Байден вперше висловився про роботу Трампа: Нова адміністрація завдала стільки шкоди і руйнувань
Експрезидент США Джо Байден розкритикував роботу адміністрації Трампа, вказавши на значну шкоду та руйнування.
Про це Байден сказав на Конференції адвокатів, консультантів і представників осіб з інвалідністю (ACRD), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди і стільки руйнувань. Це просто захоплює дух, наскільки стрімко все сталося", - зауважив він.
Крім цього, експрезидент нагадав про скорочення чисельності федеральних службовців, назвавши це причиною збоїв у роботі сайту Управління соціального забезпечення та неможливості людей увійти у свої акаунти.
Також він акцентував на важливості захисту програми соціального забезпечення, тоді як багато демократів проводять загальнонаціональну акцію протесту проти передбачуваних скорочень програми.
Варто додати, що це був перший публічний виступ Байдена після завершення його президентської каденції в січні цього року.
Після промови Байдена, Управління соцзабезпечення адміністрації Трампа звинуватило експрезидента у "брехні американцям". Зокрема, у соцмережі Х цього відомства було зроблено 5 постів із такими тезами:
- жодне з відділень служби соцзабезпечення не було закрито назавжди, а половину технологічного відділу не було звільнено;
- в адміністрації заявили, що вживають "розумних заходів для перетворення того, як ми обслуговуємо громадськість", включно з інструментами штучного інтелекту та оновленими телефонними послугами;
- Байдена звинуватили у виявленні мільярдів доларів незаконних платежів у період з 2015 по 2022 фінансовий рік;
- у пості сказано, що "Трамп неодноразово обіцяв захистити систему соціального забезпечення та забезпечити вищу заробітну плату для людей похилого віку, припинивши оподаткування допомоги" із соцзабезпечення;
- у 2024 фінансовому році понад 2 мільйони нелегальних іммігрантів отримали номери соціального страхування.
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Але пограбована.
А ви про який з контрнаступів взагалі?
Але глядачі великого зомбофону про це не чули , чи роблять вигляд , що не чули
Второе - только совковые подоляцкие ненавистники Украины вроде тебя, оперируют флажками на территории и процентами. Люди которым дорога Украина, оперируют украинскими жизнями. Плевать на бурятов и северокорейцев. Куда вы дели больше миллиона украинцев, ботяра, что демобилизации нет, а мобилизация продолжается в режиме беспредела?
Впрочем ответа я от тебя не жду, у вас же в методичке написано на вопросы отвечать москалским ИПСО и работой на ФСБ))
Я навіть не знаю хто феєричніші - зеблани чи такі?
Звичайно, в такий тяжкий час, світ потребував когось типу Джона Маккейна, але дивлячись на фрік-шоу, яке захопило владу в США зараз, Байден взагалі виглядає чудовим варіантом.
Байден сцикливе чмо , маючи реальні докази проти Трампа щодо справи захоплення Капітолію , нічого не зробив щоб посадити рудого дегенерата
Не було нiякого байдуна, був третiй строк бабами-чма.
Ви тут не жив i гадки нема , що творилося.
Це чудовий варiянт - шматок вiхтя.
Суцiльний фальшак .
Канадська асоціація викладачів університетів заявила, що у вівторок опублікувала оновлені поради щодо подорожей через «політичний ландшафт», створений адміністрацією Трампа, і повідомлення про те, що деякі канадці стикаються з труднощами під час перетину кордону.
Асоціація заявляє, що вчені, які походять з країн, які мають напружені дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами або самі висловили негативні погляди на адміністрацію Трампа, повинні бути особливо обережними при спробах перетнути кордон. У ньому йдеться, що попередження також особливо стосується людей, «чиї дослідження можуть розглядатися як такі, що розходяться з позицією нинішньої адміністрації США».
Уряд Канади нещодавно оновив свої рекомендації, щоб попередити жителів, які подорожують до Сполучених Штатів, що вони можуть зіткнутися з пильною увагою з боку прикордонників і можливістю затримання у разі відмови у в'їзді.
Згідно з даними Митної та прикордонної служби США, кількість перетинів кордону з Канади до Сполучених Штатів скоротилася приблизно на 32 відсотки у березні порівняно з тим самим місяцем рік тому.
У мене немає ніякого шефа! Хоча, шеф сайту - Бутусов.
протистояння з китаєм - важливо.
не буде перемоги то всі скажуть що трамп попросився поцілувати сраку китаю.
як на мене то акмерика при трампу це титанік - про всяк випадок треба не тулитися до нього а подалі відгрібати.
"Після промови Байдена, Управління соцзабезпечення адміністрації Трампа звинуватило експрезидента у "брехні американцям"...:
жодне з відділень служби соцзабезпечення не було закрито НАЗАВЖДИ, а половину технологічного відділу не було звільнено;"
Джерело: https://censor.net/ua/n3547048
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Тобто, відділення служби таки були закриті.
Чи працюють вони на даний момент служба не повідомила.