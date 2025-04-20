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Ракетний удар РФ по Харкову: 17 людей досі в лікарні. Три дитини в стані середньої тяжкості
Через ворожий балістичний удар по Харкову 17 людей досі перебувають у лікарні. Серед них є діти.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Після ворожого удару балістичними ракетами, якими російські війська атакували Харків у пʼятницю, в лікарнях залишаються 17 постраждалих. Серед них у стані середньої тяжкості 12-річний хлопець, 15-річна дівчина і 5-річний хлопчик. Всім надається висококваліфікована медична допомога", - уточнив він.
Нагадаємо, що зранку 18 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по густонаселеному району Харкова.
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