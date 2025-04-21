Китай ввел санкции против конгрессменов и чиновников США
Китай ввел санкции против некоторых членов Конгресса и чиновников США из-за "вопиющего поведения относительно вопросов, связанных с Гонконгом".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Решение стало ответом на введение США санкций против шести чиновников из Китая и Гонконга за их причастность к "транснациональным репрессиям".
Представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал санкции США "серьезным вмешательством в дела Гонконга, которые являются внутренними делами Китая". По его словам, это также является "грубым нарушением принципов международного права и основных норм международных отношений".
Китай "решительно осуждает" решение США и введет санкции против "членов Конгресса, чиновников и руководителей неправительственных организаций, которые действовали вопиющим образом в вопросах Гонконга", заявил Го.
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Ти знаєш за кого японці китайоз вважають?
Нацистські погляди на євреїв тихо курять у сторонці. Причому ставлення японців до китайоз ні трохи не змінилося з часів, коли вони їх цілими містами вирізали.
Брудні тварини, гірші за кацапів. І вся їхня велична історія такий же фуфель, як у кацапів.
І да, я впевнений, що в адміністрації Білого дому зараз нема жодного комуніста.
потому, что китайцы сильнее, и если они вдруг сильно захотят, то от японии останется радиоктивная пустыня.
Ітрій, наприклад, використовується як високотемпературне покриття для реактивних двигунів, що запобігає їхньому розплавленню під час польоту.
Хоча Пентагон і американські компанії зберігають запаси, вони, за оцінками, не є достатньо великими, щоб витримати тривале порушення ланцюга постачання. На додаток до заборони на самі елементи, Пекін також вніс 16 американських компаній (усі з яких, за винятком однієї, працюють в оборонній та аерокосмічній галузях) до списку експортного контролю, обмеживши їх в отриманні товарів подвійного призначення, враховуючи рідкісноземельні елементи.
Подальші заборони на імпорт критично важливих мінеральних ресурсів лише збільшать розрив, дозволяючи Китаю зміцнювати свій воєнний потенціал швидше, ніж США.
Звіт CSIS
всеми другими диктаторскими странами.
Это нужно китаю, чтобы посадить трампа на пятую точку и отнять у него лавры миротворца и это,
как минимум!