Китай успішно випробував неядерну водневу бомбу, - ЗМІ

Китай успішно провів польове випробування неядерної водневої бомби.

Про це пише South China Morning Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Китайські дослідники випробували вибухівку на основі водню, яка утворює розпечену вогняну кулю тривалістю понад дві секунди - у 15 разів довше, ніж вибух звичайного тротилу - без використання ядерних матеріалів, як показало нещодавнє наукове дослідження", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що така бомба може спричиняти тривалі термічні ураження завдяки вогняній кулі температурою понад 1000°C, здатній розплавити алюмінієві сплави.

Займався розробкою неядерної водневої бомби 705-й дослідний інститут Китайської державної суднобудівної корпорації.

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