Адміністрація Трампа тисне на Україну щодо завершення війни, не вимагаючи нічого від РФ, - Axios

Представники США тиснуть на Україну щодо припинення вогню, втім нічого не роблять для того, щоб вплинути на позицію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на американських та європейських чиновників.

Як зазначають джерела, Трамп, який раніше обіцяв досягти миру в Україні за 24 години після вступу на посаду, розчарований затягуванням перемовин, тому готовий відмовитися від ролі США у цьому питанні. Зокрема у приватній розмові американський лідер сказав, що розчарований безрезультатністю цих переговорів.

Один з американських чиновників зауважив, що Трамп може зосередитися на інших напрямках зовнішньої політики, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом.

"Нам потрібно з'ясувати... протягом декількох днів, чи можливо це зробити в короткостроковій перспективі", - прокоментував питання припинення війни в Україні держсекретар США Марко Рубіо.

Водночас один з європейських дипломатів додав, що Рубіо не уточнив, який саме вигляд буде мати такий крок, тому лише сказав, що США хочуть швидкого прогресу.

Своєю чергою двоє інших європейських дипломатів підкреслили: "Рубіо дав зрозуміти, що Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом".

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Також троє європейських дипломатів наголосили, що такі слова Рубіо були в першу чергу спрямовані на Україну. Зокрема джерело, близьке до уряду України, теж заявило, що ці заяви були зроблені, аби чинити тиск на Київ. Крім того, співрозмовник висловив занепокоєння, що вихід президента США з переговорів може призупинити американську військову допомогу для України.

Водночас європейські дипломати додали, що за час зустрічей у Парижі Рубіо не говорив про посилення тиску на РФ.

"Складалося враження, що Рубіо й Віткофф перебувають під великим тиском з боку Трампа і намагаються передати його іншим гравцям", - сказав один зі співрозмовників видання.

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"Україна швидко погодилася з планами Трампа щодо 30-денного припинення вогню, але Росія не поспішала з цією пропозицією, стверджуючи, що вона перемагає на полі бою, а отже, має низку умов для будь-якої мирної угоди. Як наслідок, малоймовірно, що Кремль буде особливо занепокоєний тим, що Трамп відмовиться від дипломатії", - підсумували в Axios.

Раніше видання New York Post повідомило, що вже наступного тижня в Лондоні можуть узгодити повне припинення вогню в Україні.