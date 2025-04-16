Росіяни здійснили 115 обстрілів Сумщини протягом дня, постраждала 1 людина
15 квітня росіяни здійснили 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 247 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Краснопільська громада: здійснено удари FPV дронами (13 вибухів), мінометні обстріли (51 вибухів), пуск КАБів (25 вибухів). Внаслідок ударів поранення отримав цивільний чоловік, значних пошкоджень зазнав багатоквартирний 2-х поверховий житловий будинок.
- Шалигинська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (12 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), удар FPV дронами (2 вибухи).
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух) та скинув ВОГ з БПЛА (4 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.
- Хутір-Михайлівська громада: завдано удар FPV дроном (3 вибухи).
- Новослобідська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (49 вибухів), мінометів (9 вибухів), РСЗВ (30 вибухів), удар FPV дронами (5 вибухів) та скинули ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), обстріл з РСЗВ (9 вибухів), удар FPV дронами (2 вибухи).
- Есманьська громада: завдано удари БпЛА (2 вибухи).
- Буринська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи).
- Свеська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух)
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