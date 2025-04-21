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Новини Відстрочка від мобілізації
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Уряд хоче обмежити відстрочку від мобілізації для студентів, які вступили до ПТНЗ після 25 років

студент,вуз,студенти,освіта

Кабінет Міністрів ініціював законопроєкт №13193, який передбачає звуження кола осіб, що мають право на відстрочку від мобілізації через навчання. 

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, уряд пропонує скасувати відстрочку для учнів закладів професійної та фахової передвищої освіти, які розпочали навчання після досягнення 25-річного віку. Вважається, що деякі чоловіки використовують це як лазівку для уникнення мобілізації.

Також планується, що студенти вишів зможуть отримати відстрочку лише на час, передбачений стандартною тривалістю освітньої програми. Це має запобігти навмисному затягуванню навчання.

Крім того, уточнюється, що право на відстрочку матимуть лише ті, хто вперше здобуває освіту на рівні, вищому за вже отриманий, згідно з послідовністю освітніх рівнів, визначеною законом "Про освіту".

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Автор: 

Кабмін (14090) освіта (1302) студенти (434) мобілізація (3057)


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Топ коментарі
+17
давно пора! плюс знизити мобілізаційний вік до 18и рік! вони такі самі громадяни України як і діди за 50 років!
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21.04.2025 12:58
+16
Я б хотів обмежити уряд у виданні "маляв-постанов " - він все таки орган виконавчої влади ,а не законодавчої . А також передбачити кримінальне покарання покарання авторів цих "постанов" за систематичне порушення Конституції
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21.04.2025 12:58
+12
Тобто спочатку прийняли закон щоб відмазати дідів які вступили в ВУЗи після не те що 25-ти, а даже після 50-ти, а тепер приймають протилежний закон де остальним зась? В нас як завжди закони міняються як собака посцяв зранку один а ввечері вже інший. Україна це така держава де краще за нею спостерігати здалеку?
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21.04.2025 13:08
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давно пора! плюс знизити мобілізаційний вік до 18и рік! вони такі самі громадяни України як і діди за 50 років!
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21.04.2025 12:58 Відповісти
Ви теж з Бельгії приїдете мобілізуватись?
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21.04.2025 13:22 Відповісти
Я б хотів обмежити уряд у виданні "маляв-постанов " - він все таки орган виконавчої влади ,а не законодавчої . А також передбачити кримінальне покарання покарання авторів цих "постанов" за систематичне порушення Конституції
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21.04.2025 12:58 Відповісти
Це його невід'ємне право. Законопроєкти може ініціювати будь-хто, і насамперед Уряд, який першим бачить невідповідність законодавства потребам країни. А остаточне слово за ВР і президентом.
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21.04.2025 13:26 Відповісти
Невідємне право порушувати конституцію? ))
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21.04.2025 13:30 Відповісти
Для балакучих невігласів, яких забанив Ґуґл:
Законодавча ініціатива в Україні · Президентові України, · народним депутатам України, · Кабінету Міністрів України (стаття 93 Конституції України).
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21.04.2025 13:44 Відповісти
"Законами України та іншими нормативно-правовими актами можна лише розвивати конституційні норми, а не змінювати їх зміст. Закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються лише у частині, що не суперечить Конституції України."
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21.04.2025 14:29 Відповісти
