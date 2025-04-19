Росіяни завдали ракетного удару по Ізюму
Сьогодні, 19 квітня, російські військові завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Харків, про це повідомив начальник МВА Валерій Марченко.
"Сьогодні, близько 17:30, Ізюмська громада зазнала ракетного удару з боку РФ. За попередньою інформацією, підтверджено одне влучання", - зазначив голова МВА.
Повідомляється, що нині триває встановлення місця влучання та перевіряється інформація щодо можливих постраждалих.
Варто зауважити, що ракетена атака відбулася за пів години до оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
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