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Арахамія назвав "космонавтами" нардепів, які не голосуватимуть за продовження воєнного стану: Слів немає. Лише літери з кінця алфавіту

Давид Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія засуджує намір деяких депутатів не голосувати сьогодні за законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану.

Про це Арахамія пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Таких народних обранців він називає "космонавтами".

"Деякі космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану. Після Сум. Після Кривого Рогу. Під час наступу росіян. Багато журналістів запитують, що я про це думаю. Слів немає. Лише літери, в основному з кінця алфавіту. "Втома від війни" дається взнаки після виснажливого закордонного відрядження", - написав він.

Також читайте: ОП не проводив нараду щодо підготовки до виборів, - "слуга народу" Арахамія

Зауважимо, що про намір не голосувати сьогодні за ці законопроєкти писав у соцмережі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів.

Автор: 

мобілізація (3053) воєнний стан (574) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+36
- Куме дивись мавпа!
- Куме, вона ще і розмовляє!
- Куме вона ще і краде. Не банани краде, куме, а життя солдатів СОУ та гроші.
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16.04.2025 09:55
+27
хламідії прагнуть докерувать до самого краю..
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16.04.2025 09:54
+18
Цей закон суперечить Конституції України!
Тому і не голосують.
Адже, Зеленський цикає кожен раз ці 90 днів не для сворення якихось ілюзій про наближення миру через три місяці. Він, вочевидь, вважає, що цим убезпечує себе від усунення з посади. Бо, начебто, українці боятимуться, що без нього все обвалиться і перетвориться на нелегітимний попіл. Оскільки, не має жодного іншого органу, окрім Президента України, який би був вправі вводити режим воєнного стану після спливу вказаного строку.
Однак, у пункті 20 ч.1 ст.106 Конституції, на який він посилається в своїх указах, йдеться про введення режиму воєнного стану, а про продовження нічого немає.
Немає слова "продовження" чи "продовжити" у відповідних відмінках в цьому контексті і у Законі України "Про правовий режим воєнного стану".
Тож, не треба бути юристом, щоби розуміти, що всі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/26/2025#n2 укази і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4220-20#Text закони про "продовження строку дії режиму воєнного стану" суперечать Конституції і спеціальному Закону.
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16.04.2025 09:56
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Коли апоненту нічим відповісти,немає аргументів,відразу з'являються ті хто в темі,яким про все кругом відомо,вони все знають.
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16.04.2025 10:35 Відповісти
які аргументи можуть вплинути на людину яка не знає історії своєї країни за останні 20 років і її дійових осіб які привели за руку сюди )(уйлокассапів? 🧐
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16.04.2025 10:46 Відповісти
Это не та Арахамия здесь кипит патриотизмом, которая быстро съе@алась из своей Абхазии, когда туда кацапы попёрли?
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16.04.2025 09:59 Відповісти
та саме, але чомусь з України не втікло падло.
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16.04.2025 10:23 Відповісти
Ха!
Особисто я ненавиджу режим "слуг диявола", але зважаючи на те, що всі вони вже встигли начворити, то немобілізація загрожує повним захопленням та поневоленням рф всієї України!
Саме цього й домагається клята рф!
Щоб Україна склала лапки й пішла до раші у іперське стійло!
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16.04.2025 09:59 Відповісти
обізяна вилізла ,іди накуй,других слів нема
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16.04.2025 09:59 Відповісти
А коли вони маскувались? Міліція, прокурори, судді, депутати та ін. наволоч добре себе почувають. Навіщо їм ховатись?
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16.04.2025 10:55 Відповісти
Особисто я за те, щоб наші дууууже шановні дИпутати, всіх партій, віросповідання, кольору шкіри та сексуальної орієнтації нарешті виправили юридичну колізію і запровадили не воєнний стан, а стан війни, в якому ми реально перебуваємо з лютого 2014 року. А тоді не доведеться кожен раз продовжквати воєнний стан.
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16.04.2025 10:00 Відповісти
Стан війни, то, по-факту, оголошення війни КОМУСЬ. Тобто, країна оголошує війну і на когось нападає.
Воєнний стан то стан оборони від зовнішньої агресії.
Перепрошую, а в чому колізія?
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16.04.2025 10:36 Відповісти
Щось ви перекрутили. Оголошення війни це і є - оголошення війни. Тобто, є юридичне визначення як "оголошення війни". Воєнний стан - це інструмент для відсічі, але коли вже починається повномасштабне вторгнення, то це вже не загроза, а факт війни.
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16.04.2025 10:40 Відповісти
1. Що таке оголошення стану війни?

Оголошення війни - юридична, дипломатична процедура в міжнародному праві та міжнародній політиці, яка полягає в офіційному, в установленому порядку повідомленні однією державою іншої про припинення між ними миру та перехід у стан війни.

