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Новини Торгові війни Трампа Тарифи Трампа
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У Трампа тиснуть на низку країн для обмеження їхніх торговельних відносин з Китаєм, - WSJ

дім,білий

Білий дім прагне використати тарифні переговори з низкою країн для тиску на торговельних партнерів з метою обмеження їхніх відносин з Китаєм.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

Зазначається, що відповідні плани адміністрації Трампа полягають у тому, щоб отримати від партнерів зобов'язання ізолювати економіку КНР в обмін на зниження запроваджених Білим домом торговельних і тарифних бар'єрів.

Американські дипломати хочуть використати переговори з понад 70 країнами, щоб попросити їх заборонити Китаю відправляти товари через їхні країни, а також не дозволяти китайським фірмам працювати на їхніх територіях.

Також читайте: Китай повинен укласти угоду з США, а не ми з ним, - Білий дім

Так, США хочуть підірвати економіку Китаю та змусити Пекін сісти за стіл переговорів з меншими важелями напередодні потенційних переговорів між Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Як кажуть джерела, американські посадовці вже обговорювали цю ідею на ранніх стадіях переговорів з деякими країнами.

Повідомляється, що одним із тих, хто запропонував цю ідею, є міністр фінансів Скотт Бессент, який відіграє провідну роль у торговельних переговорах. Він запропонував цю стратегію Трампу під час зустрічі 6 квітня в Мар-а-Лаго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торгова війна Трампа з Китаєм викликала "глибокий розкол" у Білому домі, - NYT

Мита США проти Китаю

Спершу США проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%. Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

Автор: 

Китай (4584) мито (1032) США (22778)


