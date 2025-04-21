Два человека погибли в результате российских обстрелов Купянщины
В результате российского обстрела села Петропавловка 21 апреля погибли два человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
В результате российского обстрела погибли 54-летняя женщина и мужчина 26 лет.
В населенном пункте повреждены жилые дома.
Точный тип авиационного боеприпаса, которым осуществлена атака, устанавливается.
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Isolda Peres
показать весь комментарий21.04.2025 21:32 Ответить Мне нравится 0
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