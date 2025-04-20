Китай успішно випробував неядерну водневу бомбу, - ЗМІ
Китай успішно провів польове випробування неядерної водневої бомби.
Про це пише South China Morning Post, інформує Цензор.НЕТ.
"Китайські дослідники випробували вибухівку на основі водню, яка утворює розпечену вогняну кулю тривалістю понад дві секунди - у 15 разів довше, ніж вибух звичайного тротилу - без використання ядерних матеріалів, як показало нещодавнє наукове дослідження", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що така бомба може спричиняти тривалі термічні ураження завдяки вогняній кулі температурою понад 1000°C, здатній розплавити алюмінієві сплави.
Займався розробкою неядерної водневої бомби 705-й дослідний інститут Китайської державної суднобудівної корпорації.
Топ коментарі
+22 Ihor Ihor #577453
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+13 Зэлэный_Змий
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+8 Зэлэный_Змий
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Ні, іншого ініціятора і я не знаю. То ж, гадаю, журналісти South China Morning Post "для краснаго словца" вжили яскраві епітети -- не повідомивши, звісно ж, жодних деталей імплементації. Тому схиляюся до думки, що придумана "вундервафля" аж ніяк не "воднева" бомба.
цікаво, що ніхто ніколи не чув за будь-які аварії на цих АЕС, Магате туди не пхається, вірить на слово
ото певно буде новина, що інженери китайської АЕС під час відпустки створили зірку смерті
цікаво, що у Китаї випускають макаронні фабрики?
які комуняки, такі і бомби, жаху наганяють на переляканий Захід і це працює
Это не писаки придумали, а читаки так прочитали.
В статье написано, что главное в этой бомбе "долгое" горение - випробували вибухівку на основі водню, яка утворює розпечену вогняну кулю тривалістю понад дві секунди - у 15 разів довше, ніж вибух звичайного тротилу .... така бомба може спричиняти тривалі термічні ураження завдяки вогняній кулі температурою понад 1000°C, здатній розплавити алюмінієві сплави Джерело: https://censor.net/ua/n3547836
И главное, что и в самом заголовке, и в первой же строке черным по белому написано - Китай успішно провів польове випробування неядерної водневої бомби. Джерело: https://censor.net/ua/n3547836
В общем, те кто так сильно возбудился на "водневої бомби", услышав что перед ними водородный автомобиль или водородный сварочный аппарат, должны в панике метаться по городу в поисках антиядерного бомбоубежища
Також в ті самі часи була проведена серія випробувань нового двигуна для засобу доставки неядерної магнієво-марганцовочної бімби на основі екологічної двійки уксус-сода в пляшці.
Попрактикуються і підуть Сибір брати.