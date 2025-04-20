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Новини Китай випробував водневу бомбу
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Китай успішно випробував неядерну водневу бомбу, - ЗМІ

КНР випробувала водневу бомбу

Китай успішно провів польове випробування неядерної водневої бомби.

Про це пише South China Morning Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Китайські дослідники випробували вибухівку на основі водню, яка утворює розпечену вогняну кулю тривалістю понад дві секунди - у 15 разів довше, ніж вибух звичайного тротилу - без використання ядерних матеріалів, як показало нещодавнє наукове дослідження", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що така бомба може спричиняти тривалі термічні ураження завдяки вогняній кулі температурою понад 1000°C, здатній розплавити алюмінієві сплави.

Займався розробкою неядерної водневої бомби 705-й дослідний інститут Китайської державної суднобудівної корпорації.

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Автор: 

бомба (234) випробування (403) Китай (4594)


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Топ коментарі
+22
Настає нова ера самознищення людства і біосфери планети. Видається, що гомо сапієнс - це таки тупикова гілка.
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20.04.2025 22:49
+13
Блін, чуваки! Я згадав! Я неядерну водневу бімбу успішно випробував ще фіг зна коли! В школі на уроці хімії! Приблизно в ті ж часи я випробував теж неядерну магнієво-марганцовочну бімбу після серії випробувань на пакетиках з суріком (так суха фарба називалася). Дивно шо Цензор про це не пише.
Також в ті самі часи була проведена серія випробувань нового двигуна для засобу доставки неядерної магнієво-марганцовочної бімби на основі екологічної двійки уксус-сода в пляшці.
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20.04.2025 23:10
+8
ТОбто в чуваків ****** балон з воднем, а, шоб зробити гарну міну, вони заявили про створення нової зброї? )))
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20.04.2025 23:00
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Настає нова ера самознищення людства і біосфери планети. Видається, що гомо сапієнс - це таки тупикова гілка.
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20.04.2025 22:49 Відповісти
Ось чим повинен опікуватись президент - якщо він не презерватив.
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21.04.2025 06:41 Відповісти
Дивно, ********** обʼємного вибуху вже піісят років як відомі. Хтось може пояснити в чому сенсація окрім гучного терміну "воднева бімба"?
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20.04.2025 22:49 Відповісти
* якшо не сто років.. час біжить..
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20.04.2025 22:50 Відповісти
1000 градусів на 2 секунди це тупо ні про що. Чувак в танку навіть не помітить, шо ззовні шось вибухнуло. Вітерець подує - той водень розлетиться і капець. Ну і ви уявляєте розміри бімби, шоб воно нормально бахнуло?
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20.04.2025 22:58 Відповісти
Поэтому в данных боеприпасах используют горючее тяжелее воздуха,шоб в щели траншеи ещё позатекал газ желательно до подрыва.
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20.04.2025 23:09 Відповісти
Чтобы инициировать протон-протонный цикл надо нехилая температура,без использования атомной бомбы(она является пусковым механизмом данной реакции) получить данную температуру в полевых уславиях я х.з как.Но это же Китай.
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20.04.2025 23:02 Відповісти
А у новині десь написано, що ініціюється саме протон-протонниий цикл?
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20.04.2025 23:45 Відповісти
Ответ на коммент выше-"это типа аналог ядерного оружия, но только без загрязнения радиацией...".Если это аналог,как читал человек,то мощность и габариты заряда должны быть плюс-минус такие же.Заголовок же звучит как-"неядерная водородная бомба"."Водородной бомбой" в быту принято называть термоядерную бомбу.Поэтому эта гипотетическая бомба либо пару баллонов водорода и окислителем-по мощности далеко не аналог,а если аналог по мощности-значит чем-то инициируется вышеупомянутый цикл,но не плутониевым зарядом.Если знаете другие рецепты-признаю себя профаном и готов узнать полезное.p.s я не зануда,я спать хочу .
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21.04.2025 00:32 Відповісти
Ото ж

