Росіяни здійснили 115 обстрілів Сумщини протягом дня, постраждала 1 людина

15 квітня росіяни здійснили 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 247 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

Краснопільська громада: здійснено удари FPV дронами (13 вибухів), мінометні обстріли (51 вибухів), пуск КАБів (25 вибухів). Внаслідок ударів поранення отримав цивільний чоловік, значних пошкоджень зазнав багатоквартирний 2-х поверховий житловий будинок.

Шалигинська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (12 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), удар FPV дронами (2 вибухи).

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух) та скинув ВОГ з БПЛА (4 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Хутір-Михайлівська громада: завдано удар FPV дроном (3 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

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Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (49 вибухів), мінометів (9 вибухів), РСЗВ (30 вибухів), удар FPV дронами (5 вибухів) та скинули ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), обстріл з РСЗВ (9 вибухів), удар FPV дронами (2 вибухи).

Есманьська громада: завдано удари БпЛА (2 вибухи).

Буринська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи).

Свеська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух)

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