Китай запровадив санкції проти конгресменів і урядовців США

Китай запровадив санкції проти деяких членів Конгресу та урядовців США через "кричущу поведінку з питань, пов'язаних із Гонконгом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рішення стало відповіддю на запровадження США санкцій проти шести чиновників з Китаю і Гонконгу за їхню причетність до "транснаціональних репресій".

Речник МЗС КНР Го Цзякунь назвав санкції США "серйозним втручанням у справи Гонконгу, які є внутрішніми справами Китаю". За його словами, це також є "грубим порушенням принципів міжнародного права і основних норм міжнародних відносин".

Китай "рішуче засуджує" рішення США і запровадить санкції проти "членів Конгресу, чиновників і керівників неурядових організацій, які діяли кричущим чином у питаннях Гонконгу", заявив Го.

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