Адміністрація Трампа тисне на Україну щодо завершення війни, не вимагаючи нічого від РФ, - Axios
Представники США тиснуть на Україну щодо припинення вогню, втім нічого не роблять для того, щоб вплинути на позицію Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на американських та європейських чиновників.
Як зазначають джерела, Трамп, який раніше обіцяв досягти миру в Україні за 24 години після вступу на посаду, розчарований затягуванням перемовин, тому готовий відмовитися від ролі США у цьому питанні. Зокрема у приватній розмові американський лідер сказав, що розчарований безрезультатністю цих переговорів.
Один з американських чиновників зауважив, що Трамп може зосередитися на інших напрямках зовнішньої політики, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом.
"Нам потрібно з'ясувати... протягом декількох днів, чи можливо це зробити в короткостроковій перспективі", - прокоментував питання припинення війни в Україні держсекретар США Марко Рубіо.
Водночас один з європейських дипломатів додав, що Рубіо не уточнив, який саме вигляд буде мати такий крок, тому лише сказав, що США хочуть швидкого прогресу.
Своєю чергою двоє інших європейських дипломатів підкреслили: "Рубіо дав зрозуміти, що Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом".
Також троє європейських дипломатів наголосили, що такі слова Рубіо були в першу чергу спрямовані на Україну. Зокрема джерело, близьке до уряду України, теж заявило, що ці заяви були зроблені, аби чинити тиск на Київ. Крім того, співрозмовник висловив занепокоєння, що вихід президента США з переговорів може призупинити американську військову допомогу для України.
Водночас європейські дипломати додали, що за час зустрічей у Парижі Рубіо не говорив про посилення тиску на РФ.
"Складалося враження, що Рубіо й Віткофф перебувають під великим тиском з боку Трампа і намагаються передати його іншим гравцям", - сказав один зі співрозмовників видання.
"Україна швидко погодилася з планами Трампа щодо 30-денного припинення вогню, але Росія не поспішала з цією пропозицією, стверджуючи, що вона перемагає на полі бою, а отже, має низку умов для будь-якої мирної угоди. Як наслідок, малоймовірно, що Кремль буде особливо занепокоєний тим, що Трамп відмовиться від дипломатії", - підсумували в Axios.
Раніше видання New York Post повідомило, що вже наступного тижня в Лондоні можуть узгодити повне припинення вогню в Україні.
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бо проти путіна у трампа немає важелів впливу НІЯКИХ, батога нема а за шмагання України нобелівку не дадуть.
Всього за 3 місяця Трамп, з командою користних для рф ідіотів, знищів те шо поколіннями американці напрацьовували білш ніж 300 років.
Потужна небезмозка партія…
Если он даже за 50 миллиардов НЕ захотел Украине продать ППО !!! , то о слове ПОМОЩЬ от рыжей гниды стоит забыть навсегда .
США не платную, не бесплатную, Украине уже не дадут и трамПон постоянно об этом говорит !
Це прізвище на трампона-гандона діяло як ладан на чорта!!
Маємо те що маємо.
Тут питання в іншому - де демонстрації, на яких трампа називають шльондрою путіна? Добре - втікачі з України бояться, що трамп їх депортує, але могли хоча б звичайні акції підтримки зробити? А всі, хто за межами США - в Канаді, Німеччині, Англії, Франції - можуть нарешті вийти на вулиці?
А де інформаційний тиск через ЗМІ, соцмережі? Чи лише кацапи вміють організовувати ботоферми? Хоча, чого я чекаю від держави, якою керує агент ФСБ на прізвище Єрмак?
Ніяких рідкісно-земельних корисних копалин янкісам!
Все це потрапить до рук раши!
/Південний Парк/
Перелік фактів у відносинах США-РФ, що пов'язані із новою адміністрацією Білого дому після інавгурації Д.Трампа.
1. Виступ на Мюнхенській конференції віце-президента США Д.Венса з промовою де він звинуватив ЄС у нехтуванні демократичними цінностями й заявив, що європейські країни можуть розраховувати тільки на власні сили у безпекових питаннях.
2. Після телефонної розмови із путіним 12 лютого ц.р. Д.Трамп похвалив російського керманича за продуктивність, принципи засновані на «здоровому глузді» й бажання просуватися до миру.
3. Проведення 18 лютого ц.р. американо-російських переговорів на високому рівні у Саудівській Аравії. Cпецпосланник Стів Віткофф назвав переговори з рф «позитивною та конструктивною розмовою», за його словами, США «не могли навіть уявити кращого результату». Відбулися домовленості про відновлення посольств, намічені шляхи розвитку спільних інвестиційних проектів.
4. Відразу після завершення перемовин у Саудівській Аравії Стів Віткофф сказав, що мирний план завершення «конфлікту» має базуватися на проекті Стамбульської Угоди 2022р. (власне щодо капітуляції України).
5. Російський фюрер запропонував своїм американським партнерам інвестиційні проекти в російській Арктиці та розробку рідкісноземельних матеріалів у Сибіру та на «нових» територіях.
6. США голосують в ООН разом із КНДР та Білорусію за резолюцію де рф не визнається агресором. Лунають неодноразові заяви представників уряду США, що війна була спровокована Києвом, а рф змушена була захистити свої інтереси.
7. Державний секретар М.Рубіо називає російську агресію проти України проксі війною між США та РФ. Це повторення головного наративу російської машини пропаганди.
