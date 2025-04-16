Арахамія назвав "космонавтами" нардепів, які не голосуватимуть за продовження воєнного стану: Слів немає. Лише літери з кінця алфавіту

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія засуджує намір деяких депутатів не голосувати сьогодні за законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану.

Про це Арахамія пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Таких народних обранців він називає "космонавтами".

"Деякі космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану. Після Сум. Після Кривого Рогу. Під час наступу росіян. Багато журналістів запитують, що я про це думаю. Слів немає. Лише літери, в основному з кінця алфавіту. "Втома від війни" дається взнаки після виснажливого закордонного відрядження", - написав він.

Також читайте: ОП не проводив нараду щодо підготовки до виборів, - "слуга народу" Арахамія

Зауважимо, що про намір не голосувати сьогодні за ці законопроєкти писав у соцмережі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів.