Два человека погибли в результате российских обстрелов Купянщины

В результате российского обстрела села Петропавловка 21 апреля погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В результате российского обстрела погибли 54-летняя женщина и мужчина 26 лет.

В населенном пункте повреждены жилые дома.

Точный тип авиационного боеприпаса, которым осуществлена атака, устанавливается.

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