2.Воєнний стан - це особливий стан, порядок управління, що запроваджується на всій території держави чи в окремих її місцевостях у разі оголошення війни, збройної агресії або загрози війни, нападу.
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16.04.2025 10:45 Відповісти
Ще раз! Стан війни то ОГОЛОШЕННЯ війни іншій державі! Здійснене в певному порядку з дотриманням відповідних юридичних норм.
Ну хіба ж то так складно втямити?
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16.04.2025 10:47 Відповісти
Шановний, ви тут самі собі відповіли на свої ж претензії. Воєнний стан, привентивний інструмент для мобілізації ресурсів. Стан війни, визначає що ми перебуваємо у стані збройної агресії. Ну хіба ж то так складно втямити?
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16.04.2025 10:50 Відповісти
Стан війни, визначає що ми перебуваємо у стані збройної агресії (с.) Тобто, ми оголошуємо війну КОМУСЬ, НАПАДАЄМО НА КОГОСЬ!
Не доходить? Перепрошую, але я не лікар, нічим не допоможу...
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16.04.2025 11:00 Відповісти
Сильний аргумент, звичайно. Але то таке... співчуваю...
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16.04.2025 12:30 Відповісти
Літери з кінця алфавіту? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AC Ь Ю Я. Воно дурне.
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16.04.2025 10:02 Відповісти
Щось дуже мутно.Завжди за 1-2 дні до закінчення голосували а тепер за місять і занадто кіпішують
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16.04.2025 10:02 Відповісти
Хламідія чурбек иди в сраку, за Яворіський полігон ти і Подоляк вже давно повинні в тюрьмі сидіти
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16.04.2025 10:02 Відповісти
Перший раз згоден з Арахамією! Звичайно це виглядає дивно. Адже коли перебуваєш на вершині "харчового ланцюга" в Україні як Арахамія і інші депутати Верховної Ради України, то набагато раціональніше голосувати за продовження військового стану безкінечно, роками - щоб не проводити парламентські і президентські вибори і бути при владі вічно. п.с. Поки Трамп не повводить персональні економічні санкції прото українських депутатів і можновладців, ніхто військовий стан в Україні не відмінить.
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16.04.2025 10:02 Відповісти
Арахєрія народжений в Краснодарі ,який втік ,з батьками від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97_(1992%E2%80%941993) війни в Абхазії. (Чого не захищали?)
Який втомився сидіти в окопі їздити по закордонам розповідає українцям про патріотизм
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16.04.2025 10:03 Відповісти
це каже Агрохоамідія,Ахлохамія, та що в лютому 22 пропонувало армію скорочувати?та що китайцям яйця вилизує,та що стамбульськи договорняки впихало?
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16.04.2025 10:04 Відповісти
і що буде? воєнний стан не продовжать й все..., розходимось по домівках й війна припиняється..., так це ж чудово! чому ми раніше до цього не допетрили? треба просто припинити стріляти та розпочати демобілізацію..., а тупі росіяни нехай воюють самі з собою, а прямо зараз треба розпочинати підготовку до виборів..., мені от просто цікаво - нардеп Гончаренко поїде агітувати у Бахмут, або Авдіїївку? ну на крайняк - у Херсон це ж наша територія й виборці там є...
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16.04.2025 10:05 Відповісти
Ви чуєте дзві,але не знаєте де він,тому і пишете несенітниці.
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16.04.2025 10:39 Відповісти
Логіка у хламідії гарна, тобто на Суми прилетіло то треба мобілізацію могілізацію підсилювати. А може краще розтріляти винних? А потім тих хто назначає керувати таких дебілів? так абрахамія?
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16.04.2025 10:06 Відповісти
Ну так винні ті, хто ракети пускав, у першу чергу. Якщо там Артюх допустив скупчення людей, то це називається злочинна недбалість. Тобто він не безпосередньо винний, але чисто теоретично мабуть може вважатися співучасником...
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16.04.2025 10:10 Відповісти
Якщо б зелені замість придушення опозиції для майбутніх виборів, дійсно переймалися б порятунком України, створивши уряд в коаліції з опозицією, то таких розмов зараз би не було. І на міжнародному рівні всім було б зрозуміло позицію самої держави, яка готова й надалі відбивати агресію
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16.04.2025 10:06 Відповісти
А как называются те, кто назначает таких на должность ОВА?
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16.04.2025 10:09 Відповісти
Звісно, що абхазька макака за продовження, бо тільки воєнний стан забезпечує ішаку і всій зеленій швалі існування при владі та уникати відповідальності за численні злочини.
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16.04.2025 10:13 Відповісти
До восьмого травня ще три тижні. Потрібно хоч щось виторгувати в цієї ригозебільної влади - хоча би законопроект про терміни військової служби.
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16.04.2025 10:15 Відповісти
Після Стерненка і Хламідії.
Тим більше, сини Порошенка заробляють бабло для донатів на ЗСУ
Да, і син Луценка якраз воює.
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16.04.2025 10:21 Відповісти
Куди зебидло без Порошенко,за коменти без згадки про Порошенко зебидлу не платять?
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16.04.2025 10:42 Відповісти
Ішак чекає на більш сприятливі умови для свого переобрання, а поки-що буде продовжувати робити усе мжливе і не можливе, щоб не скасовувати воєнний стан.
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16.04.2025 10:17 Відповісти
А тим часом новини з кацапії кажуть про те шо у кацапів збільшились черги до військоматів на фоні новин про перемир"я. Кацапи сподіваються підписати контракт, отримати гроші і не воювати. Але ж так небуває.