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Топ коментарі
+14
Сказочный долб..**. Сперва против партнёров и союзников ввёл загродительные тарифы . Теперь предлагает дружить им против Китая ? Так ты всё сделал чтоб они сотрудничали с Китаем.
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16.04.2025 07:31
+10
Ого, а пальцы гнули как в овальном кабинете, от тарифы в 125%, и пусть только попробуют ответные тарифы нам ввести, это не мы, а они должны приползти и заключить сделку, до памагите, спасите не вытащим сами!
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16.04.2025 07:36
+8
Трамп забувся старе американське прислів"я: "Живучи в скляному домі - не кидайся камінням в сусідів...".
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16.04.2025 07:58
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Пацанва, чесслово: "Я з ним полаявся - і ти маєш!"
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16.04.2025 07:27 Відповісти
Пока все его давление вылазит боком в основном собственной экономике.Удивляюсь как его еще промышленные магнаты терпят с такими залетами?
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16.04.2025 07:29 Відповісти
Там один магнат Black Rock вони володіють майже всією економікою не тільки в США а і в світі.
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16.04.2025 07:42 Відповісти
Їх два фондів гігантів ще Vanguard. Black Rock якщо взяти разом з його дочерними фондами то 39 трлн. активів, по іншому цифр немає.
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16.04.2025 08:32 Відповісти
Сказочный долб..**. Сперва против партнёров и союзников ввёл загродительные тарифы . Теперь предлагает дружить им против Китая ? Так ты всё сделал чтоб они сотрудничали с Китаем.
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16.04.2025 07:31 Відповісти
ніхто з притомних не піде на зближення з комуняками, тільки щоб лиш насрати Рудому Чубу.
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16.04.2025 09:26 Відповісти
Ого, а пальцы гнули как в овальном кабинете, от тарифы в 125%, и пусть только попробуют ответные тарифы нам ввести, это не мы, а они должны приползти и заключить сделку, до памагите, спасите не вытащим сами!
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16.04.2025 07:36 Відповісти
Тепер черга вистроїться до Трампа щоб він їх сам в сраку поцілував
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16.04.2025 07:40 Відповісти
Їх би з миском на Марс. От там вони б розвернулись.
Венері - мита. Юпітеру - санкціїї.
Земля замала для таких гігантів думки як вони
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16.04.2025 07:45 Відповісти
І пінгвінів би не забули! А також МКС
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16.04.2025 10:59 Відповісти
Всю Африку і Азію потрібно перецілувати - бо Китай вже там лапки наклав
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16.04.2025 07:53 Відповісти
Трамп забувся старе американське прислів"я: "Живучи в скляному домі - не кидайся камінням в сусідів...".
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16.04.2025 07:58 Відповісти
Штати Китай раком нагнуть,можете не сумніватись!!!
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16.04.2025 08:13 Відповісти
Ага... "Нагнуть"... Щоб зручніше було китайців у сраку поцілувать...
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16.04.2025 08:20 Відповісти
Apple і справді може розгорнути повне виробництво смартфонів у США. Але це все одно призведе до подорожчання продукції. За оцінками дослідницької фірми WedBush, повністю вироблений у США iPhone коштував би 3500 доларів - утричі-учетверо більше, ніж сьогодні.
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16.04.2025 08:36 Відповісти
Як сказав один розумний чоловік - у США, на одного виробника матеріальних цінностей, припадає три працівники сфери обслуговування... Офіціанта, юриста, чи співака не поставиш до токарного станка - бо не захочуть...
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16.04.2025 08:48 Відповісти
Та навіть і НЕ зможуть , не перенавчиш їх усіх так щоб це було рентабельно .
А варіант троцкізму чи сталінщини поки що ( поки що не розглядаємо) - у тих сами Гамериканців багато зброї на руках, не повезеш в тєплушках на гулах і в шарашкі
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16.04.2025 11:03 Відповісти
та не будуть вони цього робити. просто перенесуть свої виробництва з Китаю до Індії або В'єтнаму. І Китай потрібно наказувати саме таким чином. виводити звідти усі інвестиції, усі виробництва і переносити їх до інших країн, поки Китай не перестане лобизатися із кацапами і марити про зміну світового порядку. це стало вже вигідно не тільки геополітично, але і економічно, оскільки оплата праці тим працівникам у Китаї вже набагато вища, ніж у тій же Індії чи у В'єтнамі. не кажучи вже про ще більш бідніші країни Азії.
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16.04.2025 09:35 Відповісти
хоть хтось тут з розумом
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16.04.2025 09:54 Відповісти
черговий мутрий наріт захотів долбойоба...
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16.04.2025 08:35 Відповісти
Я так думаю, що без якийхось айфонів ніхто з голодухи не помре. Тоді чим США може пригрозити? У мене в АТБ американських продуктів наприклад я не бачив. Так і інші країни мабуть. Як кажуть нє вєліка то і потєря
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16.04.2025 08:41 Відповісти
Наконец то адекватные люди взялись за работу в Белом Доме,краснопузых маоистов пора осадить и нужно делать это сейчас,потом будет поздно.
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16.04.2025 08:44 Відповісти
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16.04.2025 08:45 Відповісти
І тут обісруться)
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16.04.2025 08:48 Відповісти
бачив американського фермера що голосував за трампа і його агробізнес накривається - спокійний такий погляд потопельника...
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16.04.2025 09:00 Відповісти
Взагалі-то повідомлення схоже на фейк, наприклад, товарообіг Московщини і Китаю склав у 2024 році 245 млрд.$, а США, розпочавши тарифну війну зі Світом, навіть не ввела проти Московщини митні побори, проти України, наприклад, ввела, незважаючи на те, що Україну експортує до США товарів на суму у 5 разів меншу ніж Путлєрівський Рейх (600 млн. проти 3 млрд.$ ).
Навіть знаючи, що Трампон казковий ідіот, важко повірити, що він буде витрачати зусилля для тиску на держави, чий обсяг торгівлі з США мізерний, чи на великі країни, ризикуючи остаточно зіпсувати з ними відносини, і які можуть відповісти на тиск, як Китай.
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16.04.2025 09:11 Відповісти
Рудий клован з коґнітивним дисонансом геть береги сплутав. Німеччина перевила свої виробничі потужності в Китай, Італія теж в основі своїй. А трампон хоче, щоб... Клован.
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16.04.2025 09:12 Відповісти
Трамб толкает китайцев на еще более тесное сотрудничество с кацапами, Ираном, Кимчином и другими изгоями.
Если китайцы догадаются скупить по нынешним ценам и придержать всю кацапскую нефть на год вперёд,
цены взлетят до небес и Америге придёт орган бабушки.
Трамб и его умственно отсталые кореша будут ползать перед перед Си.
Импичмент и тюремные камеры, этим "чудесным парням" из белого дома, гарантированы.
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16.04.2025 09:32 Відповісти
что за бред ты высрал ? Штаты добывают нефть и имеют много скважин на резерве. Цена на нефть влияет на добычу нефти в Штатах ....растет стоимость нефти увеличивают добычу= рентабельность. По поводу скупки нефти Китаем : оптимальным сроком хранения сырой нефти является период от 30 дней до 6 месяцев!
Хранение нефти очень дорогостоящее удовольствие
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16.04.2025 16:33 Відповісти
У Трампа ідея-фікс щодо "тарифів", він вбив собі в голову, що це "ідеальна" економічна політика. Але щось не виходить то тут, то там - ось він і біситься, кожного дня видумує якусь нову дурню, таке враження, що нервово скаче зі сторони в сторону. Не розумію, чому люди повірили в його менеджерські здібності, якщо знали про його неодноразове банкрутство і афери?
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16.04.2025 10:43 Відповісти
Здається що: йому чхати на престиж Америки, який будувався 250 років, йому попісяти на економіку Америки - він хайпом заробляє на стрибках акцій.
Кажуть що так збирається чорна касса для узурпації влади / третіх виборів
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16.04.2025 11:07 Відповісти
 
 