Ні, іншого ініціятора і я не знаю. То ж, гадаю, журналісти South China Morning Post "для краснаго словца" вжили яскраві епітети -- не повідомивши, звісно ж, жодних деталей імплементації. Тому схиляюся до думки, що придумана "вундервафля" аж ніяк не "воднева" бомба.
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21.04.2025 00:54 Відповісти
хімічна реакція тільки..
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21.04.2025 08:21 Відповісти
https://espreso.tv/svit-kitaytsi-viprobuvali-neyadernu-vodnevu-bombu-shcho-tse-oznachae ось тут трішки є..
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21.04.2025 08:24 Відповісти
певно у тому, що цю бомбу створив та випробував суднобудівний експериментально-дослідний цех
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20.04.2025 22:54 Відповісти
ТОбто в чуваків ****** балон з воднем, а, шоб зробити гарну міну, вони заявили про створення нової зброї? )))
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20.04.2025 23:00 Відповісти
у Китаї 17 АЕС та майже 60 діючих атомних реакторів
цікаво, що ніхто ніколи не чув за будь-які аварії на цих АЕС, Магате туди не пхається, вірить на слово
ото певно буде новина, що інженери китайської АЕС під час відпустки створили зірку смерті
цікаво, що у Китаї випускають макаронні фабрики?
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20.04.2025 23:06 Відповісти
В СРСР про ядерні аварії теж ніхто не чув. А про коронавірус ніхто в Китаї не чув навіть коли там люди сотнями в чергах до лікарів мерли. Комуністи вони такі...
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20.04.2025 23:12 Відповісти
отож бо і воно
які комуняки, такі і бомби, жаху наганяють на переляканий Захід і це працює
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20.04.2025 23:14 Відповісти
Та ні. Голос Америки наступного дня вже все розказував, а далі циганська пошта розносила по всьому СРСР.
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21.04.2025 10:52 Відповісти
Термобарический боеприпас нового поколения, помощнее. Журналистов действительно "возбудило" описание неядерная водородная бомба.
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20.04.2025 22:54 Відповісти
И водород никто не додумался использовать,тупые наверное. South China Morning Post-доверие внушает аж на ура.
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20.04.2025 22:57 Відповісти
Ніякої сенсації немає, звичайний клікбейтний заголовок. Просто китайцям вдалося в якості пального для ОДБ вікористати водень. використовуючи гідрид магнію для зберігання того самого водню. Ну а писаки для клікбейту придумали "водневу бомбу".
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21.04.2025 07:00 Відповісти
Ну а писаки для клікбейту придумали "водневу бомбу"

Это не писаки придумали, а читаки так прочитали.
В статье написано, что главное в этой бомбе "долгое" горение - випробували вибухівку на основі водню, яка утворює розпечену вогняну кулю тривалістю понад дві секунди - у 15 разів довше, ніж вибух звичайного тротилу .... така бомба може спричиняти тривалі термічні ураження завдяки вогняній кулі температурою понад 1000°C, здатній розплавити алюмінієві сплави Джерело: https://censor.net/ua/n3547836

И главное, что и в самом заголовке, и в первой же строке черным по белому написано - Китай успішно провів польове випробування неядерної водневої бомби. Джерело: https://censor.net/ua/n3547836

