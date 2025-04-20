Благодатний вогонь прибув в Україну: його везуть до Києва. ФОТОрепортаж
У міжнародному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Волинського загону зустріли Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, святиня прибула з Варшави, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.
Повідомляється, що з українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні - до церков, монастирів і парафій у різних регіонах.
Топ коментарі
+18 Mishanya
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Бога нашого Ісуса Христа не раз на рік треба шанувати,
а жити з ним у сердці...
так вважають два ***** - руде і плешиве.
за це треба завжди пам'ятати.
то будемо святкувати, чи ну його *****?
Иисус - это не Бог, а сын божий.
Ведъ все знает, что перед заходом туда священника, там в уголке ставится обычная, горящая свеча, потом он, вместе с собравшийся толпой, пару часов "горячо молится", и тогда вдруг... "снизходит святое огонъ".... От той, маленъкой свечи!😀
Стыдобища... Профанация истинной Веры Христовой.
Если бы Господь пришёл бы в эту Пасху в Иерусалим и увидел бы, как от его Святого имени мошенники и шулера в рясах возжигают "благодатный огонь", то Он бы погнал бы их бичом вон из храма, как своё время бичом выгнал из Храма мерзких торгашей и менял...
З Ієрусалиму благодатний вогонь традиційно везли пластуни та волонтери, а на фотках держиморди з поліції та таможні.
Ура.
дуже на *** схоже..."
Фетишисты-придурки... Не существует в природе никакого пояса Богородицы. Существует истинное Слово Божие, его надо знать и понимать, а не переться бараньим стадом к фетишу.
Две тысячи лет прошло с тех пор, как была сказана самим Господом Нагорная проповедь, содержащая всю полноту Истины, но "малое стадо" так и осталось стадом...
Москаль опальний Кураєв добре про це розповів нещодавно. Православні - свого послухайте