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Новини Байден про Трампа
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Байден вперше висловився про роботу Трампа: Нова адміністрація завдала стільки шкоди і руйнувань

байден

Експрезидент США Джо Байден розкритикував роботу адміністрації Трампа, вказавши на значну шкоду та руйнування.

Про це Байден сказав на Конференції адвокатів, консультантів і представників осіб з інвалідністю (ACRD), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди і стільки руйнувань. Це просто захоплює дух, наскільки стрімко все сталося", - зауважив він.

Крім цього, експрезидент нагадав про скорочення чисельності федеральних службовців, назвавши це причиною збоїв у роботі сайту Управління соціального забезпечення та неможливості людей увійти у свої акаунти.

Також він акцентував на важливості захисту програми соціального забезпечення, тоді як багато демократів проводять загальнонаціональну акцію протесту проти передбачуваних скорочень програми.

Варто додати, що це був перший публічний виступ Байдена після завершення його президентської каденції в січні цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна РФ та України - це війна Байдена, а не моя. Її початок допустили він та Зеленський, - Трамп

Після промови Байдена, Управління соцзабезпечення адміністрації Трампа звинуватило експрезидента у "брехні американцям". Зокрема, у соцмережі Х цього відомства було зроблено 5 постів із такими тезами:

  • жодне з відділень служби соцзабезпечення не було закрито назавжди, а половину технологічного відділу не було звільнено;
  • в адміністрації заявили, що вживають "розумних заходів для перетворення того, як ми обслуговуємо громадськість", включно з інструментами штучного інтелекту та оновленими телефонними послугами;
  • Байдена звинуватили у виявленні мільярдів доларів незаконних платежів у період з 2015 по 2022 фінансовий рік;
  • у пості сказано, що "Трамп неодноразово обіцяв захистити систему соціального забезпечення та забезпечити вищу заробітну плату для людей похилого віку, припинивши оподаткування допомоги" із соцзабезпечення;
  • у 2024 фінансовому році понад 2 мільйони нелегальних іммігрантів отримали номери соціального страхування.

Автор: 

Байден Джо (2887) Трамп Дональд (5610)


