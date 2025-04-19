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Новини Переговори про припинення вогню
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Адміністрація Трампа тисне на Україну щодо завершення війни, не вимагаючи нічого від РФ, - Axios

Переговори США та Росії

Представники США тиснуть на Україну щодо припинення вогню, втім нічого не роблять для того, щоб вплинути на позицію Росії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на американських та європейських чиновників.

Як зазначають джерела, Трамп, який раніше обіцяв досягти миру в Україні за 24 години після вступу на посаду, розчарований затягуванням перемовин, тому готовий відмовитися від ролі США у цьому питанні. Зокрема у приватній розмові американський лідер сказав, що розчарований безрезультатністю цих переговорів.

Один з американських чиновників зауважив, що Трамп може зосередитися на інших напрямках зовнішньої політики, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом.

"Нам потрібно з'ясувати... протягом декількох днів, чи можливо це зробити в короткостроковій перспективі", - прокоментував питання припинення війни в Україні держсекретар США Марко Рубіо.

Водночас один з європейських дипломатів додав, що Рубіо не уточнив, який саме вигляд буде мати такий крок, тому лише сказав, що США хочуть швидкого прогресу.

Своєю чергою двоє інших європейських дипломатів підкреслили: "Рубіо дав зрозуміти, що Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом".

Також читайте: США представили план контролю за припиненням вогню в Україні - WSJ

Також троє європейських дипломатів наголосили, що такі слова Рубіо були в першу чергу спрямовані на Україну. Зокрема джерело, близьке до уряду України, теж заявило, що ці заяви були зроблені, аби чинити тиск на Київ. Крім того, співрозмовник висловив занепокоєння, що вихід президента США з переговорів може призупинити американську військову допомогу для України.

Водночас європейські дипломати додали, що за час зустрічей у Парижі Рубіо не говорив про посилення тиску на РФ.

"Складалося враження, що Рубіо й Віткофф перебувають під великим тиском з боку Трампа і намагаються передати його іншим гравцям", - сказав один зі співрозмовників видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є відчуття оптимізму щодо переговорів про припинення вогню, - Венс

"Україна швидко погодилася з планами Трампа щодо 30-денного припинення вогню, але Росія не поспішала з цією пропозицією, стверджуючи, що вона перемагає на полі бою, а отже, має низку умов для будь-якої мирної угоди. Як наслідок, малоймовірно, що Кремль буде особливо занепокоєний тим, що Трамп відмовиться від дипломатії", - підсумували в Axios.

Раніше видання New York Post повідомило, що вже наступного тижня в Лондоні можуть узгодити повне припинення вогню в Україні.

Автор: 

росія (65162) США (22818) переговори з Росією (1083) припинення вогню (147)


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Топ коментарі
+38
вот это подход к решению проблем, не получается своего дружбана кремлевского карлика приструнить. То лучшее решение отмежеваться
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19.04.2025 11:05
+34
Короче до влади в США прийшли одні тампон жіночої гігієни...
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19.04.2025 11:05
+34
Тобто, сша всталина бік неофашистів-рашистів. Гітлер ридає в Пеклі від заздоісті.
Всього за 3 місяця Трамп, з командою користних для рф ідіотів, знищів те шо поколіннями американці напрацьовували білш ніж 300 років.
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19.04.2025 11:10
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Короче до влади в США прийшли одні тампон жіночої гігієни...
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19.04.2025 11:05 Відповісти
Як тиснути на парашу? Вона ж велика і страшна.І зрештою братську любоффь ніхто не відміняв.
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19.04.2025 11:26 Відповісти
Братську, я так зрозумів тампонам?
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19.04.2025 11:39 Відповісти
Гірше! В штатах зараз какістократія. Какістократія - це система управління держави, яка перебуває під орудою найгірших: найменш кваліфікованих і найбільш аморальних членів суспільства.
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19.04.2025 15:25 Відповісти
Прямо як в нас.
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19.04.2025 15:50 Відповісти
"...Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко, бо розумні змушували тупих вчитися. Тупим було тяжко. Але з часом все змінилося. Тепер світом правлять тупі. Це чесно, тому що тупих набагато більше. Тепер розумні вчаться говорити те, щоб тупим було зрозуміло. Якщо тупий щось не зрозумів - це вина і проблема розумного. Раніше страждали тупі. Тепер страждають розумні. В загальному, страждань на планеті поменшало, тому що https://texty.org.ua/articles/85618/Syla_tupyh_Pjat_fundamentalnyh_zakoniv_ludskoji_durosti-85618/?fbclid=IwY2xjawJmsoBleHRuA2FlbQIxMAABHmotmSW_uwbmbXzUsaMAjHiI1V8phxr8KG1L8hOvfj5jiGYNCpapXINgRCKk_aem_6rBFp3jawwYq3qboEkukdw розумних стає все менше і менше..."
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19.04.2025 15:56 Відповісти
вот это подход к решению проблем, не получается своего дружбана кремлевского карлика приструнить. То лучшее решение отмежеваться
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19.04.2025 11:05 Відповісти
У трамхла підгорає. Цейтнот. Скоро за 100 днів царства відповідати. А там і до імпічменту недалеко.
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19.04.2025 12:00 Відповісти
А як же ж хвасталось руде чмо, що коли стане презервативом США, за 24 години закінчить війну! А воно як сталося, вже 3 місяці смокче прутень у ху...ла, а перемир'я все нема! 😁
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19.04.2025 12:21 Відповісти
А вам ці заяви іншого гондона не нагадують?
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19.04.2025 13:14 Відповісти
просто трамп шукає красиву можливість або повісити всіх собак на зеленського або одне з двох.
бо проти путіна у трампа немає важелів впливу НІЯКИХ, батога нема а за шмагання України нобелівку не дадуть.
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19.04.2025 11:06 Відповісти
бо адміністрація трампа і є русня, куди не тикні
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19.04.2025 11:06 Відповісти
Схоже, що **** президент і сосії, і трампонії.
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19.04.2025 11:58 Відповісти
путлєр це дружбан Трампа - западло на нього наїзжати
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19.04.2025 11:07 Відповісти
Плєшивий сам виробляє критичну йому зброю, а ми з протянутою рукою по всьому світу! Сильно тут "похєру" не включиш. Дивно що є ще кадри які цього самі не розуміють...
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19.04.2025 16:08 Відповісти
Китай, Сев Корея и Иран подтверждают.
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19.04.2025 17:18 Відповісти
так у русни на это деньги есть
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19.04.2025 18:56 Відповісти
Якщо трумп піде *****, це буде благословення для України, бо піс діл трумпасза означенням не може бути добре. Авіалінії трумпа і інші трумп-казіно тому підтвердження.
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19.04.2025 11:10 Відповісти
Тобто, сша всталина бік неофашистів-рашистів. Гітлер ридає в Пеклі від заздоісті.
Всього за 3 місяця Трамп, з командою користних для рф ідіотів, знищів те шо поколіннями американці напрацьовували білш ніж 300 років.
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19.04.2025 11:10 Відповісти
Шкода,але республіканської партії у штатах уже не існує. Трамп все перекрутив і зірсував
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19.04.2025 11:10 Відповісти
🤣🤣🤣та там майдан🤣🤣🤣
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19.04.2025 12:29 Відповісти
Це тільки так здається на перший погляд. Республіканці - не безмозклі маріонетки, готові піти разом з трампом в політичну могилу, а живі люди, політики, які думають про своє політичне майбутнє. І чим більше трамп буде робити дурниць, результати яких його виборці відчують на своїй дупі, тим сильнішим буде запит на альтернативу трампу в республіканській партії.
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19.04.2025 13:15 Відповісти
А перед тим запиту не було. Хоча різниця одна: раніше воно дурниці тільки верзло, а тепер і верзе, й робить.

Потужна небезмозка партія…
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19.04.2025 13:26 Відповісти
Не було. У трампових виборців орган прийняття рішення - дупа. І на цьому органі вони відчують результати дій трампа.
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19.04.2025 18:30 Відповісти
А кого визначать за винуватця, годі вгадати
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20.04.2025 11:04 Відповісти
США стали на сторону Росії. Навіть в ООН голосують ідентично. Не треба погоджуватись на Трумпівсько-Путінські ультиматуми
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19.04.2025 11:11 Відповісти
А що робити?Без американської військової допомоги як бути???
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19.04.2025 12:44 Відповісти
Так Трамп її й не надає.
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19.04.2025 14:09 Відповісти
Так може заборонити надавати і іншим, вже якісь потуги були!
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19.04.2025 16:10 Відповісти
Какая помощь от траМпона ?, он разве что может только «подтолкнуть с обрыва» …
Если он даже за 50 миллиардов НЕ захотел Украине продать ППО !!! , то о слове ПОМОЩЬ от рыжей гниды стоит забыть навсегда .
США не платную, не бесплатную, Украине уже не дадут и трамПон постоянно об этом говорит !
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19.04.2025 18:46 Відповісти
При Порошенку Трамп собі такого не дозволяв. Щось не так?
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19.04.2025 11:11 Відповісти
Трампон-гандон був у жасі лише від одного прізвища - Петро Олексійович Порошенко!!!
Це прізвище на трампона-гандона діяло як ладан на чорта!!
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19.04.2025 11:49 Відповісти
...як ладан на ЗЕ!!
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19.04.2025 12:05 Відповісти
При Порошенку республіканська партія не була бандою трампівських сраколизів.
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19.04.2025 13:20 Відповісти
Він хоть знав що Порошенко взагалі існує?! =)
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19.04.2025 16:13 Відповісти
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19.04.2025 17:33 Відповісти
Довбані піндоси.
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19.04.2025 11:12 Відповісти
Не поріднюйте США з рудим поцем! В штатах багато притомних, але зі специфічною виборчою системою маємо те, що маємо! 🤬
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19.04.2025 12:26 Відповісти
У нас теж багато притомних, але…
Маємо те що маємо.
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19.04.2025 13:00 Відповісти
Було б добре, як би знайшовся хтось не тільки притомний, але й влучний.
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19.04.2025 13:25 Відповісти
Один з американських чиновників зауважив, що Трамп може зосередитися на інших напрямках зовнішньої політики, Якщо американський "тра3,14здобол" не виконав своєї обіцянки у припинені війни в Україні,то у зовнішній політиці його чекає повна недовіра ,як до політика - брехуна .пустомелі.котрий не "тримає слова " і не виконує обіцяного,Такий собі американський 3,14стабол з "надутими щоками" від котрих ,парик на голові стоїть "дибом"
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19.04.2025 11:12 Відповісти
агент "краснов" (трамп) не зможе цього зробити, навіть якщо хотів би (що зовсім не факт), тому що ***** його міцно тримає за тестікули. максимум, на що він здатний це досягнення якогось перемирья, за рахунок України та її теріторій
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19.04.2025 12:05 Відповісти
так Украина согласилась еще месяц назад, как они могут давить на Украину ? все логично когда освободили Херсон и Харьковскую область Украина не хотела переговоров , сейчас рашка продвигается и зачем им сейчас это? не понятно
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19.04.2025 11:15 Відповісти
Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу протягом 24 х годин
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19.04.2025 11:15 Відповісти
а чого ще ви очікували від агента "краснова"?!
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19.04.2025 11:16 Відповісти
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19.04.2025 11:18 Відповісти
Насправді, цього рудого малюка трохи нижче тримають. Не біля цицьки.
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19.04.2025 14:12 Відповісти
Лайножер трамп не приховує свою підтримку росії ще з серпня 2022 року, коли він вперше висловився, що Україна мала відмовитись від НАТО і Криму, щоб #уйло не напав.

Тут питання в іншому - де демонстрації, на яких трампа називають шльондрою путіна? Добре - втікачі з України бояться, що трамп їх депортує, але могли хоча б звичайні акції підтримки зробити? А всі, хто за межами США - в Канаді, Німеччині, Англії, Франції - можуть нарешті вийти на вулиці?

А де інформаційний тиск через ЗМІ, соцмережі? Чи лише кацапи вміють організовувати ботоферми? Хоча, чого я чекаю від держави, якою керує агент ФСБ на прізвище Єрмак?
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19.04.2025 11:28 Відповісти
На сьогодні заплановані демонстрації.
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19.04.2025 13:24 Відповісти
дєдушка старий єму всьоравно. Власне, аж два дєдушкі. Їх бісить думка шо вони хоч як а всеодно скоро помруть, а ці суки молоді залишаться. Так нє, не залишаться - це їхня пристрасна мрія
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19.04.2025 11:35 Відповісти
Тиснуть то вони тиснуть, проблема в тому, що США нічого не дадуть взамін (тількі ресурси заберуть). Не погодимся, будемо без зброї та допомоги. Погодимся, будемо без зброї, допомоги, ресурсів. Ну так собі бізнес. Може до піаніста дійде, він же сам офшорний бізнесмен.
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19.04.2025 11:41 Відповісти
Трампон-гандон та його шобло - резиденти московії!!!
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19.04.2025 11:46 Відповісти
Кінчена янкісівська мерзота начолі з рижим гандосом - трампом!
Ніяких рідкісно-земельних корисних копалин янкісам!
Все це потрапить до рук раши!
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19.04.2025 11:51 Відповісти
Главное, чтобы разные Ермаки и Умеровы под предводительством Зеленского не сдали страну под капитуляцию. Если все остановить войну сейчас, то через полгода орки рванут так, что дойдут до Днепра. Если капитуляцию подпишут, я буду рассматривать варианты эмиграции, поскольку тут жизни не будет. Будет еще более кровавая и уже безнадежная война.
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19.04.2025 12:01 Відповісти
Десь воюєш?
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19.04.2025 12:31 Відповісти
a если не подпишут, то ты идешь в окоп, прaвильно?
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19.04.2025 19:00 Відповісти
Трампакс нікчемний лох, який навіть перед корейським пончиком плазує. І америку перетворив у килимок під ногами *******.
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19.04.2025 12:56 Відповісти
Тут цікаве інше. Де всі ці розмови про "свободу та демократію у всьому світі....слава США.. "? Напевно в Голлівуді сильно впаде запит на епічні пафосні поробки де Америка всіх перемагає. Так і до банкрутства недовго
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19.04.2025 13:45 Відповісти
А хіба даремно в свій час рудого страпонили та обсцикали шльондри в москвабадському готелі під камери кгб? Все логічно.
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19.04.2025 13:38 Відповісти
Громадяни Штатів, ви бачите яке гівно вам на голову звалилося? Аж до нас через океан долітає.
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19.04.2025 14:08 Відповісти
Дуже похоже на наше зелене г1вно,яке ми також соб1 на голову звалили...
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19.04.2025 14:31 Відповісти
"Голосування - це завжди вибір між клізмою і сендвічем з гівном".
/Південний Парк/
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19.04.2025 15:02 Відповісти
Зеленський з Байденом заманили армію рашки на територію України і віроломно на неї напали
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19.04.2025 14:39 Відповісти
Всегда говорил , что Трамп это марионетка Кремля. Ещё даже во время первого своего срока. Достаточно было посмотреть какой вой радости и счастья стоял тогда на болотах. А сейчас тем более это очевидно. Агент Краснов
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19.04.2025 14:39 Відповісти
То пошліть їх у туристичне турне, по місцях дислокацій "руского кораБЛЯ"...
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19.04.2025 14:40 Відповісти
Это и есть план куиного Трампа нагнуть Украину в помощь *****..
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19.04.2025 15:02 Відповісти
Хай допоможе Україні віддасть аляску рутину
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19.04.2025 15:13 Відповісти
Тиснути можна тільки на того, хто цього бажає. Заберіть це лайно з влади, та ніхто не зможе тиснути на Україну.
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19.04.2025 15:23 Відповісти
Він все одно підпише капітуляцію.
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19.04.2025 18:51 Відповісти
Нема сечі це терпіти! Відмовляюсь від долардів та кока-коли
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19.04.2025 17:03 Відповісти
Наш світ влаштований так, що в ньому завжди має бути баланс. І коли президент США зараз веде себе так принизливо та безвідповідально, то це лише прирікає США на втрату поваги, авторитету , довіри та союзників - це обов'язково матиме наслідки. Звісно, "репутація", "повага" та "довіра" - абстрактні поняття, але вони мають цілком реальне наповнення ...... Особливо коли лідер найпотужнішої держави світу починає вести себе так огидно і принизливо....На жаль наразі Трамп і його емісар Віткофф і вся його команда своіми заявами та діями лише показово і так відверто здають інтереси України та Заходу,і все сильніше схиляються та боязгливо прогибаються перед путіним. І це ж бачить і розуміє увесь світ !!!! І саме це є найбільшою трагедією, адже таке показове самоприниження США - це сигнал для диктаторів всього світу, що зло може бути і безкарним, і успішним......
Перелік фактів у відносинах США-РФ, що пов'язані із новою адміністрацією Білого дому після інавгурації Д.Трампа.

1. Виступ на Мюнхенській конференції віце-президента США Д.Венса з промовою де він звинуватив ЄС у нехтуванні демократичними цінностями й заявив, що європейські країни можуть розраховувати тільки на власні сили у безпекових питаннях.

2. Після телефонної розмови із путіним 12 лютого ц.р. Д.Трамп похвалив російського керманича за продуктивність, принципи засновані на «здоровому глузді» й бажання просуватися до миру.

3. Проведення 18 лютого ц.р. американо-російських переговорів на високому рівні у Саудівській Аравії. Cпецпосланник Стів Віткофф назвав переговори з рф «позитивною та конструктивною розмовою», за його словами, США «не могли навіть уявити кращого результату». Відбулися домовленості про відновлення посольств, намічені шляхи розвитку спільних інвестиційних проектів.

4. Відразу після завершення перемовин у Саудівській Аравії Стів Віткофф сказав, що мирний план завершення «конфлікту» має базуватися на проекті Стамбульської Угоди 2022р. (власне щодо капітуляції України).

5. Російський фюрер запропонував своїм американським партнерам інвестиційні проекти в російській Арктиці та розробку рідкісноземельних матеріалів у Сибіру та на «нових» територіях.

6. США голосують в ООН разом із КНДР та Білорусію за резолюцію де рф не визнається агресором. Лунають неодноразові заяви представників уряду США, що війна була спровокована Києвом, а рф змушена була захистити свої інтереси.

7. Державний секретар М.Рубіо називає російську агресію проти України проксі війною між США та РФ. Це повторення головного наративу російської машини пропаганди.

8. Здійснюється безпрецедентний тиск на Україну з боку Білого Дому з метою щоб вона визнала $350 млрд. міфічних боргів й уклала варіант Угоди про рідкісноземельні метали без жодних гарантій безпеки наданих в окремому документі.

9. 28 лютого 2025р. в Овальному кабінеті Білого Дому президент та віце-президент США звинувачують президента України у небажанні миру, водночас, хвалять путіна, як миротворця. Також звинувачують українців, як провокаторів війни. Відбувається шантаж бойкотом поставок зброї. Фактично Д.Трампом та його адміністрацією на цій зустрічі зафіксовано відмова вирішувати безпекові проблеми на основі міжнародного права через запровадження принципу «права сильного» (у кого кращі карти).

10. Високопосадовці США роблять низку заяв про те, що Україні не слід більше розраховувати на військову й фінансову допомогу Вашингтону. Зокрема, спікер Конгресу М.Джонсон прямо сказав, що Конгрес «немає апетиту допомагати Україні».

11. Твердження М.Рубіо, що обов'язковою умовою мирної угоди повинна стати відмова України від своїх територій.

12. Напочатку березня ц.р. за рішенням президента США повністю припиняється військова допомога Україні. Також максимально обмежується передача розвідданих й припиняється допомога для відновлення української енергетики, що втратила близько 80% потужностей внаслідок атак ворога дронами та ракетами.

13. Посилюються атаки рф на українську енергетику підчас діалогу Вашингтону та Москви, особливо постраждала газовидобувна інфраструктура. За повідомленнями провідних міжнародних ЗМІ Україна втратила з цієї причини 40% видобутку газу. Це ставить усю систему енергозабезпечення країни під величезні ризики.

14. Ведуться перемовини між США та РФ стосовно відновлення роботи газопроводів Північний потік -1,2 попри інтереси американських експортерів СПГ до Європи.

15. МЗС КНР висловлює велику стурбованість через зближення США із РФ та відсторонення Пекіну від мирного врегулювання «конфлікту».

16. Звинувачення Д.Трампом президента України, як диктатора й безпрецедентний, із точки зору міжнародних відносин, жорсткий тиск на нього з боку Білого Дому, щоб усунути В.Зеленського із посади.

17. Адміністрація Д.Трампа заблокувала ініціативу Канади щодо створення робочої групи G7 для боротьби з російським "тіньовим флотом" танкерів. Але Вашингтон не лише заблокував ініціативу, а й намагався пом'якшити риторику щодо Москви: у проекті підсумкової заяви G7 США наполягали на виключенні згадок про "санкції" та навіть про те, що російські нафтові доходи "підтримують війну".

