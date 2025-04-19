Міноборони України заперечує схвалення мирної концепції Трампа "на 90%": Не робили жодних "оцінок у відсотках"

Міноборони України спростувало повідомлення про те, що Київ нібито "на 90% погоджується" з концепцією миру Дональда Трампа, представленою цього тижня в Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Видання New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа заявило, що міністр оборони України повідомив представникам США, що Київ підтримує план, представлений держсекретарем США Марко Рубіо у Франції.

Втім виданню Sky News Міністерство оборони України заявило, що воно "не ухвалює політичних рішень" і тому не могло робити жодних "оцінок у відсотках".

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"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, а Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. За цих умов незрозуміло, як хтось міг обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу", - зазначили в українському міністерстві.

"Наше ключове питання полягає в тому, як забезпечити роботу пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг. Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами та повністю віддані припиненню цієї війни", - додали в Міноборони.

Раніше видання New York Post повідомило, що вже наступного тижня в Лондоні можуть узгодити повне припинення вогню в Україні.