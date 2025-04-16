У Трампа тиснуть на низку країн для обмеження їхніх торговельних відносин з Китаєм, - WSJ

Білий дім прагне використати тарифні переговори з низкою країн для тиску на торговельних партнерів з метою обмеження їхніх відносин з Китаєм.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

Зазначається, що відповідні плани адміністрації Трампа полягають у тому, щоб отримати від партнерів зобов'язання ізолювати економіку КНР в обмін на зниження запроваджених Білим домом торговельних і тарифних бар'єрів.

Американські дипломати хочуть використати переговори з понад 70 країнами, щоб попросити їх заборонити Китаю відправляти товари через їхні країни, а також не дозволяти китайським фірмам працювати на їхніх територіях.

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Так, США хочуть підірвати економіку Китаю та змусити Пекін сісти за стіл переговорів з меншими важелями напередодні потенційних переговорів між Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Як кажуть джерела, американські посадовці вже обговорювали цю ідею на ранніх стадіях переговорів з деякими країнами.

Повідомляється, що одним із тих, хто запропонував цю ідею, є міністр фінансів Скотт Бессент, який відіграє провідну роль у торговельних переговорах. Він запропонував цю стратегію Трампу під час зустрічі 6 квітня в Мар-а-Лаго.

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Мита США проти Китаю

Спершу США проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%. Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.