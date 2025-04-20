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Новини Обстріли Харкова
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Ракетний удар РФ по Харкову: 17 людей досі в лікарні. Три дитини в стані середньої тяжкості

Наслідки удару РФ по Харкову 18 квітня

Через ворожий балістичний удар по Харкову 17 людей досі перебувають у лікарні. Серед них є діти.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після ворожого удару балістичними ракетами, якими російські війська атакували Харків у пʼятницю, в лікарнях залишаються 17 постраждалих. Серед них у стані середньої тяжкості 12-річний хлопець, 15-річна дівчина і 5-річний хлопчик. Всім надається висококваліфікована медична допомога", - уточнив він.

Також читайте: Удар по Харкову 18 квітня: майже 120 людей постраждали. У лікарнях перебувають 18 людей, зокрема четверо дітей

Нагадаємо, що зранку 18 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по густонаселеному району Харкова.

Автор: 

обстріл (28472) поранення (2803) Харків (5600) Харківська область (806) Харківський район (239)


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