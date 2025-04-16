У Держдепі заперечують повну відмову США від фінансування НАТО

Держдепартамент США виступає проти низки положень меморандуму Адміністративно-бюджетного управління Білого дому, зокрема проти "повного припинення фінансування" НАТО.

Про це повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Речниця Держдепу Теммі Брюс не заявила однозначно, що припинення фінансування НАТО неможливе, але вона неодноразово наголошувала, що жоден план не буде остаточним, доки президент США Дональд Трамп не представить Конгресу повний федеральний бюджет.

Згідно з меморандумом, з яким ознайомилося NBC News, фінансування Держдепартаменту і програм агентства USAID, що залишилися, має бути скорочено до 28,4 млрд доларів - майже вдвічі порівняно з торішнім бюджетом.

У Трампа рекомендували скоротити внески в більш ніж 20 міжнародних організацій на 89% - з 1,4 млрд доларів до 169 млн доларів. Зокрема, "повне скасування фінансування" ООН і НАТО.

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"Мене дійсно турбує слово "ліквідувати", - сказала Брюс, додавши, що вона їздила з держсекретарем США Марко Рубіо до штаб-квартири НАТО, де він "підтвердив нашу повну прихильність до НАТО, як і президент Сполучених Штатів".

Представник Держдепартаменту заявила, що ідея про відмову фінансування НАТО "не може бути далі від істини", додавши, що "йдеться про те, щоб зробити НАТО сильнішим".

Крім того, проєкт бюджету передбачає скорочення допомоги іноземним державам на 56% - до 16,9 млрд доларів. У цю суму входить 2,1 млрд на створення нового фонду під назвою "Фонд можливостей "Америка насамперед"", при цьому значно скорочується фінансування програм глобальної охорони здоров'я, гуманітарної та оборонної допомоги.

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Очікується, що остаточну пропозицію щодо бюджету буде представлено Конгресу США цього місяця.