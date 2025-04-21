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Китай ввел санкции против конгрессменов и чиновников США

Представитель МИД Го Цзякунь

Китай ввел санкции против некоторых членов Конгресса и чиновников США из-за "вопиющего поведения относительно вопросов, связанных с Гонконгом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Решение стало ответом на введение США санкций против шести чиновников из Китая и Гонконга за их причастность к "транснациональным репрессиям".

Представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал санкции США "серьезным вмешательством в дела Гонконга, которые являются внутренними делами Китая". По его словам, это также является "грубым нарушением принципов международного права и основных норм международных отношений".

Китай "решительно осуждает" решение США и введет санкции против "членов Конгресса, чиновников и руководителей неправительственных организаций, которые действовали вопиющим образом в вопросах Гонконга", заявил Го.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против компаний из Китая и Гонконга, которые помогали Ирану изготавливать беспилотники

Автор: 

Гонконг (39) Китай (2971) санкции (11291) США (26672)


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Топ комментарии
+6
Трамп зробив америку великою, шо тепер всякі бабуїни хєр витирюать об неї
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21.04.2025 19:48
+5
і це тільки початок великого стрибка США з трампліна.
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21.04.2025 19:29
+2
Нові експортні обмеження стосуються семи середніх і важких рідкісноземельних елементів, які відіграють важливу роль в оборонному секторі: самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію.

Ітрій, наприклад, використовується як високотемпературне покриття для реактивних двигунів, що запобігає їхньому розплавленню під час польоту.

Хоча Пентагон і американські компанії зберігають запаси, вони, за оцінками, не є достатньо великими, щоб витримати тривале порушення ланцюга постачання. На додаток до заборони на самі елементи, Пекін також вніс 16 американських компаній (усі з яких, за винятком однієї, працюють в оборонній та аерокосмічній галузях) до списку експортного контролю, обмеживши їх в отриманні товарів подвійного призначення, враховуючи рідкісноземельні елементи.
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21.04.2025 19:46
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і це тільки початок великого стрибка США з трампліна.
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21.04.2025 19:29 Ответить
ви підтримуєте китай?
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21.04.2025 20:20 Ответить
Ви підтримуєте жабу чи гадюку?
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21.04.2025 20:37 Ответить
з цих 2 сортів лайна важко сказати, хто гірший
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21.04.2025 22:47 Ответить
гарне ракурс фото до новини. Але ще краще би виглядало, якби у цього дзикуня у долоні лежало руків'я катани.
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21.04.2025 19:34 Ответить
Він не японець, катана то японський меч.
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21.04.2025 19:39 Ответить
ну да, а Японія - остров. Не дякуйте.
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21.04.2025 19:51 Ответить
Де ці комуняцьки тварини, а де катани...

Ти знаєш за кого японці китайоз вважають?
Нацистські погляди на євреїв тихо курять у сторонці. Причому ставлення японців до китайоз ні трохи не змінилося з часів, коли вони їх цілими містами вирізали.
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21.04.2025 19:43 Ответить
але все одно могло би бути гарне фото.
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21.04.2025 19:50 Ответить
Це, як мавпа з кавалерійською шаблею. Фото гарне але безглузде.
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21.04.2025 20:08 Ответить
от зараз ваші слова на тлі дій адміністрації США виглядають навіть якось образливо стосовно будь-якого дзикуня.
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21.04.2025 20:16 Ответить
А я ніколи і не приховував свого ставлення до комуністів, а тим більше, до китайців.