18. Представники команди Д.Трампа безцеремонно й відкрито втручалися у вибори в ФРН та Румунії на боці ультроправих сил.

Усі перелічені факти переконливо свідчать, що тільки два місяці діяльності адміністрації Д.Трампа вже призвели до корінного зсуву у міжнародній політиці США - від партнерських відносин із країнами Європи включно із Україною до їх звинувачення у антидемократизмі з одного боку, й очищенні кривавого іміджу Росії із іншого.

Версія, що пояснює логіку перелічених фактів

Білий дім відкрито відмовився від принципів на яких була збудована система міжнародної безпеки у Європі упродовж останніх 80 років, підмінивши цінність верховенства права у міждержавних відносинах правом сили. Натомість, Вашингтон визначив своїм пріоритетом відновлення партнерських відносин із країною агресором за рахунок жертви агресії та відмовився від військово політичного союзу із Європою.
І то є не спонтанні дії нинішньої адміністрації Білого дому, а реалізація продуманого плану з формування Нового світового порядку через те, що існуюча ліберальна модель економічного розвитку заснована на демократичних цінностях та трансатлантичній солідарності вже не надає США переваг у боротьбі за світове лідерство. Американськи еліти ясно усвідомлюють, що у їх країни вже не залишилося шансів успішно конкурувати на світових ринках із Китаєм за даної парадигми й тому вирішили кардинально змінити «правила гри»-з метою забезпечення верховенства США у глобальній політиці.....І головний крок до цього ,то є від'єднання Москви від інтересів Пекіну.....Таким чином, американський уряд планує посилити свої «карти» у боротьбі із КНР, як своїм головним противником. Розділення сфер впливу у Європі між США та Росією й перетягування російського економічного потенціалу на свій бік у боротьбі із Китаєм з подальшим нав'язуванням усьому світу нових правил у економічних та безпекових відносинах - головний рецепт адміністрації Д.Трампа зробити Америку знов великою....І наразі, однією із найбільших перешкод на шляху відновлення відносин СЩА із РФ, як базового елементу втілення зазначеного плану командою Д.Трампа, стоїть незламність України у боротьбі із російською навалою. Саме цим фактом й пояснюється шалений тиск на неї з боку адміністрації Д.Трампа.
P.S. Все вищезазначене не означає, що Україна має вставати на рейки антиамериканізму чи відмовитися від поліпшення відносин із адміністрацією Д.Трампа Це є абсолютно неприпустимим. Просто україно-американські відносини потребують певної корекції й мають гуртуватися не на спотворених уявленнях, а на прагматизмі й реалістичних планах. Тільки так є шанс покращити відносини із такою світовою потугою, якими є США, що є необхідною, але недостатньою умовою для збереження суверенітету України.
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19.04.2025 17:31 Відповісти
Так усе було ясно ще за першоi каденцii Трампа, коли вiн домовлявся з Пупсом. Цiкаво, невже виборцi такi конченi, що продовжують сподiватись на цього олiгофрена.
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19.04.2025 17:39 Відповісти
Пора наверное Трампа чутка послать. А то он за Нобелевскую премию готов окупанту очко вылизать, и разрешить уничтожить Украину
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19.04.2025 18:23 Відповісти
Це з початку було ясно. Путлер попросив Трампа щоб ми здалися. А для чого ця розмова про копалини щоб скоріше збагнули про що мова.
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19.04.2025 18:49 Відповісти
когда я писал, что ржавый будет тыснуты на Украина ради быстрой капитуляции меня тут местные зомби телемарафонно-воксньюзовские банили
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19.04.2025 18:52 Відповісти
одно только слово- ГАНДОН.
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19.04.2025 21:57 Відповісти
Складається таке враження, що метою цих перемовин є повне припинення допомоги Україні від США
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19.04.2025 23:34 Відповісти
Трампу нужна капитуляция Украины, потому что это нужно чекистской личинке.
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20.04.2025 01:04 Відповісти
Триколірна русацька ганчірка поряд з державним прапором Америки!
Ось цей знімок про все яскраво говорить, хто тут кого підтримує, озброює, виправдовує!
Русо-янкісівські пендоси!
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20.04.2025 08:48 Відповісти
 
 