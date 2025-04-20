Росіяни за добу здійснили 179 обстрілів прикордоння Сумщини, Харківщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Упродовж минулої доби російські війська здійснили 179 обстрілів прикордонних територій Чернігівської, Сумської та Харківської областей, зафіксовано 366 вибухів.

Про це повідомило оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за попередніми даними, втрат та поранень серед цивільного населення не зафіксовано. Пошкоджено заклад торгівлі, СТО та фермерське господарство.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби нараховано орієнтовно 179 обстрілів (366 вибухів) із різних видів озброєння", - йдеться в повідомлені.

Також в ОК "Північ" додали, що інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

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Чернігівська область

Новгород-Сіверський район – Мамекине, Грем’яч, Лісківщина, Медведівка, Прогрес, Карповичі, Архипівка, Янжулівка, Блешня, Заріччя, Тимоновичі.

Корюківський район - Клюси, Хрінівка та Гута-Студенецька.

Російська армія атакувала безпілотниками типу Shahed, ствольною артилерією, скидала вибухові пристрої з БПЛА, а також застосовувала FPV-дрони.

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Сумська область

Сумський район - Осоївка, Проходи, Тур’я, Верхня Сироватка, Таратутине, Михайлівське, Мезенівка, Мала Рибиця, Новодмитрівка, Порозок, Миропільське, Великий Прикіл, Степок, Петрушівка, Покровка.

Охтирський район - Братениця, Тростянець, Попівка, Їздецьке, Лугівка, Олександрівка.

Конотопський район - Путивль, Рев’якине, Піски, Степанівка, Бруски, Малушине, Бояро-Лежачі.

Шосткинський район - Гирине, Княжичі, Кучерівка, Сидорівка, Кореньок, Уланове, Вовківка, Бобилівка, Ходине, Бачівськ, Соснівка, Нова Гута, Товстодубове, Есмань, Студенок, Шалигине та Біла Береза.

Загарбники застосовували керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню, міномети, ствольну артилерію, FPV-дрони, а також здійснювали скиди з БПЛА.

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Харківська область

Богодухівський район - Клинова-Новоселівка, Рясне, Леміщине та Тимофіївка.

Російські військові застосували КАБи, ствольну артилерію, а також атакували FPV-дронами та скидали НВП із безпілотників.