В общем, те кто так сильно возбудился на "водневої бомби", услышав что перед ними водородный автомобиль или водородный сварочный аппарат, должны в панике метаться по городу в поисках антиядерного бомбоубежища
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21.04.2025 09:21 Відповісти
Они там запустили еще и 10G и ториевый реактор успешно прошел полный цикл...
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20.04.2025 22:51 Відповісти
і квантовий компутер вже давно ламає коди ядерних чумайданів
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20.04.2025 23:07 Відповісти
Нашо їм ламати ядерні чумадани, коли вони всі вироблені в Китаї?
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20.04.2025 23:13 Відповісти
Ще ця чудо-бімба може самостійно шити кросівки адідас
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20.04.2025 22:59 Відповісти
Абибас истинно китайскиу бренд.
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20.04.2025 23:04 Відповісти
дарма ви так, китайці в знак помсти злили людішкам які купляли дорогі бредовані речі євромарок, що практично всі ці понтові штуки штампуються на китайщині за символічні гроші.
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20.04.2025 23:09 Відповісти
Для мене, жовтопикі це ті ж кацапи, тільки прищурені
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20.04.2025 23:15 Відповісти
все ж таки вони кращі за бариг які продають хендмейд продукт за шалені гроші який штампують на фабриках в китаї, а по місцю реєстрації тільки шильдики клеять.
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20.04.2025 23:20 Відповісти
Пообщайтесь с ними поближе и подольше,и Вы кардинально измените своё мнение.
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20.04.2025 23:26 Відповісти
Блін, чуваки! Я згадав! Я неядерну водневу бімбу успішно випробував ще фіг зна коли! В школі на уроці хімії! Приблизно в ті ж часи я випробував теж неядерну магнієво-марганцовочну бімбу після серії випробувань на пакетиках з суріком (так суха фарба називалася). Дивно шо Цензор про це не пише.
Також в ті самі часи була проведена серія випробувань нового двигуна для засобу доставки неядерної магнієво-марганцовочної бімби на основі екологічної двійки уксус-сода в пляшці.
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20.04.2025 23:10 Відповісти
Ти не один був такий розумний. З бомбочками.
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20.04.2025 23:13 Відповісти
Та їх тіки ліниві не робили .
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20.04.2025 23:17 Відповісти
Сурік, як це було давно! Сурік і тільки свінцовий та серебрянка, нитки, целофан, галька та звісно ізолента.
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20.04.2025 23:25 Відповісти
Галька?
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20.04.2025 23:48 Відповісти
На Гальці цю бомбочку випробувували!
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21.04.2025 02:22 Відповісти
Один з різновидів виконання виробу. Каміньчики
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21.04.2025 06:56 Відповісти
і *напалм*натрій, а краще калій в оцинкованому відрі з водою.
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21.04.2025 00:19 Відповісти
Тобто, потрібна територія без великих змін інфраструктури і одночасно зі знищенням біологічного матеріалу шляхом високої температури. Скажімо, знищення аборигенного населення. Китайсяпланєтафся.
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20.04.2025 23:12 Відповісти
Xімічнa бомбa
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20.04.2025 23:14 Відповісти
Будуть своїх уйгурів випалювати.
Попрактикуються і підуть Сибір брати.
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20.04.2025 23:18 Відповісти
А что если передадут кацапам. Забыл имя эстонки, министр иностранных дел ЕС. Она сказала что китайская армия участвует в войне против Украины.
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21.04.2025 00:54 Відповісти
Уже и китайские пленные в Украине есть.
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21.04.2025 02:24 Відповісти
У пристрої, заявляють вчені, використовується хімічна сполука гідрид магнію.
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20.04.2025 23:58 Відповісти
так і нам хочаб таку треба , ніт ,дермак з 🤡 проти ? ..
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20.04.2025 23:19 Відповісти
Я правильно зрозумів, що термоядерної реакції тут немає? Термін "воднева бомба" у мене асоціювалась з термоядерною реакцією, яка запускається через ядерний вибух.
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20.04.2025 23:45 Відповісти
це новина від журналістів, які у школі прогулювали хімію для читачів, які у школі прогулювали хімію.
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21.04.2025 00:56 Відповісти
біологічна зброя дешевша і набагато страшніша
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21.04.2025 00:16 Відповісти
Ковід це показав
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21.04.2025 00:18 Відповісти
Також вражає і хазяїна зброї.
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21.04.2025 02:26 Відповісти
Потужник теж патронну фабріку збудував без набоїв, та мильон дронив невідімок.
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21.04.2025 02:39 Відповісти
Отлично. Срочно на вооружение всу. Може даже чуть чуть ядерную но гуманненько. Шоб только ваньки дохли
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21.04.2025 09:21 Відповісти
Аналоговнет віл китайоз
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21.04.2025 10:27 Відповісти
 
 