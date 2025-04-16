Байден вперше висловився про роботу Трампа: Нова адміністрація завдала стільки шкоди і руйнувань

Експрезидент США Джо Байден розкритикував роботу адміністрації Трампа, вказавши на значну шкоду та руйнування.

Про це Байден сказав на Конференції адвокатів, консультантів і представників осіб з інвалідністю (ACRD), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди і стільки руйнувань. Це просто захоплює дух, наскільки стрімко все сталося", - зауважив він.

Крім цього, експрезидент нагадав про скорочення чисельності федеральних службовців, назвавши це причиною збоїв у роботі сайту Управління соціального забезпечення та неможливості людей увійти у свої акаунти.

Також він акцентував на важливості захисту програми соціального забезпечення, тоді як багато демократів проводять загальнонаціональну акцію протесту проти передбачуваних скорочень програми.

Варто додати, що це був перший публічний виступ Байдена після завершення його президентської каденції в січні цього року.

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Після промови Байдена, Управління соцзабезпечення адміністрації Трампа звинуватило експрезидента у "брехні американцям". Зокрема, у соцмережі Х цього відомства було зроблено 5 постів із такими тезами: