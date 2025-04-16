Арахамія назвав "космонавтами" нардепів, які не голосуватимуть за продовження воєнного стану: Слів немає. Лише літери з кінця алфавіту
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія засуджує намір деяких депутатів не голосувати сьогодні за законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану.
Про це Арахамія пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Таких народних обранців він називає "космонавтами".
"Деякі космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану. Після Сум. Після Кривого Рогу. Під час наступу росіян. Багато журналістів запитують, що я про це думаю. Слів немає. Лише літери, в основному з кінця алфавіту. "Втома від війни" дається взнаки після виснажливого закордонного відрядження", - написав він.
Зауважимо, що про намір не голосувати сьогодні за ці законопроєкти писав у соцмережі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особисто я ненавиджу режим "слуг диявола", але зважаючи на те, що всі вони вже встигли начворити, то немобілізація загрожує повним захопленням та поневоленням рф всієї України!
Саме цього й домагається клята рф!
Щоб Україна склала лапки й пішла до раші у іперське стійло!
Воєнний стан то стан оборони від зовнішньої агресії.
Перепрошую, а в чому колізія?
Оголошення війни - юридична, дипломатична процедура в міжнародному праві та міжнародній політиці, яка полягає в офіційному, в установленому порядку повідомленні однією державою іншої про припинення між ними миру та перехід у стан війни.
2.Воєнний стан - це особливий стан, порядок управління, що запроваджується на всій території держави чи в окремих її місцевостях у разі оголошення війни, збройної агресії або загрози війни, нападу.
Ну хіба ж то так складно втямити?
Не доходить? Перепрошую, але я не лікар, нічим не допоможу...
Який втомився
сидіти в окопіїздити по закордонам розповідає українцям про патріотизм мобілізаціюмогілізацію підсилювати. А може краще розтріляти винних? А потім тих хто назначає керувати таких дебілів? так абрахамія?
Тим більше, сини Порошенка заробляють бабло для донатів на ЗСУ
Да, і син Луценка якраз воює.
ШО БУДЕ КОЛИ СТАНЕТЬСЯ ТЕ ПЕРЕМИР"Я ??? Відповідь проста кремлівські карлики щвидко наберуть до тих шо є єще мільйон бажаючих контрактників та скориставшись массовою демобідізацією в Україні кремлівські ПОРУШАТЬ УСІ ДОМОВЛЕННОСТІ І ЗНОВУ НОВИМИ І БІЛЬШИМИ СИЛАМИ ПОСУНУТЬ НАВАЛОЮ НА УКРАЇНУ.
Порушувать домовленності кацапам незвикать, также кацапам незвикать використовувати українських зрадників та недолугих полєзних ідіотів і українських ,,гетманів" ********** за владу і місце біля корита навіть під час війни.
Давайте повернемось назад…
Вони вбив@ли чеченців ще в 1994 році. І потім також, вбив@ли. Жінок. Старих. Дітей. Сотнями та тисячами. Розповідаючи усім, вже знайомі казки про якусь «священную войну» стирали бомбами селища в Чечні, тобто житло начебто ж… свого народу.
Потім були будинки на Каширському шосе та історія про «рязанский сахар». Пізніш, світ здригнувся від жахіття в Беслані. Хто знищив майже дві сотні дітей? Питання як розумієте риторичне. (До речі, спецури та мусорів з@гинуло лише трохи більше десятка). Дивно, да?
Потім були Грузія та Сирія. В Алеппо лікарні від ударів російських ПКС перетворювались на величезні купи будівельного сміття, серед якого лежали десятки, якщо не сотні тих кого… Потім, на майданчику ООН, той, кого зараз в пеклі смажать 24/365 заявив, що "Детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать за жертв".
А потім росія продовжила свою чорну справу в Україні. Я навіть не буду питати, як поєднується вся та православна ху@ня яку несе головний церковний чорт Гундяєв, із ракетним ударом посеред Сум під час великого… хм… (та невже православного свята)! Яяяяяяяяк, бл@дь це поєднати?
Я не знаю, чи було це, але ж Православна Церква України мусить виступити із своєю заявою! А Вселенський Патріарх, із своєю! Бо росія, так звана «праваславная страна», це сарана ********* світу! Ті, хто готовий вб@ти будь-кого: дитину, жінку, літних людей. Одного. Пʼятьох. Декілька десятків. А потім все це прикрити казками про найманців НАТО та ще чимось. І? І все… Наче нічого не було?
Може варто відповісти? Так відповісти, аби шуба загорнулась? Відповісти на тому полі бою, де вони ще не отримували по брудному ***@ту? На полі православної віри…
p.s. До речі. Це робить той Володимир Володимирович в очах якого у 2019 році хтось побачив «мир»? Чи якийсь інший путін…? Та й були то очі, чи щось інше?
ПРИКРИВАЮЧИСЬ КРАСИВИМИ СЛОВАМИ ПРО ,,патріотизм" ЦІ ЛІЦЕМІРИ ЗА РАДИ КОРИТА ГОТОВІ ЗДАТИ УКРАЇНУ кацарам. Бо уверенні шо кацапи їх призначать генерал губернаторами України.
Заяву яку публічно зробили ЄС та Гончаренко, зроблено не просто так, і на мій власний погляд, дуже продумано і вчасно.
Єдино не зрозуміло, що її істині мотиви так і не доведені до народу в розлогому викладенні, а все зведено до рівня популістичних заяв, чим дуже применшили істине значення цього рішення про неголосування.
Можливо це вже єдине на сьогодні впливове рішення, яке здатне примусити Захід отямитися і вже не обіцянки роздавати на бескінечних зборах, а перти день і ніч без анонсів в Україну ******* зброю аби не отримати ще мільйони мігрантів і реальну агресію росії вже на своїх кордонах.
Лише це, на мій погляд, здатне їх привести в "чувства", а не вічне марення захисти себе героїзмом українців аж до останнього за моркву на мотузці- світле майбутнє в ЄС.
Просто сметрями українців, і закритими кордонами вже Заходу не вдасться захиститися. Час пахати день і ніч на Укріплення і озброєнння Армії України.
Не претендую на істину. Як там на футболках слуг було написано, в яких вони приперлися аж в ВРУ "МАЮ ПРАВО НА ПОМИЛКУ"(скоти, і це під час війни).
Да ви цім тільки і раді прикривати любе беззаконня. Стандартна пластинка. Де Арахамія Сибіга в Раді з доповіддю? Чого не обурюешься?
Проковтнули порушення Конституціі 1 раз і пішла жара , навіть правоохоронні і безпекові органи не реагують на порушення основного закону, про що це говорить ? Це катастрофа
Звідки ця арахамія вилізла ? Вже давно про неї нічого не було чути, нехай би і далі не чули. Але : пан Гончаренко пропонує скасувати мобілізацію ? Нехай ті, хто 3 роки вже на нулі-закінчуються і заміни їм не буде ? Прописати терміни служби ? Так по тих термінах більшість з фронту вже давно час демобілізувати. А на заміну хто ? Терміни служби якимось чином мотивують мобілізуватися тих, хто за 3 роки сам не наважився дійти до ТЦК ? Які конкретні пропозиції ?