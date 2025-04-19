Адміністрація Трампа планує ще одну зустріч Віткоффа з представниками РФ, - CNN
В Адміністрації президента США Дональда Трампа планують організувати ще одну зустріч спецпредставника Стіва Віткоффа з представниками російської сторони з метою обговорення рамкової угоди щодо врегулювання війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN.
Так, зазначається, що спецпредставник Трампа намагатиметься переконати Москву приєднатися до плану Вашингтона.
Також повідомляється, що запропонований США план передбачає закріплення лінії фронту, припинення вогню та фактичне визнання контролю Росії над уже окупованими територіями, включно з Кримом.
Крім того зауважується, що це положення було доведено до української та європейської сторін на переговорах у Парижі, а також обговорено у телефонній розмові між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Нагадаємо, раніше Віткофф провів перемовини із диктатором Путіним та назвав їх "переконливими".
Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.
Крім того, 11 квітня спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провів зустріч зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим у Санкт-Петербурзі сьогодні,
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Тоамп визнаний судом винним у 34 епізодах підробки ділових документів - цей вердикт був винесений судом присяжних у Нью-Йорку минулої весни. Однак суд ухвалив звільнити Трампа від покарання з поваги до інституту президентської влади.
Тоампу неуд - з "миром" в Україні обісрався також, як з іранською "угодою", а до цього з перемовинами з КНДР.
А що Трампу взагалі вдалося за перший термін і цю частину другого?
Здається, що Трамп такий же рукожопий балабол, як і ЗЄ.
Віткофф скучифф?
Мабуть, старий Трамп, як «найвеличніший перемовник», хоче обміняти холодний штат Аляска, на теплий півострів Крим??
Прилітає віткофф, весь в очікуванні, аж знову кілька годин перед зустіччю. Приходить Путін...
віткофф - После перемирия в 30 час было, ест надежда, что вы можете что-то интересное предложить?
Путін - Конечно. Надо обсудить проблему 9 мая в Москве и одну ситуацию.
віткофф - 9 мая, как вас понимаем. А что за ситуация?
Путін - товарищ лавров, подойдите.
Підходить Лавров, дістає гаджет, набирає номер...
лавров поганою китайською - он здесь. Включає голосний зв'язок та кладе на стіл перед віткофф...
Із гаджета чисто англійською - Містер віткофф, вас турбують із Китайського посольства із Вашингтона, не можемо додзвонитися в Білий дім, весь час якісь діти та сторонні беруть трубку. Скажіть, а коли чекати в Пекіні спецпредставника із США?
віткофф - Я передам ваш вопрос Дональду, в суботу чи неділю...
Із гаджета чисто англійською - сподіваємося на вашу участь у відносинах із Великим Китаєм. До побачення.
віткофф Путіну - А предложение интересное?
Путін - Ах да, мы обещаем сделать вас монополистами на рынке США кедровыми орешками.
PS Які питання може вирішувати віткофф, якщо основне питання санкцій, безпеки знаходиться в Європі? Дивна мирна ініціатива...
????wtf !!