Уряд хоче обмежити відстрочку від мобілізації для студентів, які вступили до ПТНЗ після 25 років
Кабінет Міністрів ініціював законопроєкт №13193, який передбачає звуження кола осіб, що мають право на відстрочку від мобілізації через навчання.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, уряд пропонує скасувати відстрочку для учнів закладів професійної та фахової передвищої освіти, які розпочали навчання після досягнення 25-річного віку. Вважається, що деякі чоловіки використовують це як лазівку для уникнення мобілізації.
Також планується, що студенти вишів зможуть отримати відстрочку лише на час, передбачений стандартною тривалістю освітньої програми. Це має запобігти навмисному затягуванню навчання.
Крім того, уточнюється, що право на відстрочку матимуть лише ті, хто вперше здобуває освіту на рівні, вищому за вже отриманий, згідно з послідовністю освітніх рівнів, визначеною законом "Про освіту".
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Якщо ти нищив своє здоров'я і в 35 вже дід, то сиди дома.
Якщо слідкував за здоров'ям - захищай того, хто нищив своє.
Дуже справедлива логіка.))
У мене он ноги болять, від сидячого способу життя, та я здохну в тому окопі, але на ВЛК мої розмови про ноги нікого не цікавлять, до воєнкомата дібрався - значить боєц
Чому це повинно бути проблемою людини зі здоровим способом життя та яка приймала правильні рішення на виборах?!?
В Україні за кілька років повномасштабної війни тривалість життя чоловіка знизилась з 65 до 57 років.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/v-ukraini-choloviki-v-serednomu-zhivayut-do-57-rokiv-a-riven-narodzhuvanosti-najgirshij-v-sviti-skilki-zalishitsya-ukraintsiv-ta-do-yakih-dvoh-stsenariiv-gotuvatis.htm https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/v-ukraini-choloviki-v-serednomu-zhivayut-do-57-rokiv
Держслужбовці,мусора,прокурориінваліди,суди,коли????
Могли б одразувідмінити будь яку освіту крім початкової при церквах. Три роки і буде. Головнещоб трошки писали, трошки читали, не вміли рахувати, але ставиои каліграфічний хрестик в бюлетні відповідно до вказівок єдмарахфону
ХОЧ ЩОСЬ ПРАВИЛЬНО ВИРІШЕНО!
БО ВСЯ ОСВІТА, БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ, ПЕРЕТВОРИЛАСЬ НА ПРИТУЛОК ДЛЯ УХИЛЯНТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ Й ЧОЛОВІКІВ ВИКЛАДАЧІВ!
ПО СУТІ ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ СУТО ФОРМАЛЬНО!!!
ОКРЕМІ ПОФЕСОРИ В 40-45 РОКІВ, ЩОБ НЕ ЙТИ ДО ТЦК СП НАВІТЬ ПІШЛИ ВИКЛАДАЧАМИ У ЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ!
БУЛИ ВИПАДКИ, ЩО ДОРОСЛІ ДЯДЬКИ В 27-30 РОКІВ ХОТІЛИ ЗНОВУ ПІТИ СЛУХАЧАМИ ДО ШКОЛИ! ЯКЩО ЦЕЙ ЗАКОН СПРАЦЮЄ, ТО УХИЛЯНТАМ КІНЕЦЬ!
Якщо бути справедливим, то чому в 40-50 років повинні гинути, а в 18-27 створювати іллюзію "навчання"?!
До того ж, слід грунтовно перевірити заклади освіти, починаючі від коледжів й закічуючи аспірантурами!
Адже у більшості з них навчальний просец у групах, де "вчаться" 30+ є суто формально-дистанційним! А ні студентів, а ні викладачів! При наявності фактів порушень, позбавляти всіх у закладах освіти відстрочки від мобілізації!
Перевірити, й зробити висновки, може окремі коледжи та університети
треба пооб'єднувати?! Для чого ці лозійки для ухилянства?!
Тому одні "студенти", платять іншим - адміністрації університетів та коледжів, щоб стати "студентами" денної форми навчання в 45-50+!
Ото навука, аж страшно!
Якщо так, то покиньте під три чорти цю ніяку освіту, та зробіть ну хоть щось корисне в своєму житті для своєї неньки, - для України!!!