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Китай запровадив санкції проти конгресменів і урядовців США

Речник МЗС Го Цзякунь

Китай запровадив санкції проти деяких членів Конгресу та урядовців США через "кричущу поведінку з питань, пов'язаних із Гонконгом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рішення стало відповіддю на запровадження США санкцій проти шести чиновників з Китаю і Гонконгу за їхню причетність до "транснаціональних репресій".

Речник МЗС КНР Го Цзякунь назвав санкції США "серйозним втручанням у справи Гонконгу, які є внутрішніми справами Китаю". За його словами, це також є "грубим порушенням принципів міжнародного права і основних норм міжнародних відносин".

Китай "рішуче засуджує" рішення США і запровадить санкції проти "членів Конгресу, чиновників і керівників неурядових організацій, які діяли кричущим чином у питаннях Гонконгу", заявив Го.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти компаній із Китаю та Гонконгу, які допомагали Ірану виготовляти безпілотники

Автор: 

Гонконг (73) Китай (4600) санкції (11831) США (22840)


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Топ коментарі
+6
Трамп зробив америку великою, шо тепер всякі бабуїни хєр витирюать об неї
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21.04.2025 19:48
+5
і це тільки початок великого стрибка США з трампліна.
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21.04.2025 19:29
+2
Нові експортні обмеження стосуються семи середніх і важких рідкісноземельних елементів, які відіграють важливу роль в оборонному секторі: самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію.

Ітрій, наприклад, використовується як високотемпературне покриття для реактивних двигунів, що запобігає їхньому розплавленню під час польоту.

Хоча Пентагон і американські компанії зберігають запаси, вони, за оцінками, не є достатньо великими, щоб витримати тривале порушення ланцюга постачання. На додаток до заборони на самі елементи, Пекін також вніс 16 американських компаній (усі з яких, за винятком однієї, працюють в оборонній та аерокосмічній галузях) до списку експортного контролю, обмеживши їх в отриманні товарів подвійного призначення, враховуючи рідкісноземельні елементи.
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21.04.2025 19:46
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і це тільки початок великого стрибка США з трампліна.
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21.04.2025 19:29 Відповісти
ви підтримуєте китай?
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21.04.2025 20:20 Відповісти
Ви підтримуєте жабу чи гадюку?
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21.04.2025 20:37 Відповісти
з цих 2 сортів лайна важко сказати, хто гірший
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21.04.2025 22:47 Відповісти
гарне ракурс фото до новини. Але ще краще би виглядало, якби у цього дзикуня у долоні лежало руків'я катани.
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21.04.2025 19:34 Відповісти
Він не японець, катана то японський меч.
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21.04.2025 19:39 Відповісти
ну да, а Японія - остров. Не дякуйте.
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21.04.2025 19:51 Відповісти
Де ці комуняцьки тварини, а де катани...

Ти знаєш за кого японці китайоз вважають?
Нацистські погляди на євреїв тихо курять у сторонці. Причому ставлення японців до китайоз ні трохи не змінилося з часів, коли вони їх цілими містами вирізали.
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21.04.2025 19:43 Відповісти
але все одно могло би бути гарне фото.
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21.04.2025 19:50 Відповісти
Це, як мавпа з кавалерійською шаблею. Фото гарне але безглузде.
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21.04.2025 20:08 Відповісти
от зараз ваші слова на тлі дій адміністрації США виглядають навіть якось образливо стосовно будь-якого дзикуня.
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21.04.2025 20:16 Відповісти
А я ніколи і не приховував свого ставлення до комуністів, а тим більше, до китайців.

