Дві людини загинули внаслідок російських обстрілів Куп’янщини
Внаслідок російського обстрілу села Петропавлівка 21 квітня загинули дві людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок російського обстрілу загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років.
У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.
Точний тип авіаційного боєприпасу, яким здійснено атаку, встановлюється.
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Isolda Peres
показати весь коментар21.04.2025 21:32 Відповісти Мені подобається 0
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