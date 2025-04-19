Адміністрація Трампа планує ще одну зустріч Віткоффа з представниками РФ, - CNN

В Адміністрації президента США Дональда Трампа планують організувати ще одну зустріч спецпредставника Стіва Віткоффа з представниками російської сторони з метою обговорення рамкової угоди щодо врегулювання війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN.

Так, зазначається, що спецпредставник Трампа намагатиметься переконати Москву приєднатися до плану Вашингтона.

Також повідомляється, що запропонований США план передбачає закріплення лінії фронту, припинення вогню та фактичне визнання контролю Росії над уже окупованими територіями, включно з Кримом.

Також читайте: Зміст розмови Путіна та Віткоффа передали Трампу. США продовжують працювати з Європою та Україною, - Пєсков

Крім того зауважується, що це положення було доведено до української та європейської сторін на переговорах у Парижі, а також обговорено у телефонній розмові між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, раніше Віткофф провів перемовини із диктатором Путіним та назвав їх "переконливими".

Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також читайте: США можуть визнати окупований Крим російським у межах мирної угоди, - Bloomberg

Крім того, 11 квітня спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провів зустріч зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим у Санкт-Петербурзі сьогодні,