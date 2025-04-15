Китай повинен укласти угоду зі США, а не ми з ним, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп чекає, що Китай звернувся до нього для укладання торговельної угоди.
Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"М'яч на боці Китаю. Китай повинен укласти з нами угоду. Не ми повинні укладати з ними угоду", – процитувала Левітт президента Трампа.
Вона зазначила, що США не роблять "жодної різниці" між Китаєм та будь-якою іншою країною і чекають на те, що саме Китай має зробити крок назустріч.
"Для нас немає різниці між Китаєм і будь-якою іншою країною, окрім того, що вони набагато більші. І Китай хоче те, що маємо ми. Як, зрештою, і будь-яка інша країна — всі хочуть доступу до американського споживача. Іншими словами — їм потрібні наші гроші", – пояснила Левітт.
Мита США проти Китаю
Спершу США проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%. Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.
Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.
Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.
Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.
Будь ласка, зачекайте...
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100% покриття ним влади(
евро та юань дві грошові єдиниці майбутніх мирових розрахунків
Обрали ідіота? Отримаєте горе
Нажаль, це аксіома. Ніхто мозги нє паріт.
Бо саме таке падло обрав наш мудрий нарід...
Їм це має дуже сподобатися.
"вони мають...", а по факту на коліна перед китаєм станете саме ви
Проблема в том, что это чистой воды утопия. Сегодня доля промышленного производства в ВВП США занимает 20%, и такое же число активного населения работает в промышленности. Зато в три раза большее число людей работает в сфере услуг и управления. Фактически структура экономики США является стандартной постиндустриальной, мировой производственный кластер сформирован в Азии, и трудно даже представить, какие ресурсы нужно затратить, чтобы изменить подобное положение вещей, и главное - зачем?
Есть и культурный фактор в подобном положении вещей. Американцы не пойдут массово на заводы, даже если их начать строить квадратно-гнездовым методом. Утрачена культура производственной деятельности. Представить себе, что адвокаты, продавцы, брокеры наденут спецовки и начнут собирать айфоны, нелепо. Да и уровень зарплат в США сильно отличается от тех, которые платят в Фоксконе.
Не стоит забывать, что только треть населения США вообще является активным занятым. Две трети - получатели социальной помощи самых разных видов. Одно это делает производственную экономику США неконкурентоспособной.
Здесь можно продолжать и продолжать, но суть останется той же: попытки Трампа вернуть Америке звание крупнейшей производящей бесперспективны, он проигрывает даже при постановке задачи, не говоря уже про попытки ее реализации.
При этом Америка лучше и больше всех производит услуги, только профицит в торговле услугами приносит США 300 млрд долларов в год - это больше ВВП большинства стран мира. Логика подсказывает, что такое конкурентное преимущество стоит поддерживать и развивать, но вот как раз к непроизводственной сфере у Трампа достаточно пренебрежительное отношение.
В общем, объявленная Трампом тарифная война ничем содержательно не отличается от аналогичного проекта «Киев за три дня». Ни одной внятной и адекватно сформулированной цели у таких проектов нет, они, по сути, являются отражением фантомных видений в головах, напрочь оторванных от реальной жизни. И результат в итоге у них будет соответствующий, так как все достигнутые успехи будут иметь чудовищно затратный вид: как для их достижения, так и для их удержания. (c)
тaм в его голове просто нечем думaть
Цей довбо(ОЙ)б усе зробив для того, щоб до нього прийшли в останню чергу...
Наївні. Китайці порізали той м'яч на шматки і наробили з нього гаманців.