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Топ коментарі
+52
Виявляется шо один полудурок з 5 - 6 менеджерами ідіотами та 2-3 купленими Парашей мудаков спроможні зламати за 2- 3 місяця все шо напрацьовувалось поколіннями біль ніж 300 років.
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16.04.2025 06:47
+32
Пане Алєксандєр, дайте вгадаю, голосовали ви "протів Порошенко"?
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16.04.2025 07:13
+25
Цього б не сталось, якби Байден не жував шмарклі і відразу прийняв рішення знищити росію як суб'єктну одиницю. Саме росія є причиною усіх конфліктів. Без неї і торгівельної війни з Китаєм не було б.
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16.04.2025 07:07
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Концерт у домі вар"ятів продовжується...
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16.04.2025 06:47 Відповісти
Виявляется шо один полудурок з 5 - 6 менеджерами ідіотами та 2-3 купленими Парашей мудаков спроможні зламати за 2- 3 місяця все шо напрацьовувалось поколіннями біль ніж 300 років.
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16.04.2025 06:47 Відповісти
Цей факт ставить на один рівень багаті США і не надто багату Україну.
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16.04.2025 08:52 Відповісти
Україна потенціально багатша за США.
Але пограбована.
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16.04.2025 09:34 Відповісти
Україна потенціально багатша за США... Цікаве ствердження від підпільника Кіндрата, ти потенцію із потенціалом не переплутав?
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16.04.2025 10:06 Відповісти
Не зовсім. Те, що ламає президент США за 4 роки сьогодні наступний виправить за 4 роки завтра. А в нас те що один рік ламають - виправляти потім десять років.
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16.04.2025 09:46 Відповісти
Нууу, у Вас аж занадто оптимістичний погляд. Щоб була інша, притомна влада, виборці повинні змінитися: або стати мудрішими, або тим вимерти, а новим прийти. На це може піти покоління.
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16.04.2025 09:56 Відповісти
Так у штатах хоч буде що і де виправляти. А от відносно України - сумнівно.
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16.04.2025 14:46 Відповісти
Никогда бы этого не вышло, если бы сами американцы на всех уровнях, прежде всего демократы и либералы, не изменились в худшую сторону во многих отношениях, проще говоря, сРалины, Гитлеры, Путлеры, Трапоны приходят зачастую тогда, когда почва становится для них благоприятной, и исторические, политические обстоятельства.
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16.04.2025 10:03 Відповісти
От якби у цілому світі правили екс-президенти! Та ще й згідно своїм словам.
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16.04.2025 06:54 Відповісти
Євреї кажуть: "Хорошо быть умным, как моя жена потом!"
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16.04.2025 06:55 Відповісти
Ох я представляю какой вой щас поднимут трамповские миньёны!
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16.04.2025 06:56 Відповісти
Щось нагадує...
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16.04.2025 07:05 Відповісти
Папірєднікі 2.0?
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16.04.2025 07:39 Відповісти
і на болотах
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16.04.2025 07:05 Відповісти
трамповські міньони в основному і є на болотах
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16.04.2025 09:47 Відповісти
Зробили разом: самозакоханий рудий ідіот з деменцією і його турбо-команда
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16.04.2025 07:05 Відповісти
Не нам про це казати маючи у себе таке в президентах.
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16.04.2025 07:51 Відповісти
Що правда то правда !
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16.04.2025 08:08 Відповісти
президентів не назначають а обирають. виявляється здебільшого мудрий нарід по всій земельці насипано
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16.04.2025 08:23 Відповісти
Людство зарано розслабило булки.
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16.04.2025 08:39 Відповісти
будь-якому народу можна забити баки за допомогою ботофєрм, які будуть в соцмережах робити вигляд, що вони нібито представники народу із якоюсь думкою, яка серед цього народу нібито переважає. Особливо через тікток і баранограм, до яких тоталітарні антідемократи-антіліберали мають прямий доступ до алгоритмів, а не тільки ботів запускають.
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16.04.2025 09:55 Відповісти
це не виправдовує вибір мудрого наріду, ніхто нікому не забороняє користуватися мізками
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16.04.2025 09:59 Відповісти
Це навіть не звинувачує, щоб його виправдовувати.
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16.04.2025 10:10 Відповісти
спинний за дану функцію не відповідає, а іншим 73% і користуватись не вміють...
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16.04.2025 10:11 Відповісти
Цього б не сталось, якби Байден не жував шмарклі і відразу прийняв рішення знищити росію як суб'єктну одиницю. Саме росія є причиною усіх конфліктів. Без неї і торгівельної війни з Китаєм не було б.
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16.04.2025 07:07 Відповісти
Не подобається що робив Байден? Не переживай ,трампакс зараз не жує соплі , а просто смокче кацапського куя.
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16.04.2025 07:31 Відповісти
Ну що поробиш що Зе-шапіто саботували контрнаступ. Про що вже відкрито і не раз писали західні ЗМІ
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16.04.2025 08:07 Відповісти
контрнаступів десятки вже були, якщо ви не в курсі. Перші два звільнили територію, еквівалентну за розміром всій окупованій за 2014-2021 площі. Третій контрнаступ звільнив всього 2% за декілька місяців, але русня щоб відбити ці 2% назад поклала 400+ тисяч ******* і цілий 2024 рік мʼясних штурмів. Останній контрнаступ звільнив позиції біля Відродження і в Дніпроенергії.

А ви про який з контрнаступів взагалі?
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16.04.2025 10:17 Відповісти
Якщо ви тупі і не в темпі то мова про весінній контрнаступ який саботував Зе відправивши частину сил на Бахмут
Але глядачі великого зомбофону про це не чули , чи роблять вигляд , що не чули
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16.04.2025 12:29 Відповісти
Ты врешь, подоляцкая. Открывай deepstatemap, там есть фильтр по календарю - это первое. Так освобождали, так освобождали, что доосвобождались что до границы с днепровской области осталось 5 км, а до Запорожья 30 км, что уже КАБы как у себя дома летают. Ваш Зечмо как только анонсирует освобождение населенного пункта, так Украина сразу же его теряет. Предвестник апокалипсиса мля.

Второе - только совковые подоляцкие ненавистники Украины вроде тебя, оперируют флажками на территории и процентами. Люди которым дорога Украина, оперируют украинскими жизнями. Плевать на бурятов и северокорейцев. Куда вы дели больше миллиона украинцев, ботяра, что демобилизации нет, а мобилизация продолжается в режиме беспредела?