8. Здійснюється безпрецедентний тиск на Україну з боку Білого Дому з метою щоб вона визнала $350 млрд. міфічних боргів й уклала варіант Угоди про рідкісноземельні метали без жодних гарантій безпеки наданих в окремому документі.
9. 28 лютого 2025р. в Овальному кабінеті Білого Дому президент та віце-президент США звинувачують президента України у небажанні миру, водночас, хвалять путіна, як миротворця. Також звинувачують українців, як провокаторів війни. Відбувається шантаж бойкотом поставок зброї. Фактично Д.Трампом та його адміністрацією на цій зустрічі зафіксовано відмова вирішувати безпекові проблеми на основі міжнародного права через запровадження принципу «права сильного» (у кого кращі карти).
10. Високопосадовці США роблять низку заяв про те, що Україні не слід більше розраховувати на військову й фінансову допомогу Вашингтону. Зокрема, спікер Конгресу М.Джонсон прямо сказав, що Конгрес «немає апетиту допомагати Україні».
11. Твердження М.Рубіо, що обов'язковою умовою мирної угоди повинна стати відмова України від своїх територій.
12. Напочатку березня ц.р. за рішенням президента США повністю припиняється військова допомога Україні. Також максимально обмежується передача розвідданих й припиняється допомога для відновлення української енергетики, що втратила близько 80% потужностей внаслідок атак ворога дронами та ракетами.
13. Посилюються атаки рф на українську енергетику підчас діалогу Вашингтону та Москви, особливо постраждала газовидобувна інфраструктура. За повідомленнями провідних міжнародних ЗМІ Україна втратила з цієї причини 40% видобутку газу. Це ставить усю систему енергозабезпечення країни під величезні ризики.
14. Ведуться перемовини між США та РФ стосовно відновлення роботи газопроводів Північний потік -1,2 попри інтереси американських експортерів СПГ до Європи.
15. МЗС КНР висловлює велику стурбованість через зближення США із РФ та відсторонення Пекіну від мирного врегулювання «конфлікту».
16. Звинувачення Д.Трампом президента України, як диктатора й безпрецедентний, із точки зору міжнародних відносин, жорсткий тиск на нього з боку Білого Дому, щоб усунути В.Зеленського із посади.
17. Адміністрація Д.Трампа заблокувала ініціативу Канади щодо створення робочої групи G7 для боротьби з російським "тіньовим флотом" танкерів. Але Вашингтон не лише заблокував ініціативу, а й намагався пом'якшити риторику щодо Москви: у проекті підсумкової заяви G7 США наполягали на виключенні згадок про "санкції" та навіть про те, що російські нафтові доходи "підтримують війну".
18. Представники команди Д.Трампа безцеремонно й відкрито втручалися у вибори в ФРН та Румунії на боці ультроправих сил.
Усі перелічені факти переконливо свідчать, що тільки два місяці діяльності адміністрації Д.Трампа вже призвели до корінного зсуву у міжнародній політиці США - від партнерських відносин із країнами Європи включно із Україною до їх звинувачення у антидемократизмі з одного боку, й очищенні кривавого іміджу Росії із іншого.
Версія, що пояснює логіку перелічених фактів
Білий дім відкрито відмовився від принципів на яких була збудована система міжнародної безпеки у Європі упродовж останніх 80 років, підмінивши цінність верховенства права у міждержавних відносинах правом сили. Натомість, Вашингтон визначив своїм пріоритетом відновлення партнерських відносин із країною агресором за рахунок жертви агресії та відмовився від військово політичного союзу із Європою.
І то є не спонтанні дії нинішньої адміністрації Білого дому, а реалізація продуманого плану з формування Нового світового порядку через те, що існуюча ліберальна модель економічного розвитку заснована на демократичних цінностях та трансатлантичній солідарності вже не надає США переваг у боротьбі за світове лідерство. Американськи еліти ясно усвідомлюють, що у їх країни вже не залишилося шансів успішно конкурувати на світових ринках із Китаєм за даної парадигми й тому вирішили кардинально змінити «правила гри»-з метою забезпечення верховенства США у глобальній політиці.....І головний крок до цього ,то є від'єднання Москви від інтересів Пекіну.....Таким чином, американський уряд планує посилити свої «карти» у боротьбі із КНР, як своїм головним противником. Розділення сфер впливу у Європі між США та Росією й перетягування російського економічного потенціалу на свій бік у боротьбі із Китаєм з подальшим нав'язуванням усьому світу нових правил у економічних та безпекових відносинах - головний рецепт адміністрації Д.Трампа зробити Америку знов великою....І наразі, однією із найбільших перешкод на шляху відновлення відносин СЩА із РФ, як базового елементу втілення зазначеного плану командою Д.Трампа, стоїть незламність України у боротьбі із російською навалою. Саме цим фактом й пояснюється шалений тиск на неї з боку адміністрації Д.Трампа.
P.S. Все вищезазначене не означає, що Україна має вставати на рейки антиамериканізму чи відмовитися від поліпшення відносин із адміністрацією Д.Трампа Це є абсолютно неприпустимим. Просто україно-американські відносини потребують певної корекції й мають гуртуватися не на спотворених уявленнях, а на прагматизмі й реалістичних планах. Тільки так є шанс покращити відносини із такою світовою потугою, якими є США, що є необхідною, але недостатньою умовою для збереження суверенітету України.
Ось цей знімок про все яскраво говорить, хто тут кого підтримує, озброює, виправдовує!
Русо-янкісівські пендоси!