Дніпро впадає у Чорне море.
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21.04.2025 18:36 Відповісти
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21.04.2025 12:59 Відповісти
Правильна ініціатива !!! Ухилянтство слід негайно викорінювати. Окрім того, призовний вік необхідно знизити до 20 років, а військову підготовку у школах розпочинати з 14 років. Україна перебуває у критичній ситуації, відтермінування підготовки резервів подібне смерті усієї нації.
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21.04.2025 13:03 Відповісти
Так є еталонні ухилянти які третій рік вештаються у чорній формі по вулицях міст , і які володіють зброєю і приймали присягу але чомусь охочих не йдуть.
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21.04.2025 13:22 Відповісти
Ці ухилянти не створені для війни, а от решта комбайнерів, токарів та ІТ-шників природжені Рембо.
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21.04.2025 13:25 Відповісти
Якщо ви обговорюєте гіпотетичні людожерні варіанти, то я б ще підвищив вік до 70 чи більше, так зменшиться навантаження на державу в плані пенсій. А дідів замість ФПВ дронів на танки з вибухівкою, так ще більше кошти можна зекономити.
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21.04.2025 13:30 Відповісти
Абсолютно за! Можна, навіть, повністю зняти верхню планку вікового обмеження. Бо дуже вже багато розвелося бойових пенсів, бажаючих воювати до кордонів 91-го. Треба їм предоставити законне право зробити це особисто, а не чужими руками.
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21.04.2025 14:32 Відповісти
Зразу зустрічне питаттня про базову військову підготовку, шо якщо її треба пройти до 25 років, а універ людина може закінчити в 21-22 роки, то можна він скаже на кафедрі шо потім якось пройде послє універа?
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21.04.2025 13:07 Відповісти
Тобто спочатку прийняли закон щоб відмазати дідів які вступили в ВУЗи після не те що 25-ти, а даже після 50-ти, а тепер приймають протилежний закон де остальним зась? В нас як завжди закони міняються як собака посцяв зранку один а ввечері вже інший. Україна це така держава де краще за нею спостерігати здалеку?
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21.04.2025 13:08 Відповісти
Справедлива мобілізація це коли на фронт ідуть усі від 25 до 50 ,і *****,чи ти багатій,чиновник ,мент чи пуп землі! А не лише старі,хворі та бідні!
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21.04.2025 13:09 Відповісти
Саме з 25 і до 50? Ці вікові межі повна і беззаперечна справедливість?
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21.04.2025 13:14 Відповісти
А які з дідів воїни?
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21.04.2025 13:15 Відповісти
Мене цікавить чому саме такі цифри, а не наприклад 24 і 51, чи 26 і 49?
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21.04.2025 13:17 Відповісти
Ну! Це орієнтировочно! Ну не 56-59 річних же на фронт відправляти!
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21.04.2025 13:19 Відповісти
Логічно. Тобто треба думати, аналізувати і з цифрами віку приходити до якогось притомного консенсусу. Щоб не було потім мучітєльно больно. Бо якщо не зменшувати мобілізаційної вік, то багатьом заброньованим категоріям, я не про роботяг, прийдеться познайомитись з фронтом і залишитись там надовго. А здорові бугаї з відповідних структур до цього не готові, а народ хоче справедливого миру після справедливої перемоги. Тому молодому генофонду приготуватись
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21.04.2025 13:31 Відповісти
Обмежень за віком і статтю не повинно бути взагалі. І ніякого бронювання. Тцкун повинен задавати кожному зустрічному лише одне питання: "йдемо на поступки кацапам чи продовжуємо воювати до кордонів 91-го?" Хто проти поступок - відразу в бус і на полігон. Без ніяких але...