Впрочем ответа я от тебя не жду, у вас же в методичке написано на вопросы отвечать москалским ИПСО и работой на ФСБ))
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16.04.2025 19:53 Відповісти
Для цього Байдену потрібно було об'єднати в одну (і, головне, дієву) антирашиську коаліцію більшість цивілізованих країн. Але це так просто від бажання - не складається... навіть всередині НАТО... згадайте політику Шольца...
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16.04.2025 08:44 Відповісти
Це прямолінійне мислення. Є інші шляхи повалити колоса на глиняних ногах.
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16.04.2025 15:31 Відповісти
Дед. иди вон! Именно из-за твоей некомпетентности и старческого маразма Трамп и пришел к власти!
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16.04.2025 07:09 Відповісти
Пане Алєксандєр, дайте вгадаю, голосовали ви "протів Порошенко"?
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16.04.2025 07:13 Відповісти
А що, не видно? Ета всьо Байден вінават дайтє трампаксу єщо 100 днєй он научітЦа.
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16.04.2025 07:32 Відповісти
"У першому турі був за Кошулинського, а в другому не голосував"? Знаю й таких, теж феєричні ..
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16.04.2025 07:49 Відповісти
Стратеги, однако.
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16.04.2025 08:10 Відповісти
Кошулинський🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Я навіть не знаю хто феєричніші - зеблани чи такі?
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16.04.2025 09:28 Відповісти
А як ти умудрився?
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16.04.2025 08:13 Відповісти
А ви нє? Впевнені? Але нехай, мова ж не про це. "Порошенко став причиною того, що до влади прийшов Зеленський" С.Хмара, дисидент та правозахисник. І я з Хмарою цілком згоден, як і з Олександром про Байдена. Якби Байден мав стержень і був патріотом США, він повинен був і мав можливість (було за що навіть за грати запроторити) зробити все, щоб не допустити ідіота до виборів. У нас був бджоляр, який теж ігнорував сеператиське зборище ригів в Сєвєродонецьку і привів зека. Наслідки правління персонажів з половинчатими рішеннями (і вашим, і нашим) скрізь однакові.
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17.04.2025 00:36 Відповісти
Для Штатів Джо був хорошим президентом, команда якого спромоглася досягти високих показників росту економіки. Цифри не брешуть.
Звичайно, в такий тяжкий час, світ потребував когось типу Джона Маккейна, але дивлячись на фрік-шоу, яке захопило владу в США зараз, Байден взагалі виглядає чудовим варіантом.
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16.04.2025 07:18 Відповісти
Леонид Тищенко #456549

Байден сцикливе чмо , маючи реальні докази проти Трампа щодо справи захоплення Капітолію , нічого не зробив щоб посадити рудого дегенерата
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17.04.2025 00:39 Відповісти
Не телiпайте дурницею !
Не було нiякого байдуна, був третiй строк бабами-чма.
Ви тут не жив i гадки нема , що творилося.
Це чудовий варiянт - шматок вiхтя.
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17.04.2025 01:58 Відповісти
Байден сцикливе чмо , маючи реальні докази проти Трампа щодо справи захоплення Капітолію , нічого не зробив щоб посадити рудого дегенерата .
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16.04.2025 07:22 Відповісти
Може тому що у них працює сила права а не право сили?
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16.04.2025 07:59 Відповісти
Демократія не для ідіотів.
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16.04.2025 08:12 Відповісти
Ти цілу націю німців називаєшь ,,ідіотами" ???
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16.04.2025 09:18 Відповісти
Так там же флаг Франции!
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16.04.2025 10:01 Відповісти
Тех немцев, которые выбрали художника-ефрейтора?
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16.04.2025 18:16 Відповісти
В своё время.
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16.04.2025 18:19 Відповісти
Руслан , ніхрєна у них не працює .Трамп зробив дебільні кроки , обвалив фондовий ринок , його дружбани мільярдери скупили акції за безцінь а потім коли Трамп на 90 днів призупинив тарифи то його спекулянти продали ці акції і " заробили " мільярди .Це очевидне порушення закону .То де ж суди , прокуратури ? Я сам здивований як рудий дегенерат так швидко зміг розвалити всю політичну систему в США .
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16.04.2025 13:26 Відповісти
можливо й так. але такі розслідування а тим більше рішення не відбуваються за лічені тижні. побачимо.
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16.04.2025 16:32 Відповісти
Дебілушка, в США саджає суд, а не президент.
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16.04.2025 09:57 Відповісти
Аня , як сказав класик : " ..дать би так по іплу за хамство ..."
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16.04.2025 13:29 Відповісти
Були би докази - посадили би.
Суцiльний фальшак .
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17.04.2025 01:59 Відповісти
Асоціація, яка представляє академічний персонал канадських університетів, застерігає своїх членів від несуттєвих поїздок до Сполучених Штатів.

Канадська асоціація викладачів університетів заявила, що у вівторок опублікувала оновлені поради щодо подорожей через «політичний ландшафт», створений адміністрацією Трампа, і повідомлення про те, що деякі канадці стикаються з труднощами під час перетину кордону.

Асоціація заявляє, що вчені, які походять з країн, які мають напружені дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами або самі висловили негативні погляди на адміністрацію Трампа, повинні бути особливо обережними при спробах перетнути кордон. У ньому йдеться, що попередження також особливо стосується людей, «чиї дослідження можуть розглядатися як такі, що розходяться з позицією нинішньої адміністрації США».
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16.04.2025 07:29 Відповісти
Повідомлення про те, що іноземців відправляють до центрів утримання під вартою або обробки більше ніж на сім днів.

Уряд Канади нещодавно оновив свої рекомендації, щоб попередити жителів, які подорожують до Сполучених Штатів, що вони можуть зіткнутися з пильною увагою з боку прикордонників і можливістю затримання у разі відмови у в'їзді.

