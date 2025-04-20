Все більше країн Європи розглядають варіант фінансування української оборонки замість постачання зброї, - WP
Все більше країн Європи розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправлення готової зброї.
Про це йдеться у статті The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у Європі з’являються сумніви щодо того, чи зможе Європа повністю компенсувати можливе припинення Україні американської допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони.
Європейський чиновник на умовах анонімності розповів виданню, що все більше країн Європи розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправлення готової зброї.
На думку європейських представників, це може прискорити надання допомоги, оскільки європейські запаси закінчуються після спрямування зброї до України.
За словами неназваного європейського посадовця, така стратегія також дозволяє країнам НАТО використовувати Україну як своєрідний полігон для розробки і тестування зброї. Йдеться, зокрема, про безпілотники, у яких країни НАТО не мають такого досвіду, як в українців.
"Це безпрограшний варіант. Нам дешевше. Їм треба виробляти. А українці нас багато чого вчать", - сказав європейський чиновник.
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Тому з трильйоном євро на оборону кожен рік, країни Заходу не мають накопленої зброї в запасах. Розпилили бюджети.
Якщо один новий європейский танк коштує як 500 автомобілів бізнес класу, то вибачте.
Стандарти НАТО: довго, дорого, мало.
Тобто, розвинена потужна європейська економіка не встигає поповнювати запаси зброї та ***********, а убита українська, на думку "європейських представників", повинна встигати? Якийсь парадокс...
Це і дешевше власне виробництво і можливість дешево купувати компоненти (без ліцензій) у таких країнах як Китай, Південна Корея, Ізраїль, колишні республіки союзу........
В силу того, що багато компонентів є подвійного призначення, їх відносно легко і дешево купити на світовому сірому ринку.
Писар пише, писарь маже, те напише, що пан скаже!!