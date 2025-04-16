Одесу атакують російські БпЛА, в місті лунають потужні вибухи, - мер
В ніч на 16 квітня в Одесі пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Геннадій Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибух!" - написав він о 01:33.
Станом на 01:49 атака російських БпЛА на Одесу триває. В місті лунають потужні.
Нагадаємо, ввечері 15 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники. Загроза існує, зокрема і для Одещини.
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Влада Узбекистану досягла домовленості з Китаєм щодо закупівлі винищувачів. Це означає відхід Узбекистану від Росії, яка пропонувала Су-30СМ. Таджикистан та Узбекистан вже придбали китайські системи протиповітряної оборони HQ-17AE. Бойовий літак, обраний узбецькою владою - J-35A. Схоже, що Узбекистан був першою країною, яка купила китайський J-35A.
Після цього Пакистан уклав контракт на 40 літаків.
Успішне розгортання в Узбекистані може викликати інтерес з боку Казахстану і Туркменістану, які стикаються з аналогічним тиском модернізації.
Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс. Це одномісний, двомоторний, багатоцільовий винищувач, здатний розвивати швидкість 2 Маха (приблизно 2 090 км/год). Його часто називають відповіддю Китаю на американський F-35.
Ну поправьте, имя от одного, а фамилия другого
Запахло перемир'ям,і чимало бажаючих отримати гроші і не воювати.
Таким чином путін має змогу без оголошення мобілізації повністю доукомлектувати свою окупаційну банду.От для чого йому весь цей інформаційний шум навколо майбутнього перемир'я.
***ло від свого не відступиться.