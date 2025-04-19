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Новини
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Росіяни завдали ракетного удару по Ізюму

Окупанти вдарили ракетою по Ізюму

Сьогодні, 19 квітня, російські військові завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Харків, про це повідомив начальник МВА Валерій Марченко.

"Сьогодні, близько 17:30, Ізюмська громада зазнала ракетного удару з боку РФ. За попередньою інформацією, підтверджено одне влучання", - зазначив голова МВА.

Повідомляється, що нині триває встановлення місця влучання та перевіряється інформація щодо можливих постраждалих.

Також дивіться: Доба на Харківщині: через атаки росіян постраждали 17 людей, горіли будинки та автомобілі. ФОТО

Варто зауважити, що ракетена атака відбулася за пів години до оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

Ізюм (331) Харківська область (806) Ізюмський район (63)


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Топ коментарі
+7
Великоднє )(уйлоПеремир'я в дії.
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19.04.2025 20:29
+7
Трампон збреше про помилку
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19.04.2025 20:30
+5
Ну як вам Великоднєє пєрєміріє? Рашисти зараз нам накидають ракет, штурмануть позиції а потім зразу пєрєміріє щоб Україна не встигла дати відповідь чи відкинути рашистів. Курочка по зернишку тук-тук-тук любима поговорка Ху*ла. Ось така рузькая смєкалка, як у гопніка-сцикуна. Чомусь ще не всі це зрозуміли
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19.04.2025 20:41
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Великоднє )(уйлоПеремир'я в дії.
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19.04.2025 20:29 Відповісти
👀🤓.....і ?
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19.04.2025 20:51 Відповісти
Трампон збреше про помилку
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19.04.2025 20:30 Відповісти
Він вже стриндів. як ніхто пєрєміріє не виконуватиме, то він пригрозив, от яяяяяк! ... Піде додому, штани стірати

(прати, але для *********, які це точно читатимуть, не зрозуміло)
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19.04.2025 20:36 Відповісти
Образили мишу - насцяли їй у норку. 😁
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19.04.2025 20:49 Відповісти
Вирішив навести цитату. щоб пуйловці не подумали, що я те все видумав.

«Війна в Україні важлива, але в світі відбувається багато важливих речей, які вимагають стільки ж, якщо не більше, уваги. Ми намагаємося не допустити, щоб там загинули тисячі людей. Якщо сторони конфлікту серйозно ставляться до миру, ми готові допомогти, якщо ні, то будемо займатися іншими питаннями», - сказав Марко Рубіо.
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19.04.2025 21:13 Відповісти
...і ракетні удари відразу припиняться.
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19.04.2025 20:39 Відповісти
у нас по місту біли 4 ма балалайками , всі збили і два Іскандери , один в полі вибухнув , другий упав не вибухнувши
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19.04.2025 20:39 Відповісти
я сам бачив як одну балалайку збили коли йшов на ринок
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19.04.2025 20:40 Відповісти
Ну як вам Великоднєє пєрєміріє? Рашисти зараз нам накидають ракет, штурмануть позиції а потім зразу пєрєміріє щоб Україна не встигла дати відповідь чи відкинути рашистів. Курочка по зернишку тук-тук-тук любима поговорка Ху*ла. Ось така рузькая смєкалка, як у гопніка-сцикуна. Чомусь ще не всі це зрозуміли
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19.04.2025 20:41 Відповісти
Ти гля як ожили кацапські "стицьки" з під VPN.
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19.04.2025 20:52 Відповісти
Це таке перемиря рашисти запропонували ? ну і звісно заявлять що це Україна порушила "перемиря" ,що б ти здох путін і вся рашиська кліка.
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19.04.2025 20:50 Відповісти
Перемирие по плану.?
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19.04.2025 20:53 Відповісти
Локшина на вуха рудому президенту .
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19.04.2025 21:07 Відповісти
Тривога Харків, Запоріжжя, Дніпро...
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19.04.2025 21:10 Відповісти
 
 