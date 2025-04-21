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Новости Обстрелы Купянщины
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Два человека погибли в результате российских обстрелов Купянщины

Вибух

В результате российского обстрела села Петропавловка 21 апреля погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В результате российского обстрела погибли 54-летняя женщина и мужчина 26 лет.

В населенном пункте повреждены жилые дома.

Точный тип авиационного боеприпаса, которым осуществлена атака, устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 женщины пострадали в результате вражеских атак на Купянщину. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27165) Харьковская область (803) Купянский район (168) Петропавловка (5) война в Украине (3864)


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Коли, ну коли почнуться прильоти по червоному кладовищу з мумією?
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21.04.2025 21:32 Ответить
 
 