ШО БУДЕ КОЛИ СТАНЕТЬСЯ ТЕ ПЕРЕМИР"Я ??? Відповідь проста кремлівські карлики щвидко наберуть до тих шо є єще мільйон бажаючих контрактників та скориставшись массовою демобідізацією в Україні кремлівські ПОРУШАТЬ УСІ ДОМОВЛЕННОСТІ І ЗНОВУ НОВИМИ І БІЛЬШИМИ СИЛАМИ ПОСУНУТЬ НАВАЛОЮ НА УКРАЇНУ.
Порушувать домовленності кацапам незвикать, также кацапам незвикать використовувати українських зрадників та недолугих полєзних ідіотів і українських ,,гетманів" ********** за владу і місце біля корита навіть під час війни.
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16.04.2025 10:23 Відповісти
Хто заважає мінувати кордони ,будувати укріплення , накопичувати дрони та ********** , готуати кадровий резерв ?
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16.04.2025 10:41 Відповісти
Хочешь договариваться иди на уступки. Зелибобы считают что все им должны.
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16.04.2025 10:23 Відповісти
Зебіли, яким чином абхазький бабуїн став народним депутатом України? Кажуть вам Лідор навіть не демонстрував список партії перед виборами, ви проголосували за кота в мішку🤣🤣🤣
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16.04.2025 10:23 Відповісти
А що робить зехудоба на " порохоботському " сайті,йди дивись бидломарафон,а то пропустиш молитву на невтіклі яйця янелоха,покровителя істот без мозгів.
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16.04.2025 10:45 Відповісти
якби таке б говорив б залужний тоді я б йому повірив-але коли це говорять слуги менеджерів це викликає огиду
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16.04.2025 10:28 Відповісти
Олексій Петров

Давайте повернемось назад…

Вони вбив@ли чеченців ще в 1994 році. І потім також, вбив@ли. Жінок. Старих. Дітей. Сотнями та тисячами. Розповідаючи усім, вже знайомі казки про якусь «священную войну» стирали бомбами селища в Чечні, тобто житло начебто ж… свого народу.

Потім були будинки на Каширському шосе та історія про «рязанский сахар». Пізніш, світ здригнувся від жахіття в Беслані. Хто знищив майже дві сотні дітей? Питання як розумієте риторичне. (До речі, спецури та мусорів з@гинуло лише трохи більше десятка). Дивно, да?

Потім були Грузія та Сирія. В Алеппо лікарні від ударів російських ПКС перетворювались на величезні купи будівельного сміття, серед якого лежали десятки, якщо не сотні тих кого… Потім, на майданчику ООН, той, кого зараз в пеклі смажать 24/365 заявив, що "Детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать за жертв".

А потім росія продовжила свою чорну справу в Україні. Я навіть не буду питати, як поєднується вся та православна ху@ня яку несе головний церковний чорт Гундяєв, із ракетним ударом посеред Сум під час великого… хм… (та невже православного свята)! Яяяяяяяяк, бл@дь це поєднати?

Я не знаю, чи було це, але ж Православна Церква України мусить виступити із своєю заявою! А Вселенський Патріарх, із своєю! Бо росія, так звана «праваславная страна», це сарана ********* світу! Ті, хто готовий вб@ти будь-кого: дитину, жінку, літних людей. Одного. Пʼятьох. Декілька десятків. А потім все це прикрити казками про найманців НАТО та ще чимось. І? І все… Наче нічого не було?