Брудні тварини, гірші за кацапів. І вся їхня велична історія такий же фуфель, як у кацапів.
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21.04.2025 20:21 Ответить
ну, це ваше особисте відношення до китайців. Маєте на це право. А комуністів скрізь багато, не тільки у Китаї.
І да, я впевнений, що в адміністрації Білого дому зараз нема жодного комуніста.
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21.04.2025 20:42 Ответить
китайцам все равно кем их там вважают японцы
потому, что китайцы сильнее, и если они вдруг сильно захотят, то от японии останется радиоктивная пустыня.
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21.04.2025 21:49 Ответить
Оце уже 3-я світова! Але не факт....
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21.04.2025 19:35 Ответить
Ну все. Не отримувати американським конгресменам зарплатню китайським рисом. 😁
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21.04.2025 19:40 Ответить
Купив був відро поп-корну, але зараз ,думаю, не вистачить
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21.04.2025 19:40 Ответить
У відповідь на нещодавнє запровадження мит Китай обмежив продаж до Сполучених Штатів семи рідкісноземельних елементів. Хоча це не пряма заборона, але цей крок вимагає від виробників подавати заявки на отримання від китайського уряду експортних ліцензій.
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21.04.2025 19:43 Ответить
Нові експортні обмеження стосуються семи середніх і важких рідкісноземельних елементів, які відіграють важливу роль в оборонному секторі: самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію.

Ітрій, наприклад, використовується як високотемпературне покриття для реактивних двигунів, що запобігає їхньому розплавленню під час польоту.

Хоча Пентагон і американські компанії зберігають запаси, вони, за оцінками, не є достатньо великими, щоб витримати тривале порушення ланцюга постачання. На додаток до заборони на самі елементи, Пекін також вніс 16 американських компаній (усі з яких, за винятком однієї, працюють в оборонній та аерокосмічній галузях) до списку експортного контролю, обмеживши їх в отриманні товарів подвійного призначення, враховуючи рідкісноземельні елементи.
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21.04.2025 19:46 Ответить
Китай отримує передові системи озброєнь і обладнання в п'ять-шість разів швидше, ніж Сполучені Штати.

Подальші заборони на імпорт критично важливих мінеральних ресурсів лише збільшать розрив, дозволяючи Китаю зміцнювати свій воєнний потенціал швидше, ніж США.

Звіт CSIS
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21.04.2025 19:48 Ответить
Трамп зробив америку великою, шо тепер всякі бабуїни хєр витирюать об неї
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21.04.2025 19:48 Ответить
Гітлер, ставши канцлером у 1933 році, запровадив високі тарифи, прагнучи ізолювати Німеччину від світової економіки та «відновити честь нації». Це призвело до зростання цін, викликало протести сусідніх країн, загрози торговельних війн і завдало збитків економіці Німеччини. Замість відновлення після Великої депресії (1929-1933) політика Гітлера посилила кризу. (с)
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21.04.2025 20:14 Ответить
Ну, в двох, вставати з колін, веселіше...
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21.04.2025 19:53 Ответить
Шо, і проти маска теж?
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21.04.2025 19:56 Ответить
китай мог бы решить проблему с путлером, но, к сожалению, им управляют такие же идиоты, как и

всеми другими диктаторскими странами.
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21.04.2025 20:04 Ответить
А нафіга Китаю вирішувати проблему з ******? Враховуючи те, що для Китаю це ніяка не проблема.
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21.04.2025 21:34 Ответить
Вы далеки от понимания ситуации, если задаёте такие вопросы.

Это нужно китаю, чтобы посадить трампа на пятую точку и отнять у него лавры миротворца и это,

как минимум!
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21.04.2025 21:43 Ответить
Китаю треба порішати ***** шоб підісрати Трампу? Азохенвей. Яким чином? Може поясните логіку?
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21.04.2025 21:45 Ответить
у китая нет проблем с х у й лом
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21.04.2025 21:55 Ответить
Нехай сша з Китаєм хоч повбиваються. І щось підказує що перше впаде сша
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21.04.2025 20:22 Ответить
Не думав, що таке станеться, але в цьому випадку я підтримую дії Пекіна.
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21.04.2025 20:30 Ответить
Все ще є надія, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі. Але та надія тане з часом. То чекаємо, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
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21.04.2025 21:48 Ответить
 
 