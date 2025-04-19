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Новини Переговори про припинення вогню
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Міноборони України заперечує схвалення мирної концепції Трампа "на 90%": Не робили жодних "оцінок у відсотках"

Міноборони спростовує інформацію про прийняття концепції Трампа

Міноборони України спростувало повідомлення про те, що Київ нібито "на 90% погоджується" з концепцією миру Дональда Трампа, представленою цього тижня в Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Видання New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа заявило, що міністр оборони України повідомив представникам США, що Київ підтримує план, представлений держсекретарем США Марко Рубіо у Франції.

Втім виданню Sky News Міністерство оборони України заявило, що воно "не ухвалює політичних рішень" і тому не могло робити жодних "оцінок у відсотках".

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"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, а Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. За цих умов незрозуміло, як хтось міг обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу", - зазначили в українському міністерстві.

"Наше ключове питання полягає в тому, як забезпечити роботу пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг. Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами та повністю віддані припиненню цієї війни", - додали в Міноборони.

Раніше видання New York Post повідомило, що вже наступного тижня в Лондоні можуть узгодити повне припинення вогню в Україні.

Автор: 

Міноборони (7364) США (22818) припинення вогню (147)


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Топ коментарі
+9
Трамп як циганськи барон:любить красти,брехати і все блестяще.
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19.04.2025 17:04
+8
Мирна капітуляція Трампа? Та нахрен вона потрібна Неньці. НехАй падло сам платить параші КОНТРИБУЦІЇ І ВІДДАЄ СВОЇ 5 ШТАТІВ.
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19.04.2025 17:01
+4
Видання зазначає, що міністр оборони України Рустем Умєров сказав американським офіційним особам, що Київ "на 90%" підтримує мирні рамки президента Трампа Джерело: https://censor.net/ua/n3547669

ХТО БРЕШЕ?????
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19.04.2025 17:22
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Це ж не відкат за яєчки, тож навіщо його рахувати?
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19.04.2025 16:59 Відповісти
Мирна капітуляція Трампа? Та нахрен вона потрібна Неньці. НехАй падло сам платить параші КОНТРИБУЦІЇ І ВІДДАЄ СВОЇ 5 ШТАТІВ.
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19.04.2025 17:01 Відповісти
Трамп як циганськи барон:любить красти,брехати і все блестяще.
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19.04.2025 17:04 Відповісти
Невже красти почав?
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19.04.2025 17:21 Відповісти
10 % - це 5 регіонів по 2%
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19.04.2025 17:14 Відповісти
В Україні, усі гілки влади, керуються виключно положеннями Конституції та Законів України!! А ті, хто порушують ці положення, є ЗЛОЧИНЦЯМИ!
Злочин був здійснений, ВИКЛЮЧНО, особами з Урядового кварталу, що підготували та підписали тексти: Будапештський меморандум та Харківські угоди!! Жоден з них, як не дивно, після такого злочину проти України, не вчинив прикрого самогубства!!
А особи, на посадах керівників генпрокурорів СБУ прем'єр міністрів, МВС, та секретарів РНБОУ, держСекретарів…, так і по цей день, ОШИВАЮТЬСЯ біля бюджетного корита!!
Сирійці, такого стану речей у державі, собі не можуть дозволити!!
А в Україні, усьо ж па РИГламенту КМУ ВРУ ??
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19.04.2025 17:16 Відповісти
Видання зазначає, що міністр оборони України Рустем Умєров сказав американським офіційним особам, що Київ "на 90%" підтримує мирні рамки президента Трампа Джерело: https://censor.net/ua/n3547669

ХТО БРЕШЕ?????
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19.04.2025 17:22 Відповісти
"не могло робити жодних "оцінок у відсотках".

Коли нема чим заперечити по-суті, починаються придирання до висловлювань та до відсотків...
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19.04.2025 17:24 Відповісти
Українець рустем умеров щось там верзе за Україну, як вітьков приблизно.
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19.04.2025 17:25 Відповісти
То що, πuzgutь татарин?
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19.04.2025 18:10 Відповісти
Знаємо, знаємо: мопед не ваш, ви ж тіко тойво...
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19.04.2025 18:26 Відповісти
Трамп заявив, грюкне дверима в переговорах України і Росії за умови неузгодження віддачі територій Росії. Тим самим заявив, якщо Україна не змогла повернути і не намагалася докласти зусиль повернути Крим у 2014, 15, 16, 17, 18, про 25 можна забути, це план Дрища грюкнути дверима...
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19.04.2025 18:31 Відповісти
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19.04.2025 19:06 Відповісти
 
 