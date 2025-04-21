Уряд хоче обмежити відстрочку від мобілізації для студентів, які вступили до ПТНЗ після 25 років

Кабінет Міністрів ініціював законопроєкт №13193, який передбачає звуження кола осіб, що мають право на відстрочку від мобілізації через навчання.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, уряд пропонує скасувати відстрочку для учнів закладів професійної та фахової передвищої освіти, які розпочали навчання після досягнення 25-річного віку. Вважається, що деякі чоловіки використовують це як лазівку для уникнення мобілізації.

Також планується, що студенти вишів зможуть отримати відстрочку лише на час, передбачений стандартною тривалістю освітньої програми. Це має запобігти навмисному затягуванню навчання.

Крім того, уточнюється, що право на відстрочку матимуть лише ті, хто вперше здобуває освіту на рівні, вищому за вже отриманий, згідно з послідовністю освітніх рівнів, визначеною законом "Про освіту".

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