Може варто відповісти? Так відповісти, аби шуба загорнулась? Відповісти на тому полі бою, де вони ще не отримували по брудному ***@ту? На полі православної віри…

p.s. До речі. Це робить той Володимир Володимирович в очах якого у 2019 році хтось побачив «мир»? Чи якийсь інший путін…? Та й були то очі, чи щось інше?
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16.04.2025 10:34 Відповісти
Уважно і пильно слідкуємо за ліцемірами любою ціною рвущимися до корита.
ПРИКРИВАЮЧИСЬ КРАСИВИМИ СЛОВАМИ ПРО ,,патріотизм" ЦІ ЛІЦЕМІРИ ЗА РАДИ КОРИТА ГОТОВІ ЗДАТИ УКРАЇНУ кацарам. Бо уверенні шо кацапи їх призначать генерал губернаторами України.
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16.04.2025 10:36 Відповісти
Дайте йому банана!

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16.04.2025 10:37 Відповісти
Це дуже складне і багатошарове питання, і дуже важливе.
Заяву яку публічно зробили ЄС та Гончаренко, зроблено не просто так, і на мій власний погляд, дуже продумано і вчасно.
Єдино не зрозуміло, що її істині мотиви так і не доведені до народу в розлогому викладенні, а все зведено до рівня популістичних заяв, чим дуже применшили істине значення цього рішення про неголосування.
Можливо це вже єдине на сьогодні впливове рішення, яке здатне примусити Захід отямитися і вже не обіцянки роздавати на бескінечних зборах, а перти день і ніч без анонсів в Україну ******* зброю аби не отримати ще мільйони мігрантів і реальну агресію росії вже на своїх кордонах.
Лише це, на мій погляд, здатне їх привести в "чувства", а не вічне марення захисти себе героїзмом українців аж до останнього за моркву на мотузці- світле майбутнє в ЄС.
Просто сметрями українців, і закритими кордонами вже Заходу не вдасться захиститися. Час пахати день і ніч на Укріплення і озброєнння Армії України.

Не претендую на істину. Як там на футболках слуг було написано, в яких вони приперлися аж в ВРУ "МАЮ ПРАВО НА ПОМИЛКУ"(скоти, і це під час війни).
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16.04.2025 10:42 Відповісти
Багато журналістів запитують, що я про це думаю. Слів немає. Лише літери, в основному з кінця алфавіту. Це як арахамія, абрвалг, абрвалг ? Мля, зробить з нього знову Шаріка!
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16.04.2025 10:44 Відповісти
Задача тупого наркомана ЗЕ знищити Україну.Ви *** уроди кого привели до влади??
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16.04.2025 10:44 Відповісти
Хламідія розуміє,що доведеться десь їхати.Шкода,що ніхто з них не буде відповідати.
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16.04.2025 10:47 Відповісти
Це говорив той самий кацманавт, який в 2022 році переконував що війни не буде, а західні розвідки нагнітають паніку і заважають слугам здавати Україну рашистам.
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16.04.2025 10:53 Відповісти
Після Сум. Після Кривого Рогу. Під час наступу росіян Джерело: https://censor.net/ua/n3547066

Да ви цім тільки і раді прикривати любе беззаконня. Стандартна пластинка. Де Арахамія Сибіга в Раді з доповіддю? Чого не обурюешься?
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16.04.2025 10:53 Відповісти
Допоки комуно більшовицькі чужинці всі до одного не покинуть Україну, нічого хорошого не буде ніколи.
Проковтнули порушення Конституціі 1 раз і пішла жара , навіть правоохоронні і безпекові органи не реагують на порушення основного закону, про що це говорить ? Це катастрофа
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16.04.2025 10:54 Відповісти
Ти подивись, кацапи так і не вивчили українську мову, тому що тупі від народження, а обізяна Абрам, чи як там цього дрища зовуть, ну той що по завданню шута продавав Україну кацапам в Стамбулі, вміє. Хоча, в цирку, який називається 95 квартал і не такому можуть навчити. Один ідіот з блазнів 95 кварталу кукурікав на Україну, що вонв приймає з усіх сторін, а тупе бидло для поржать вибрала його преЗЕдентом.
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16.04.2025 11:06 Відповісти
"Зауважимо, що про намір не голосувати сьогодні за ці законопроєкти писав у соцмережі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко."
Звідки ця арахамія вилізла ? Вже давно про неї нічого не було чути, нехай би і далі не чули. Але : пан Гончаренко пропонує скасувати мобілізацію ? Нехай ті, хто 3 роки вже на нулі-закінчуються і заміни їм не буде ? Прописати терміни служби ? Так по тих термінах більшість з фронту вже давно час демобілізувати. А на заміну хто ? Терміни служби якимось чином мотивують мобілізуватися тих, хто за 3 роки сам не наважився дійти до ТЦК ? Які конкретні пропозиції ?
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16.04.2025 11:15 Відповісти
Мрази зЕ.
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16.04.2025 11:26 Відповісти
вор всегда кричит первим
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16.04.2025 11:36 Відповісти
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16.04.2025 11:52 Відповісти
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