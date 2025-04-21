Правительство хочет ограничить отсрочку от мобилизации для студентов, поступивших после 25 лет

Кабинет Министров инициировал законопроект №13193, который предусматривает сужение круга лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации из-за обучения.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, правительство предлагает отменить отсрочку для учащихся учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования, которые начали обучение после достижения 25-летнего возраста. Считается, что некоторые мужчины используют это как лазейку для избежания мобилизации.

Также планируется, что студенты вузов смогут получить отсрочку только на время, предусмотренное стандартной продолжительностью образовательной программы. Это должно предотвратить умышленное затягивание обучения.

Кроме того, уточняется, что право на отсрочку будут иметь только те, кто впервые получает образование на уровне выше уже полученного, согласно последовательности образовательных уровней, определенной законом "Об образовании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня все бронирования, оформленные по старым правилам, теряют силу, - Минэкономики