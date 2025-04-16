Одесу атакують російські БпЛА, в місті лунають потужні вибухи, - мер

В ніч на 16 квітня в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Геннадій Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух!" - написав він о 01:33.

Станом на 01:49 атака російських БпЛА на Одесу триває. В місті лунають потужні.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники. Загроза існує, зокрема і для Одещини.

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