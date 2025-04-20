На фронті відбулося 45 боєзіткнень. Висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Двадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 20 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли території України

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Миропільське та Тур’я Сумської області.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Надії та Мирного.

На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував у районах Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники двічі атакували в районах Дружби та Торецька.

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Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор двічі намагався йти вперед у районі Скудного та в напрямку Одрадного.

Ситуація на Півдні

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Малої Токмачки та Степового на Оріхівському напрямку, отримали відсіч.

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Обстановка в Курській області

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на цей час вже зафіксовано 12 боєзіткнень. Ворог здійснив 100 артилерійських обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі додали, що на Харківському, Куп’янському, Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.