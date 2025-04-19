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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Зустріч Віткоффа та Дмитрієва
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Адміністрація Трампа планує ще одну зустріч Віткоффа з представниками РФ, - CNN

Віткофф може знов зустрітися з представниками РФ

В Адміністрації президента США Дональда Трампа планують організувати ще одну зустріч спецпредставника Стіва Віткоффа з представниками російської сторони з метою обговорення рамкової угоди щодо врегулювання війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN.

Так, зазначається, що спецпредставник Трампа намагатиметься переконати Москву приєднатися до плану Вашингтона.

Також повідомляється, що запропонований США план передбачає закріплення лінії фронту, припинення вогню та фактичне визнання контролю Росії над уже окупованими територіями, включно з Кримом.

Також читайте: Зміст розмови Путіна та Віткоффа передали Трампу. США продовжують працювати з Європою та Україною, - Пєсков

Крім того зауважується, що це положення було доведено до української та європейської сторін на переговорах у Парижі, а також обговорено у телефонній розмові між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, раніше Віткофф провів перемовини із диктатором Путіним та назвав їх "переконливими".

Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також читайте: США можуть визнати окупований Крим російським у межах мирної угоди, - Bloomberg

Крім того, 11 квітня спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провів зустріч зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим у Санкт-Петербурзі сьогодні, 

Автор: 

росія (65162) США (22818) Віткофф Стів (82)


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Топ коментарі
+15
Долю України та Світу вирищують визнаний судом шайхай, його тупий партнер по гольфу, наркот фашист-аутист та купка меркантильних мудаков-ідіотів
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19.04.2025 19:16
+12
После чего шизанутый Виткоф будет рассказывать очередному подкастеру, что Одесса рюский город а может ещё и про печенегов с половцами поведает.
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19.04.2025 19:12
+9
Ця трампівська махенація нам не вигідна.Вони плювати на нас хотіли.Не дай бог, ми на щось погодимось,вони з путіним будуть з нас глузувати ,а путін піде ще далі захоплювати нашу Батьківащину.
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19.04.2025 19:13
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После чего шизанутый Виткоф будет рассказывать очередному подкастеру, что Одесса рюский город а может ещё и про печенегов с половцами поведает.
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19.04.2025 19:12 Відповісти
Ця трампівська махенація нам не вигідна.Вони плювати на нас хотіли.Не дай бог, ми на щось погодимось,вони з путіним будуть з нас глузувати ,а путін піде ще далі захоплювати нашу Батьківащину.
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19.04.2025 19:13 Відповісти
Саме тому НІ В ЯКОМУ РАЗІ не можна підписувати будь-які угоди із Америкою, тим паче про наші ресурси. Треба тягнути час, казати, що підпишемо, але потім, вже після перемир'я.
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19.04.2025 20:03 Відповісти
По перше, на вас плює українська влада. Почніть з цього.
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20.04.2025 13:03 Відповісти
Долю України та Світу вирищують визнаний судом шайхай, його тупий партнер по гольфу, наркот фашист-аутист та купка меркантильних мудаков-ідіотів
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19.04.2025 19:16 Відповісти
Так нехіло «насмоктали пальця» на 90 пунктів обвинувачень цього старого збоченця, шахрая та ґвалтівника. Його врятувала корупція у судовій системі. Це тільки у голлівудських фільмах судді в Америці чесні та напідкупні.
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19.04.2025 19:58 Відповісти
Жгі далі, касаб.
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19.04.2025 19:59 Відповісти
Для тебе, тупий пензюк.

Тоамп визнаний судом винним у 34 епізодах підробки ділових документів - цей вердикт був винесений судом присяжних у Нью-Йорку минулої весни. Однак суд ухвалив звільнити Трампа від покарання з поваги до інституту президентської влади.
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19.04.2025 20:09 Відповісти
Теперь суд полным составом уйдет на нары.
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20.04.2025 05:43 Відповісти
посередництво бариги-рейдера в будь-яких перемовинах ні до чого позитивного привести не може.
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19.04.2025 19:17 Відповісти
Та проїхали вже.

Тоампу неуд - з "миром" в Україні обісрався також, як з іранською "угодою", а до цього з перемовинами з КНДР.

А що Трампу взагалі вдалося за перший термін і цю частину другого?
Здається, що Трамп такий же рукожопий балабол, як і ЗЄ.
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19.04.2025 19:18 Відповісти
Два чоботи - кеди.
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19.04.2025 19:38 Відповісти
Адміністрація Трампа планує ще одну зустріч Віткоффа з представниками РФ

