Сили оборони відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії, - DeepState. КАРТИ

Силам оборони вдалось відкинути росіян біля Покровська, водночас окупанти просунулись біля Надіївки та Сухої Балки.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії. Ворог просунувся біля Надіївки та Сухої Балки", - йдеться в повідомленні.

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Дніпроенергія



Надіївка



Суха Балка