025 01:56 Відповісти
Китай конечно комунисти, но сша надо наказать.
показати весь коментар
16.04.2025 00:21 Відповісти
ржавый очень смешной
показати весь коментар
16.04.2025 01:54 Відповісти
Китай буде, як завжди, чекати пропливаючий труп трампа - в нього є час, а у Дірявого Уха час спливає.
показати весь коментар
16.04.2025 02:35 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
Цей довбо(ОЙ)б усе зробив для того, щоб до нього прийшли в останню чергу...
показати весь коментар
16.04.2025 06:29 Відповісти
Трамп думав що зайшов з козирів, а виявилось що Сі в карти не грає…
показати весь коментар
16.04.2025 07:13 Відповісти
Знаєте що відповів Сі? Китай існував 5000 років до того як зʼявились США, і буде існувати після того як США зникнуть. Тож буде весело всім деякий час а потім побачим.
показати весь коментар
16.04.2025 07:45 Відповісти
с такими замашками на планете. земля можно долго не прожить
показати весь коментар
16.04.2025 08:03 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2025 08:59 Відповісти
"...М'яч на боці Китаю..."
Наївні. Китайці порізали той м'яч на шматки і наробили з нього гаманців.
показати весь коментар
16.04.2025 09:10 Відповісти
 
 