Віткофф скучифф?
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19.04.2025 19:23 Відповісти
Прокацапився наскрізь: "Ех раз, да єсчьо раз, да єсчьо много-много раз! Водочькііі!!
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19.04.2025 19:23 Відповісти
Це, старий Трамп з Венсом, відправлять Віткоффа на московію, щоб прибув на 40 днів, по убитим прутіним Українцям??!!
Мабуть, старий Трамп, як «найвеличніший перемовник», хоче обміняти холодний штат Аляска, на теплий півострів Крим??
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19.04.2025 19:23 Відповісти
Цей Відкоф це адвокат диявола ,як тільки ця паскуда їде в москву чекай посилення рашиських обстрілів наших міст .
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19.04.2025 19:25 Відповісти
Представник росії і бабла від США зустрінеться з предсмтавниками росії і бабла від Кремля. Ну я прям не можу здогадатися: про що ж вони можуть домовитись!?!?
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19.04.2025 19:27 Відповісти
Время, события, люди - все меж собов раадня.
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19.04.2025 19:27 Відповісти
Буде вже х%йлу смоктати.
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19.04.2025 19:34 Відповісти
Це все вже було) 1у США бояться розвала рф. 2Ми побачимо як США економічно будуть рятувати рф.3Пізніше наломав дров самі США звернуться по військову допомогу до України.
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19.04.2025 19:38 Відповісти
Віткоф пообіцяє Путіну ще пару областей України
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19.04.2025 19:40 Відповісти
І на х*я? ви вже п*здуйте ліпше з тих переговорів бо все що від вас Україні можна чекати це примусову капітуляцію і без строкове економічне рабство для населення яке Зе влада готова підписати за не величкий гешефт від трампона.
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19.04.2025 19:41 Відповісти
Всі домовленості з кацапнею нежиттєздатні, як мізки цього віткоффа,його рудого пахана та всієї трампонівської шобли.
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19.04.2025 19:42 Відповісти
Этот старый ******* маклер на проценте. Едет отступной получать.
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19.04.2025 19:52 Відповісти
"трампона" і в компанії "поганих хлопців", після такого 3,14дерасом будуть визнавати
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19.04.2025 19:56 Відповісти
Нам потрібно тупо "тягнути час". Те що витворяє адміністрація Трампа призведе до економічного колапсу в США. "Велику депресію" тепер прийнято називати "рецесія", але від зміни назви суть явища не змінюється. Скорочення поставок зброї з "трампівської США" гарантовано. Більш того, а навіщо нам зброя для застосування якої ми маємо прохати дозволу у Трампа і повністю залежати від того що в будь який момент може "глюкнути" в його голові? Про США потрібно забувати поступово. По мірі скорочення поставок. Коли поставки припиняться зовсім, це означатиме що в світі зявився ще один тоталітарний режим і ми маємо бути до цього готові. Якщо до кінця року Трампу не оголосять імпічмент, то авторитарний режим в США вже буде здатен подавити будь який внутрішній спротив. А далі світ почує вже ядерні ультиматуми і вимоги постачати товари та сировину "за дешево" і навіть платити данину "Величній Америці Трампа" за ненапад...
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19.04.2025 20:23 Відповісти
*******
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19.04.2025 20:29 Відповісти
Чергова інша зустріч...згідно реалій.
Прилітає віткофф, весь в очікуванні, аж знову кілька годин перед зустіччю. Приходить Путін...
віткофф - После перемирия в 30 час было, ест надежда, что вы можете что-то интересное предложить?
Путін - Конечно. Надо обсудить проблему 9 мая в Москве и одну ситуацию.
віткофф - 9 мая, как вас понимаем. А что за ситуация?
Путін - товарищ лавров, подойдите.
Підходить Лавров, дістає гаджет, набирає номер...
лавров поганою китайською - он здесь. Включає голосний зв'язок та кладе на стіл перед віткофф...
Із гаджета чисто англійською - Містер віткофф, вас турбують із Китайського посольства із Вашингтона, не можемо додзвонитися в Білий дім, весь час якісь діти та сторонні беруть трубку. Скажіть, а коли чекати в Пекіні спецпредставника із США?
віткофф - Я передам ваш вопрос Дональду, в суботу чи неділю...
Із гаджета чисто англійською - сподіваємося на вашу участь у відносинах із Великим Китаєм. До побачення.
віткофф Путіну - А предложение интересное?
Путін - Ах да, мы обещаем сделать вас монополистами на рынке США кедровыми орешками.

PS Які питання може вирішувати віткофф, якщо основне питання санкцій, безпеки знаходиться в Європі? Дивна мирна ініціатива...
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19.04.2025 21:09 Відповісти
Трамп віддай пів Техасу Мексиці, бо там повно іспаномовних ,а в деяких прикордонних територіях США це понад 80%.
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19.04.2025 22:27 Відповісти
Вправний переговорник. Треба щоб він китаєм зайнявся. Ну а потім вже по дрібницям - пінічною кореєю, потім до хуситів хай зїздить.
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19.04.2025 22:30 Відповісти
фактичне визнання контролю Росії над уже окупованими територіями, включно з Кримом

????wtf !!
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20.04.2025 00:08 Відповісти
Чому досі у віткоффа нема власного кабінету десь у центрі мацкви?
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20.04.2025 07:40 Відповісти
 
 