Китай запровадив санкції проти конгресменів і урядовців США
Китай запровадив санкції проти деяких членів Конгресу та урядовців США через "кричущу поведінку з питань, пов'язаних із Гонконгом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Рішення стало відповіддю на запровадження США санкцій проти шести чиновників з Китаю і Гонконгу за їхню причетність до "транснаціональних репресій".
Речник МЗС КНР Го Цзякунь назвав санкції США "серйозним втручанням у справи Гонконгу, які є внутрішніми справами Китаю". За його словами, це також є "грубим порушенням принципів міжнародного права і основних норм міжнародних відносин".
Китай "рішуче засуджує" рішення США і запровадить санкції проти "членів Конгресу, чиновників і керівників неурядових організацій, які діяли кричущим чином у питаннях Гонконгу", заявив Го.
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Ти знаєш за кого японці китайоз вважають?
Нацистські погляди на євреїв тихо курять у сторонці. Причому ставлення японців до китайоз ні трохи не змінилося з часів, коли вони їх цілими містами вирізали.
Брудні тварини, гірші за кацапів. І вся їхня велична історія такий же фуфель, як у кацапів.
І да, я впевнений, що в адміністрації Білого дому зараз нема жодного комуніста.
потому, что китайцы сильнее, и если они вдруг сильно захотят, то от японии останется радиоктивная пустыня.
Ітрій, наприклад, використовується як високотемпературне покриття для реактивних двигунів, що запобігає їхньому розплавленню під час польоту.
Хоча Пентагон і американські компанії зберігають запаси, вони, за оцінками, не є достатньо великими, щоб витримати тривале порушення ланцюга постачання. На додаток до заборони на самі елементи, Пекін також вніс 16 американських компаній (усі з яких, за винятком однієї, працюють в оборонній та аерокосмічній галузях) до списку експортного контролю, обмеживши їх в отриманні товарів подвійного призначення, враховуючи рідкісноземельні елементи.
Подальші заборони на імпорт критично важливих мінеральних ресурсів лише збільшать розрив, дозволяючи Китаю зміцнювати свій воєнний потенціал швидше, ніж США.
Звіт CSIS
всеми другими диктаторскими странами.
Это нужно китаю, чтобы посадить трампа на пятую точку и отнять у него лавры миротворца и это,
как минимум!