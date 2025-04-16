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Сили оборони відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії, - DeepState. КАРТИ

Силам оборони вдалось відкинути росіян біля Покровська, водночас окупанти просунулись біля Надіївки та Сухої Балки.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії. Ворог просунувся біля Надіївки та Сухої Балки", - йдеться в повідомленні.

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Сили оборони відновили положення біля Дніпроенергії
Дніпроенергія

Росіяни просунулись біля Надіївки
Надіївка

Росіяни просунулись біля Сухої Балки
Суха Балка

Автор: 

Донецька область (8447) Бахмутський район (379) Волноваський район (206) Покровський район (561) Суха Балка (3) Відродження (7) Дніпроенергія (4) Надіївка (12)


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давайте новость где ржавый отказал в продаже патриотов и обвинил зеленского в начале войны с ру с ней
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16.04.2025 01:50 Відповісти
Зеленский сам грамотно спровоцировал Трампа. Патриотов не будет, но рейтинг важнее.
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16.04.2025 11:47 Відповісти
DW

Північна Корея поставила РФ від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів з вересня 2023 року по березень 2025 року.
Про це йдеться у спільному розслідуванні Reuters та британського аналітичного центру Open Source Centre (OSC), опублікованому у вівторок, 15 квітня.
Поставки з Північної Кореї стали значним доповненням до російського виробництва, яке, за словами українських та західних чиновників, утримувалося на рівні 2-2,3 млн артилерійських снарядів у 2024 році.
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16.04.2025 01:53 Відповісти
біля Дніпроенергії Наєв керує
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16.04.2025 07:22 Відповісти
Найвеличніший Зе змушений повертати на гарячі напрямки нормальних генералів, бо ідеальний завгосп Єрмак на наполеонівського маршала не тягне. Навіть на фоні Сирського.
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16.04.2025 11:43 Відповісти
 
 