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21.04.2025 14:39 Відповісти
Дідом можна бути і в 35, якщо життя потріпало, треба оцінювати фізичний стан на сам перед. Вік в паспорті ні про що не говорить насправді
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21.04.2025 13:22 Відповісти
ВЛК оцінює аж гай шумить і комір завертається.
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21.04.2025 13:33 Відповісти
Чудово...
Якщо ти нищив своє здоров'я і в 35 вже дід, то сиди дома.
Якщо слідкував за здоров'ям - захищай того, хто нищив своє.
Дуже справедлива логіка.))
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21.04.2025 14:28 Відповісти
Ну припустимо, що людина бухала все своє життя. Посадила здоровля. А тут, *****, війна. Шо той воєн навоює там? Аби одноразовим на штурм кинути? А потім 15 лямів платити сім'ї на рівному місці? Ну або варіант, що хренова генетика і той мужик здихляк по життю, або людина жрала як не в себе і у неї велика вага, через що не може виконувати бойові задачі. Варіантів багато. І все це може бути в 35 років, а то і молодше.
У мене он ноги болять, від сидячого способу життя, та я здохну в тому окопі, але на ВЛК мої розмови про ноги нікого не цікавлять, до воєнкомата дібрався - значить боєц
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22.04.2025 09:20 Відповісти
Людина жерла, бухала, за зеленського та його слуг голосувала, а потім вона не може нести відповідальність.
Чому це повинно бути проблемою людини зі здоровим способом життя та яка приймала правильні рішення на виборах?!?
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22.04.2025 09:42 Відповісти
Про жерла і бухала тут я не згоден. Чи по твоєму людина апріорі повинна бути готова до війни? Людина живе як хоче. А, власне, голосуваня виборах до здоров'я, окрім мабуть психічного, не мають ніякого відношення
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22.04.2025 10:02 Відповісти
Не дивно, чому трамп слоняра))
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21.04.2025 14:29 Відповісти
Усе правильно. Чим менше послаблень для суспільства, тим міцніше оборона. Боронити Україну мають усі громадяни, яких для того визначив Закон. Статки і соціальний стутус значення не мають.
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21.04.2025 13:16 Відповісти
Згідний 100-%,але чомусь цього не відбувається.******** це стосується чиновників,вони в першу чергу повинні захищати державу і народ,за чий рахунок і живуть.І саме чиновники довели одну з найбагатших країн світу до такого становища.Але це Україна,закони тільки для смертних.
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21.04.2025 13:20 Відповісти
Дуже цікаве трактування законодавства. Якщо брати до увагу Конституцію, то вибачте, всі рівні перед законом. Тобто, або всі мають відстрочку, хто навчається і отримує відповідну освіту, або ж скасовуємо цю привілею для всіх. Те саме стосується і самої мобілізації. Людина у віці 59 років має такі ж права як і 18 річний. То чому у 18 річного не має обов'язку в частині мобілізації? А у 59 річного він є.
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21.04.2025 13:11 Відповісти
Тому що діди за 50 нікому не потрібні! Особливо ПФУ.
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21.04.2025 13:14 Відповісти
Це по факту, а людина цікавиться по конституції і керуючись здоровим глуздом
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21.04.2025 13:15 Відповісти
А Конституція діє? Щось не бачу!
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21.04.2025 13:16 Відповісти
Це по факту, а ми теоретично парламентсько-президенська республіка з загальним виборчим правом і самою справедливою Конституцією в світі. От людина і апелювати до конституції і логіки
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21.04.2025 13:20 Відповісти
План "дідов в расход" виповнюється стрімкими темпами. А золотий генофонд не хоче народжувати.

