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Новини США в НАТО Скорочення бюджету Держдепу та USAID
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У Держдепі заперечують повну відмову США від фінансування НАТО

держдеп

Держдепартамент США виступає проти низки положень меморандуму Адміністративно-бюджетного управління Білого дому, зокрема проти "повного припинення фінансування" НАТО.

Про це повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Речниця Держдепу Теммі Брюс не заявила однозначно, що припинення фінансування НАТО неможливе, але вона неодноразово наголошувала, що жоден план не буде остаточним, доки президент США Дональд Трамп не представить Конгресу повний федеральний бюджет.

Згідно з меморандумом, з яким ознайомилося NBC News, фінансування Держдепартаменту і програм агентства USAID, що залишилися, має бути скорочено до 28,4 млрд доларів - майже вдвічі порівняно з торішнім бюджетом.

У Трампа рекомендували скоротити внески в більш ніж 20 міжнародних організацій на 89% - з 1,4 млрд доларів до 169 млн доларів. Зокрема, "повне скасування фінансування" ООН і НАТО.

Також читайте: Адміністрація Трампа планує повністю припинити фінансування ООН і НАТО, - Washington Post

"Мене дійсно турбує слово "ліквідувати", - сказала Брюс, додавши, що вона їздила з держсекретарем США Марко Рубіо до штаб-квартири НАТО, де він "підтвердив нашу повну прихильність до НАТО, як і президент Сполучених Штатів".

Представник Держдепартаменту заявила, що ідея про відмову фінансування НАТО "не може бути далі від істини", додавши, що "йдеться про те, щоб зробити НАТО сильнішим".

Крім того, проєкт бюджету передбачає скорочення допомоги іноземним державам на 56% - до 16,9 млрд доларів. У цю суму входить 2,1 млрд на створення нового фонду під назвою "Фонд можливостей "Америка насамперед"", при цьому значно скорочується фінансування програм глобальної охорони здоров'я, гуманітарної та оборонної допомоги.

Також читайте: Трамп хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепу та USAID, - Politico

Очікується, що остаточну пропозицію щодо бюджету буде представлено Конгресу США цього місяця.

Автор: 

НАТО (6441) США (22778) фінансування (3113)


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Топ коментарі
+2
Домовтеся вже про щось одне!
Харе вже ляпати, а потім заперечувати, *******!
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16.04.2025 07:14
+2
Так у нас , у владі, те саме! Не "*******"?
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16.04.2025 07:17
+2
Щодо ООН я згоден, цю непотрібну контору розігнати, як свого часу Лігу націй. Збіговісько ситих щурів.
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16.04.2025 07:27
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Домовтеся вже про щось одне!
Харе вже ляпати, а потім заперечувати, *******!
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16.04.2025 07:14 Відповісти
Так у нас , у владі, те саме! Не "*******"?
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16.04.2025 07:17 Відповісти
Політика Хаосу.
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16.04.2025 07:16 Відповісти
Рубіо ще молодий і досить амбітний, він прекрасно бачить падіння рейтингів команди МАГА і скоріше за все буде першим, хто покине рудого.
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16.04.2025 07:21 Відповісти
ИМХО Рубио это кубино американский разумков-богдан
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16.04.2025 07:24 Відповісти
Став трампістом Рубіо власні амбіції може запхати собі у сраку. Або свому босу Трампону. Звязпвшись з Трампом він знищів власну репутацію назавжди.
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16.04.2025 07:35 Відповісти
Якби ж ще у пересічного виборця пам'ять була не така, як у рибки відомого виду..
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16.04.2025 07:53 Відповісти
Щодо ООН я згоден, цю непотрібну контору розігнати, як свого часу Лігу націй. Збіговісько ситих щурів.
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16.04.2025 07:27 Відповісти
Как обычно, сначала наговорят, а потом резко амнезию включают, у этой администрации память как у рыбы, еще с байдена ржут!
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16.04.2025 07:28 Відповісти
А держдеп щось знає? У маска, чи самого трапа запитайте
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16.04.2025 07:35 Відповісти
Прихильність до НАТО і повне припинення фінансування - якись дисонанс в головах у Білому домі
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16.04.2025 07:59 Відповісти
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16.04.2025 08:53 Відповісти
 
 