Благодатний вогонь прибув в Україну: його везуть до Києва. ФОТОрепортаж

У міжнародному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Волинського загону зустріли Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, святиня прибула з Варшави, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.

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Повідомляється, що з українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні - до церков, монастирів і парафій у різних регіонах.







