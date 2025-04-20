Все більше країн Європи розглядають варіант фінансування української оборонки замість постачання зброї, - WP

Все більше країн Європи розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправлення готової зброї.

Про це йдеться у статті The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Європі з’являються сумніви щодо того, чи зможе Європа повністю компенсувати можливе припинення Україні американської допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони.

Європейський чиновник на умовах анонімності розповів виданню, що все більше країн Європи розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправлення готової зброї.

На думку європейських представників, це може прискорити надання допомоги, оскільки європейські запаси закінчуються після спрямування зброї до України.

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За словами неназваного європейського посадовця, така стратегія також дозволяє країнам НАТО використовувати Україну як своєрідний полігон для розробки і тестування зброї. Йдеться, зокрема, про безпілотники, у яких країни НАТО не мають такого досвіду, як в українців.

"Це безпрограшний варіант. Нам дешевше. Їм треба виробляти. А українці нас багато чого вчать", - сказав європейський чиновник.

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