УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5740 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли прикордоння Сумщини
339 0

Росіяни здійснили 115 обстрілів Сумщини протягом дня, постраждала 1 людина

Ворожі обстріли Сумщини

15 квітня росіяни здійснили 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 247 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Краснопільська громада: здійснено удари FPV дронами (13 вибухів), мінометні обстріли (51 вибухів), пуск КАБів (25 вибухів). Внаслідок ударів поранення отримав цивільний чоловік, значних пошкоджень зазнав багатоквартирний 2-х поверховий житловий будинок.
  • Шалигинська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (12 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), удар FPV дронами (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух) та скинув ВОГ з БПЛА (4 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.
  • Хутір-Михайлівська громада: завдано удар FPV дроном (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
  • Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

Читайте: США зірвали засудження G7 ракетного удару РФ по Сумах через перемовини з Кремлем, - Bloomberg

  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (49 вибухів), мінометів (9 вибухів), РСЗВ (30 вибухів), удар FPV дронами (5 вибухів) та скинули ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).
  • Хотінська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), обстріл з РСЗВ (9 вибухів), удар FPV дронами (2 вибухи).
  • Есманьська громада: завдано удари БпЛА (2 вибухи).
  • Буринська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи).
  • Свеська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3667) війна в Україні (3839)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 