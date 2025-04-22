США ще не використали всі інструменти тиску на Росію, - Каллас

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що Сполучені Штати не використали всі свої інструменти тиску на Росію, щоб змусити її погодитися зупинити повномасштабну агресію проти України.

Про це Каллас заявила в інтервʼю AFP, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, оголошення Росією "великоднього перемир'я" на вихідних було вивертом, спрямованим на президента США Дональда Трампа.

"Очевидно, що Росія грає в усі ці ігри, тягне час і не дуже хоче миру. Вони думають, що час на їхньому боці, тому вони не демонструють жодних добрих знаків чи доброї волі", - наголосила вона.

Каллас сподівається, що Вашингтон займе більш жорстку позицію щодо Москви, перш ніж відмовиться від своїх мирних зусиль.

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"У них в руках є інструменти, які вони можуть використовувати для тиску на Росію. Вони не використали ці інструменти", - зауважила дипломатка.

"Якщо вони зараз полишають (свої зусилля - ред.), не використовуючи інструменти, які фактично є в їхніх руках, то у мене виникає велике питання: чому? Чому вони не використовують інструменти, щоб справді покласти край цій війні?" - додала Каллас.