Китай повинен укласти угоду зі США, а не ми з ним, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп чекає, що Китай звернувся до нього для укладання торговельної угоди.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"М'яч на боці Китаю. Китай повинен укласти з нами угоду. Не ми повинні укладати з ними угоду", – процитувала Левітт президента Трампа.

Вона зазначила, що США не роблять "жодної різниці" між Китаєм та будь-якою іншою країною і чекають на те, що саме Китай має зробити крок назустріч.

"Для нас немає різниці між Китаєм і будь-якою іншою країною, окрім того, що вони набагато більші. І Китай хоче те, що маємо ми. Як, зрештою, і будь-яка інша країна — всі хочуть доступу до американського споживача. Іншими словами — їм потрібні наші гроші", – пояснила Левітт.

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Мита США проти Китаю

Спершу США проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%. Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.