Брудні тварини, гірші за кацапів. І вся їхня велична історія такий же фуфель, як у кацапів.
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21.04.2025 20:21 Відповісти
ну, це ваше особисте відношення до китайців. Маєте на це право. А комуністів скрізь багато, не тільки у Китаї.
І да, я впевнений, що в адміністрації Білого дому зараз нема жодного комуніста.
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21.04.2025 20:42 Відповісти
китайцам все равно кем их там вважают японцы
потому, что китайцы сильнее, и если они вдруг сильно захотят, то от японии останется радиоктивная пустыня.
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21.04.2025 21:49 Відповісти
Оце уже 3-я світова! Але не факт....
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21.04.2025 19:35 Відповісти
Ну все. Не отримувати американським конгресменам зарплатню китайським рисом. 😁
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21.04.2025 19:40 Відповісти
Купив був відро поп-корну, але зараз ,думаю, не вистачить
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21.04.2025 19:40 Відповісти
У відповідь на нещодавнє запровадження мит Китай обмежив продаж до Сполучених Штатів семи рідкісноземельних елементів. Хоча це не пряма заборона, але цей крок вимагає від виробників подавати заявки на отримання від китайського уряду експортних ліцензій.
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21.04.2025 19:43 Відповісти
Нові експортні обмеження стосуються семи середніх і важких рідкісноземельних елементів, які відіграють важливу роль в оборонному секторі: самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію.

Ітрій, наприклад, використовується як високотемпературне покриття для реактивних двигунів, що запобігає їхньому розплавленню під час польоту.

Хоча Пентагон і американські компанії зберігають запаси, вони, за оцінками, не є достатньо великими, щоб витримати тривале порушення ланцюга постачання. На додаток до заборони на самі елементи, Пекін також вніс 16 американських компаній (усі з яких, за винятком однієї, працюють в оборонній та аерокосмічній галузях) до списку експортного контролю, обмеживши їх в отриманні товарів подвійного призначення, враховуючи рідкісноземельні елементи.
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21.04.2025 19:46 Відповісти
Китай отримує передові системи озброєнь і обладнання в п'ять-шість разів швидше, ніж Сполучені Штати.

Подальші заборони на імпорт критично важливих мінеральних ресурсів лише збільшать розрив, дозволяючи Китаю зміцнювати свій воєнний потенціал швидше, ніж США.

Звіт CSIS
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21.04.2025 19:48 Відповісти
Трамп зробив америку великою, шо тепер всякі бабуїни хєр витирюать об неї
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21.04.2025 19:48 Відповісти
Гітлер, ставши канцлером у 1933 році, запровадив високі тарифи, прагнучи ізолювати Німеччину від світової економіки та «відновити честь нації». Це призвело до зростання цін, викликало протести сусідніх країн, загрози торговельних війн і завдало збитків економіці Німеччини. Замість відновлення після Великої депресії (1929-1933) політика Гітлера посилила кризу. (с)
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21.04.2025 20:14 Відповісти
Ну, в двох, вставати з колін, веселіше...
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21.04.2025 19:53 Відповісти
Шо, і проти маска теж?
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21.04.2025 19:56 Відповісти
китай мог бы решить проблему с путлером, но, к сожалению, им управляют такие же идиоты, как и

всеми другими диктаторскими странами.
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21.04.2025 20:04 Відповісти
А нафіга Китаю вирішувати проблему з ******? Враховуючи те, що для Китаю це ніяка не проблема.
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21.04.2025 21:34 Відповісти
Вы далеки от понимания ситуации, если задаёте такие вопросы.

Это нужно китаю, чтобы посадить трампа на пятую точку и отнять у него лавры миротворца и это,

как минимум!
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21.04.2025 21:43 Відповісти
Китаю треба порішати ***** шоб підісрати Трампу? Азохенвей. Яким чином? Може поясните логіку?
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21.04.2025 21:45 Відповісти
у китая нет проблем с х у й лом
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21.04.2025 21:55 Відповісти
Нехай сша з Китаєм хоч повбиваються. І щось підказує що перше впаде сша
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21.04.2025 20:22 Відповісти
Не думав, що таке станеться, але в цьому випадку я підтримую дії Пекіна.
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21.04.2025 20:30 Відповісти
Все ще є надія, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі. Але та надія тане з часом. То чекаємо, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
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21.04.2025 21:48 Відповісти
 
 