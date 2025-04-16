Сили оборони відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії, - DeepState. КАРТИ
Силам оборони вдалось відкинути росіян біля Покровська, водночас окупанти просунулись біля Надіївки та Сухої Балки.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Сили Оборони відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії. Ворог просунувся біля Надіївки та Сухої Балки", - йдеться в повідомленні.
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Північна Корея поставила РФ від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів з вересня 2023 року по березень 2025 року.
Про це йдеться у спільному розслідуванні Reuters та британського аналітичного центру Open Source Centre (OSC), опублікованому у вівторок, 15 квітня.
Поставки з Північної Кореї стали значним доповненням до російського виробництва, яке, за словами українських та західних чиновників, утримувалося на рівні 2-2,3 млн артилерійських снарядів у 2024 році.