В Україні за кілька років повномасштабної війни тривалість життя чоловіка знизилась з 65 до 57 років.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/v-ukraini-choloviki-v-serednomu-zhivayut-do-57-rokiv-a-riven-narodzhuvanosti-najgirshij-v-sviti-skilki-zalishitsya-ukraintsiv-ta-do-yakih-dvoh-stsenariiv-gotuvatis.htm https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/v-ukraini-choloviki-v-serednomu-zhivayut-do-57-rokiv
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21.04.2025 13:35 Відповісти
Європейці вимирають, а українці прискореними темпами. Така демографія, а війна негативні тенденції прискорює. Аллах акбар, якщо коротко.
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21.04.2025 13:40 Відповісти
Воістину Аллах акбар. У Палестині середній вік 20 років. У деяких країнах Європи 55.
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21.04.2025 14:07 Відповісти
всі біди від того що цю Конституцію згвалтували 100 разів по кругу і розтоптали хто як міг. А зараз замість діяти по Конституції уряд приймає чергові дебільні постанови що суперечать цій згвалтованій Конституції і які міняє як рукавички
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21.04.2025 13:21 Відповісти
чоловіки які наплодили собі три та більше дітей,може теж треба?
Держслужбовці,мусора,прокурориінваліди,суди,коли????
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21.04.2025 13:19 Відповісти
Невідомо. Референдуми у нас законом не передбачені. Тому як любімий прєзідєнт з 5 дефективними менеджерами вирішить так верховна зрада і проголосує. А може і без цієї формальності під назвою верховна рада, обійдуться. Нащо та бюрократія, якщо є сонцесяйний бубочка? І пророк його єлдак?
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21.04.2025 13:24 Відповісти
Уникнення мобілізації за три оргазми - це взагалі повна дурня, яку слід виправляти негайно. Служити мають усі, але сім"ї багатодітних воїнів мають одержувати додаткову матеріальну підтримку і пільги.
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21.04.2025 13:27 Відповісти
Логічно. Цікаво чи хтось це з цензорських патріотів зможе заперечити?
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21.04.2025 13:35 Відповісти
Й всілякі професори теж!
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21.04.2025 15:38 Відповісти
Ще б уряд навчився виготовляти міни, котрі влвзять у ствол і вибухають при влучанні - ціни б йому не було.
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21.04.2025 13:22 Відповісти
Жгі,володька!
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21.04.2025 13:23 Відповісти
Дивні полуміри цього д...оуряду.
Могли б одразувідмінити будь яку освіту крім початкової при церквах. Три роки і буде. Головнещоб трошки писали, трошки читали, не вміли рахувати, але ставиои каліграфічний хрестик в бюлетні відповідно до вказівок єдмарахфону
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21.04.2025 14:38 Відповісти
НУ НАРЕШТІ!
ХОЧ ЩОСЬ ПРАВИЛЬНО ВИРІШЕНО!
БО ВСЯ ОСВІТА, БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ, ПЕРЕТВОРИЛАСЬ НА ПРИТУЛОК ДЛЯ УХИЛЯНТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ Й ЧОЛОВІКІВ ВИКЛАДАЧІВ!
ПО СУТІ ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ СУТО ФОРМАЛЬНО!!!
ОКРЕМІ ПОФЕСОРИ В 40-45 РОКІВ, ЩОБ НЕ ЙТИ ДО ТЦК СП НАВІТЬ ПІШЛИ ВИКЛАДАЧАМИ У ЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ!
БУЛИ ВИПАДКИ, ЩО ДОРОСЛІ ДЯДЬКИ В 27-30 РОКІВ ХОТІЛИ ЗНОВУ ПІТИ СЛУХАЧАМИ ДО ШКОЛИ! ЯКЩО ЦЕЙ ЗАКОН СПРАЦЮЄ, ТО УХИЛЯНТАМ КІНЕЦЬ!
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21.04.2025 14:59 Відповісти
В цій країні нічого ніколи правильно не вирішується. Все одно в кінці виявиться, що все через сраку.
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21.04.2025 16:27 Відповісти
SUPER!
Якщо бути справедливим, то чому в 40-50 років повинні гинути, а в 18-27 створювати іллюзію "навчання"?!
До того ж, слід грунтовно перевірити заклади освіти, починаючі від коледжів й закічуючи аспірантурами!
Адже у більшості з них навчальний просец у групах, де "вчаться" 30+ є суто формально-дистанційним! А ні студентів, а ні викладачів! При наявності фактів порушень, позбавляти всіх у закладах освіти відстрочки від мобілізації!
Перевірити, й зробити висновки, може окремі коледжи та університети
треба пооб'єднувати?! Для чого ці лозійки для ухилянства?!
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21.04.2025 15:37 Відповісти
Одні хочуть жити, інші ще й підзаробити. За прикладом високопоставленої зеленої шобли в мілітарі прикиді
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21.04.2025 16:26 Відповісти
Так!
Тому одні "студенти", платять іншим - адміністрації університетів та коледжів, щоб стати "студентами" денної форми навчання в 45-50+!
Ото навука, аж страшно!
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22.04.2025 08:05 Відповісти
Хочеться спитати всіх цих "студентів" в 25+, а чи Україна для Вас дійсно понад усе?!
Якщо так, то покиньте під три чорти цю ніяку освіту, та зробіть ну хоть щось корисне в своєму житті для своєї неньки, - для України!!!
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21.04.2025 19:28 Відповісти
 
 