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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Одесу атакують російські БпЛА, в місті лунають потужні вибухи, - мер

шахеди

В ніч на 16 квітня в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Геннадій Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух!" - написав він о 01:33.

Станом на 01:49 атака російських БпЛА на Одесу триває. В місті лунають потужні.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники. Загроза існує, зокрема і для Одещини.

Читайте: Рашисти завдали ракетного удару по околицях Сум: наслідки уточнюються (оновлено)

Автор: 

вибух (4450) обстріл (28435) Одеса (5451) Одеська область (3208) Одеський район (141)


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Так буде доки в Україні не буде надійна ППО, включаючи винищувачі. Зараз навіть Узбекистан купує літаки.

Влада Узбекистану досягла домовленості з Китаєм щодо закупівлі винищувачів. Це означає відхід Узбекистану від Росії, яка пропонувала Су-30СМ. Таджикистан та Узбекистан вже придбали китайські системи протиповітряної оборони HQ-17AE. Бойовий літак, обраний узбецькою владою - J-35A. Схоже, що Узбекистан був першою країною, яка купила китайський J-35A.

Після цього Пакистан уклав контракт на 40 літаків.

Успішне розгортання в Узбекистані може викликати інтерес з боку Казахстану і Туркменістану, які стикаються з аналогічним тиском модернізації.

Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс. Це одномісний, двомоторний, багатоцільовий винищувач, здатний розвивати швидкість 2 Маха (приблизно 2 090 км/год). Його часто називають відповіддю Китаю на американський F-35.
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16.04.2025 02:02 Відповісти
не довго музика іграла , не довго пара танцювала. сподіваюсь Зе і генсек НАТО Рюте встигли про щось толкове домовитись і виїхати з міста
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16.04.2025 02:37 Відповісти
при чому тут зе? сподіваюсь, що Рюте виїхав.
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16.04.2025 08:28 Відповісти
Про це https://t.me/truonline/5180 повідомив міський голова Геннадій Терехов

Ну поправьте, имя от одного, а фамилия другого
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16.04.2025 03:14 Відповісти
а у нас асфальт і пики зелених пацюків
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16.04.2025 04:33 Відповісти
У раші в рази збільшилось число бажаючих воювати за контрактом.
Запахло перемир'ям,і чимало бажаючих отримати гроші і не воювати.
Таким чином путін має змогу без оголошення мобілізації повністю доукомлектувати свою окупаційну банду.От для чого йому весь цей інформаційний шум навколо майбутнього перемир'я.
***ло від свого не відступиться.
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16.04.2025 05:29 Відповісти
 
 