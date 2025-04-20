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Новини Великдень
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Благодатний вогонь прибув в Україну: його везуть до Києва. ФОТОрепортаж

У міжнародному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Волинського загону зустріли Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, святиня прибула з Варшави, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. ВIДЕО

Благодатний вогонь

Повідомляється, що з українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні - до церков, монастирів і парафій у різних регіонах.

Благодатний вогонь
Благодатний вогонь
Благодатний вогонь
Благодатний вогонь

Автор: 

Великдень (360) прикордонники (1099)


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Топ коментарі
+18
Клоунада.
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20.04.2025 12:05
+16
нагадую,
Бога нашого Ісуса Христа не раз на рік треба шанувати,
а жити з ним у сердці...
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20.04.2025 12:10
+7
зажигалкі - 5 за $8
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20.04.2025 12:11
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20.04.2025 12:05 Відповісти
У вас в голові.
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20.04.2025 12:28 Відповісти
нагадую,
Бога нашого Ісуса Христа не раз на рік треба шанувати,
а жити з ним у сердці...
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20.04.2025 12:10 Відповісти
Алк краше вже хоча б раз на рік чим зовсім ніколи
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20.04.2025 12:13 Відповісти
краще ніколи
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20.04.2025 12:53 Відповісти
яке ми маємо відношення до пригод Євреїв в Єгипті?))
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20.04.2025 13:23 Відповісти
ми нацисти.
так вважають два ***** - руде і плешиве.
за це треба завжди пам'ятати.
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20.04.2025 13:28 Відповісти
завжди стріляй першим, козаче...
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20.04.2025 16:04 Відповісти
багато тротілу на кацапню не буває, завжди мона більше...
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20.04.2025 16:14 Відповісти
першотавень зелений за вуглом,
то будемо святкувати, чи ну його *****?
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20.04.2025 17:49 Відповісти
Напоминаю,
Иисус - это не Бог, а сын божий.
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20.04.2025 21:00 Відповісти
це відміняє запальничкі благодатного вогню 5 по $8?
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20.04.2025 21:31 Відповісти
зажигалкі - 5 за $8
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20.04.2025 12:11 Відповісти
,,Зійшов", як і ,,сходить" ось уже більше десяти років поспіль між 14:00 і 15:00 з того часу, як права на показ ,,сходження" у прямому етері викупила російська НТВ. Чому саме в ці години? Тому, що в цей час є випуск новин і можливість прямого етеру.
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20.04.2025 12:11 Відповісти
Там ще на літак на 18у треба встигнути
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20.04.2025 14:14 Відповісти
Цей спектакль ганьбить справжню віру Христову.
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20.04.2025 18:32 Відповісти
В тот "традиционно сходицший в Храме Гроба Господня в Иерусалиме" огонъ, фактически, неболъшой спектаклъ...
Ведъ все знает, что перед заходом туда священника, там в уголке ставится обычная, горящая свеча, потом он, вместе с собравшийся толпой, пару часов "горячо молится", и тогда вдруг... "снизходит святое огонъ".... От той, маленъкой свечи!😀
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20.04.2025 12:15 Відповісти
Весь этот жалкий азиатский цирк с "благодатным огнём" - просто какое-то вульгарное мошенническое язычество и прямое неуважение к Господу, к святости Веры. Цыганщина какая-то, а не христианство...

Стыдобища... Профанация истинной Веры Христовой.
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20.04.2025 16:00 Відповісти
Колись це було святом науки, бо в ті часи попів обшукували перед входом до церкви і вони мали запалити вогонь шляхом хімічної реакції. А зараз - простий зйом бабла з туристів і рекламодавців. Тупий нарід - тупі розваги
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20.04.2025 23:29 Відповісти
Чтобы во всей полноте оценить степень вульгарности это дешёвой цыганщины с "благодатным огнём", достаточно представить себе немыслимую дикую сцену, что это Христос сам заходит в церковь и устраивает этот дешёвый азиатский цирк для недоумков...

Если бы Господь пришёл бы в эту Пасху в Иерусалим и увидел бы, как от его Святого имени мошенники и шулера в рясах возжигают "благодатный огонь", то Он бы погнал бы их бичом вон из храма, как своё время бичом выгнал из Храма мерзких торгашей и менял...
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21.04.2025 16:28 Відповісти
Відвезіть його Мар'яні Безмозглій.
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20.04.2025 12:22 Відповісти
Новинский привез? Тогда он оскверненный. На российских сайтах уже наверное раструбили. Мол " наши привезли".
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20.04.2025 12:26 Відповісти
Не тільки на болотах, а й наші тг каали як "реальна війна" теж(( На..й покинув((
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20.04.2025 13:18 Відповісти
Прмкольно.
З Ієрусалиму благодатний вогонь традиційно везли пластуни та волонтери, а на фотках держиморди з поліції та таможні.
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20.04.2025 12:36 Відповісти
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, віруни вірять у благодатний кастьор🤣🐑🐑🐑
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20.04.2025 12:37 Відповісти
І не кажіть. Двадцять перше століття надворі, епоха нанометрів, нейронних мереж і міжпланетних польотів... А мільярд людей "тащаться" від божественного вогню у кувуклії.
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20.04.2025 13:12 Відповісти
Стісняюсь спитать: а вогнища, на якому спалювали "відьом", запалювали також від "благодатного вогню" (задля "святості")?
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20.04.2025 16:40 Відповісти
Благодатний вогонь прибув в Україну: його везуть до Києва

Ура.
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20.04.2025 12:37 Відповісти
дикі люди
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20.04.2025 12:52 Відповісти
Даже когда сами иерусалимские и греческие священники говорят об этом как об имитации и о символе чуда, РПЦ продолжает носиться с этим огнём как дурень с торбой, и очень жаль, что и в Ураине продолжается сейчас эта истерия
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20.04.2025 13:17 Відповісти
Такий самий символ, як і олімпійський вогонь. Але олімпійці принаймі чесно кажуть, як його запалюють.
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20.04.2025 16:43 Відповісти
Зеля пасочку спік
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20.04.2025 14:37 Відповісти
Млять, блювонути можна, таку "пасочку" побачивши
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20.04.2025 15:32 Відповісти
як казала моя одна знайома - "я таке вже бачила і не раз,
дуже на *** схоже..."
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20.04.2025 21:36 Відповісти
Наче вже 21 сторіччя, а люди продовжують в ці іграшки бавитись...
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20.04.2025 15:31 Відповісти
80 тысяч тупых баб и мужиков зимой стояли по 8-10 часов в очереди, чтобы приложиться к "чудодейственному поясу Богородицы".

Фетишисты-придурки... Не существует в природе никакого пояса Богородицы. Существует истинное Слово Божие, его надо знать и понимать, а не переться бараньим стадом к фетишу.

Две тысячи лет прошло с тех пор, как была сказана самим Господом Нагорная проповедь, содержащая всю полноту Истины, но "малое стадо" так и осталось стадом...
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20.04.2025 16:07 Відповісти
Благодатним вогонь може бути коли командують "По рашистським підарам - ВОГОНЬ!"
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20.04.2025 18:34 Відповісти
Народ, то підробка. Ніхто не бачить як він сходе. А останніми часами самі манахи почали говорити про обман.
Москаль опальний Кураєв добре про це розповів нещодавно. Православні - свого послухайте
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20.04.2025 20:58 Відповісти
 
 