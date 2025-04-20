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Новини Допомога Україні від Європи
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Все більше країн Європи розглядають варіант фінансування української оборонки замість постачання зброї, - WP

Чимало країн Європи хочуть інвестувати в український ВПК

Все більше країн Європи розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправлення готової зброї.

Про це йдеться у статті The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Європі з’являються сумніви щодо того, чи зможе Європа повністю компенсувати можливе припинення Україні американської допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони.

Європейський чиновник на умовах анонімності розповів виданню, що все більше країн Європи розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправлення готової зброї.

На думку європейських представників, це може прискорити надання допомоги, оскільки європейські запаси закінчуються після спрямування зброї до України.

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За словами неназваного європейського посадовця, така стратегія також дозволяє країнам НАТО використовувати Україну як своєрідний полігон для розробки і тестування зброї. Йдеться, зокрема, про безпілотники, у яких країни НАТО не мають такого досвіду, як в українців.

"Це безпрограшний варіант. Нам дешевше. Їм треба виробляти. А українці нас багато чого вчать", - сказав європейський чиновник.

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Автор: 

Європа (1811) інвестиції (2059) зброя (7464)


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Топ коментарі
+5
На Заході корупція узаконена, закуповують зброю по завищеним цінам, у них це називають капіталізм, у нас це називається кримінальна справа.

Тому з трильйоном євро на оборону кожен рік, країни Заходу не мають накопленої зброї в запасах. Розпилили бюджети.

Якщо один новий європейский танк коштує як 500 автомобілів бізнес класу, то вибачте.

Стандарти НАТО: довго, дорого, мало.
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20.04.2025 17:12
+5
Не можна, красти будуть.
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20.04.2025 17:35
+3
Корупція в Україні є найкращий союзник рашистского вбивці і окупанта .Дати їй гроші.означає їх втратити і втратити Україну.котра згодм буде цілком окупована куйлом.
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20.04.2025 17:39
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пару кроків залишилося до того щоб хоч трошки грошей виділялося на винахідників що принесуть цікаві ідеї для поля бою, для стратегії, для перемоги.
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20.04.2025 16:36 Відповісти
Не будуть!Тому,що замість рагуля ленівого,безвідповідального за станком буде сидіти пакістанець,чи бангладешець,який буде чітко виконувати задачу.Ви носите смартфони кітайські,які збирають в кітаї в'єтнамці,камбоджийці.
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20.04.2025 18:01 Відповісти
який пакістанець? який бангладешець? все виробляється на вестатах з ЧПК.
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20.04.2025 18:20 Відповісти
І якими такими якісними виробами відома промисловісь Пакистану чи Бангладеш?
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20.04.2025 18:31 Відповісти
Текстиль хіба що...
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20.04.2025 18:37 Відповісти
Томатною пастою.
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20.04.2025 19:21 Відповісти
Гумовими виробами))
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21.04.2025 09:33 Відповісти
Це газета Безоса, він недавно купив мемуари у Меланки Трамп за 40 лямів, вони ще ненаписані, але то таке. Але Донні дав підряд на 6 ярдів на ракетки, як і Ілончику. Тому і версія про надання тільки грошей, бо запасів не буде після того як друг Безоса Донні Чубчик припинить надавати зброю. Ініціатори зрозумілі.
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20.04.2025 16:53 Відповісти
На Заході корупція узаконена, закуповують зброю по завищеним цінам, у них це називають капіталізм, у нас це називається кримінальна справа.

Тому з трильйоном євро на оборону кожен рік, країни Заходу не мають накопленої зброї в запасах. Розпилили бюджети.

Якщо один новий європейский танк коштує як 500 автомобілів бізнес класу, то вибачте.

Стандарти НАТО: довго, дорого, мало.
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20.04.2025 17:12 Відповісти
Завжди казав про це. А потім у тромбєля вилазять міфічні то 500, то 350 мільярдів, які десь у ілони застряли.
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20.04.2025 19:24 Відповісти
Ожидаемо. Переживать нечего, могучий ВПК Украины уже 40% используемого оружия изготовляет(сам Зеленский озвучил), придет денежка и...
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20.04.2025 17:31 Відповісти
Не можна, красти будуть.
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20.04.2025 17:35 Відповісти
Корупція в Україні є найкращий союзник рашистского вбивці і окупанта .Дати їй гроші.означає їх втратити і втратити Україну.котра згодм буде цілком окупована куйлом.
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20.04.2025 17:39 Відповісти
А было бы отлично. Для начала пару цехов для производства 155мм и 5,56
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20.04.2025 18:22 Відповісти
"все більше країн Європи розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправлення готової зброї. На думку європейських представників, це може прискорити надання допомоги, оскільки європейські запаси закінчуються після спрямування зброї до України."

Тобто, розвинена потужна європейська економіка не встигає поповнювати запаси зброї та ***********, а убита українська, на думку "європейських представників", повинна встигати? Якийсь парадокс...
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20.04.2025 18:37 Відповісти
Как минимум для снарядов и патронов проще цеха тут сделать
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20.04.2025 18:47 Відповісти
Чому? Хіба не простіше все виробляти на вже працюючих підприємствах, в мирній обстановці, без обстрілів, тривог і перебоїв в енергозабезпеченні? В стабільних економічних та політичних умовах?
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20.04.2025 19:05 Відповісти
Логистика. Дешевле делать там где это нужно, чем везти за тыщи км. Но это касаемо простых вещей, типа патроны, снаряды да даже танки. А со сложными вещами типа самолёт или ракета - там другие принципы
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21.04.2025 15:18 Відповісти
По європам і америкам ракети не прилітають. Переселяємось на 300 метрів під землю? 3,14діти - не мішки носити.
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20.04.2025 19:27 Відповісти
это смещение ответственности + откaты
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20.04.2025 19:36 Відповісти
европейцы смекнули, что можно получaть откaты в крипте
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20.04.2025 19:14 Відповісти
Фінансування української оборонки замість постачання зброї в багатьох випадках вигідніше Україні.
Це і дешевше власне виробництво і можливість дешево купувати компоненти (без ліцензій) у таких країнах як Китай, Південна Корея, Ізраїль, колишні республіки союзу........

В силу того, що багато компонентів є подвійного призначення, їх відносно легко і дешево купити на світовому сірому ринку.
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20.04.2025 19:46 Відповісти
Видимо в ЕС не в курсе в каких масштабах воруют в Украине…
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20.04.2025 19:47 Відповісти
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20.04.2025 20:00 Відповісти
Вільна преса та ЗМІ у США, як виявляється, не так і вільні!!
Писар пише, писарь маже, те напише, що пан скаже!!
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20.04.2025 20:35 Відповісти
 
 