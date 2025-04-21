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Новини Обстріли Куп’янщини
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Дві людини загинули внаслідок російських обстрілів Куп’янщини

Вибух

Внаслідок російського обстрілу села Петропавлівка 21 квітня загинули дві людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок російського обстрілу загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

Точний тип авіаційного боєприпасу, яким здійснено атаку, встановлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 жінки постраждали внаслідок ворожих атак на Куп’янщину. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28486) Харківська область (815) Куп’янський район (167) Петропавлівка (5) війна в Україні (3899)


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Коли, ну коли почнуться прильоти по червоному кладовищу з мумією?
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21.04.2025 21:32 Відповісти
 
 