Згідно з даними Митної та прикордонної служби США, кількість перетинів кордону з Канади до Сполучених Штатів скоротилася приблизно на 32 відсотки у березні порівняно з тим самим місяцем рік тому.
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16.04.2025 07:30 Відповісти
А я ще памʼятаю свою першу поїздку машиною в США (з сімейством), днів на 10. Машина забита речами ( тут і гори і каліфорнійський пляж). Проїхали кордон за кілька хвилин, навіть в багажник ніхто не заглянув.
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16.04.2025 07:50 Відповісти
Рыжий и его компания нанесли США больше ущерба , чем все ураганы вместе взятые.
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16.04.2025 08:02 Відповісти
Раша Тудей
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17.04.2025 04:52 Відповісти
Слыш жертва пропаганды , ты где такой бредятены начитался ? Вот как сейчас вижу , как 4-летнего мальчика , из детского сада , по его желанию , ведут в больницу и делают ему операцию по замене пола ? Вот прямо сразу , утром привели в садик , и через пол часа он уже прооперирован .Родителей естественно , НЕ спрашивают , раазве надо чтоб в США родители ребёнка давали разрешение на операцию ? Там оказывается ребёнок в возросте четырёх лет , запросто сам за себя решает , какие операции ему делать ?!Ты эту дичь пойди расскажи точно таким недалёким как ты. МАГА там все такие недалёкие как ты ? Ты ещё при Трампушке жизнь понюхаешь. Скоро будут цены на авто + 20-25% . Да и как начнут вещи , обувь , разное барахло , с Китая завозить с тарифом в 145% , так ты тогда быстро головой поправишься.
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17.04.2025 08:58 Відповісти
А всього лише треба було свого часу кинути трампона на нари біля параші.
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16.04.2025 08:09 Відповісти
Як все знайомо... як все схоже з шестирічним запізненням...
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16.04.2025 08:37 Відповісти
У тебя один саливан был тупее всех маговцев вместе взятых.
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16.04.2025 08:38 Відповісти
А не переплутав навпаки?
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16.04.2025 08:45 Відповісти
Я ничего никогда не путаю,мое сознание работает идеально,мои золотые комменты тому подтверждение.
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16.04.2025 08:59 Відповісти
Балалайка абарзєла! Свої золоті коменти кольору лайна пише ізиком пушкіна та достоєвського.
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16.04.2025 09:21 Відповісти
Ваше примитивное мнение меня не интересует,высказывайте его своему шефу - ларечнику тедеевцу.
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16.04.2025 09:51 Відповісти
Якщо москвороте на когось лається - значить, то є хороша людина.
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16.04.2025 09:59 Відповісти
Ти диви, яка пихата балалайка.
У мене немає ніякого шефа! Хоча, шеф сайту - Бутусов.
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16.04.2025 10:03 Відповісти
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16.04.2025 15:59 Відповісти
если мне не изменяет память... Единственное, что тебе не изменяет.
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16.04.2025 10:21 Відповісти
це все дрібниці.
протистояння з китаєм - важливо.
не буде перемоги то всі скажуть що трамп попросився поцілувати сраку китаю.
як на мене то акмерика при трампу це титанік - про всяк випадок треба не тулитися до нього а подалі відгрібати.
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16.04.2025 09:03 Відповісти
Отмазки в стилі зеленої ОПи та її холуїв Сірож Лєщенко і Мілованових.

"Після промови Байдена, Управління соцзабезпечення адміністрації Трампа звинуватило експрезидента у "брехні американцям"...:

жодне з відділень служби соцзабезпечення не було закрито НАЗАВЖДИ, а половину технологічного відділу не було звільнено;"

Джерело: https://censor.net/ua/n3547048

***
Тобто, відділення служби таки були закриті.
Чи працюють вони на даний момент служба не повідомила.
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16.04.2025 10:12 Відповісти
Дивнв асоціація виникає коли бачиш дії Трампа...щось так дуже нагадує дії " найвеличнішого" у 2019...враження що обоє були в Омані в один час..
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16.04.2025 10:22 Відповісти
Якась критика у Байдена безсила , безголоса. Чому не згадав про Україну, наш «борг» тромбу, його дружбу з рашистами? Щось промямлив про внутрішні справи і пішов досипати(((
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16.04.2025 10:40 Відповісти
Бо теж не без гріха. Мав свого прокацапського дєрмака саллівана з усіма прокацапськими справами. Наперед було відомо, що поганого скаже чи зробить.
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16.04.2025 11:41 Відповісти
Та не робило воно нi хера !
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17.04.2025 02:11 Відповісти
ця їх "шкода і руйнування" - НІЩО в порівнянні з тим, що москалі зробили в Україні!
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17.04.2025 02:59 Відповісти
 
 