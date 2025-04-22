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Новини Відносини РФ та США Тиск на Росію
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США ще не використали всі інструменти тиску на Росію, - Каллас

Кая Каллас про тиск США на Росію

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що Сполучені Штати не використали всі свої інструменти тиску на Росію, щоб змусити її погодитися зупинити повномасштабну агресію проти України.

Про це Каллас заявила в інтервʼю AFP, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, оголошення Росією "великоднього перемир'я" на вихідних було вивертом, спрямованим на президента США Дональда Трампа.

"Очевидно, що Росія грає в усі ці ігри, тягне час і не дуже хоче миру. Вони думають, що час на їхньому боці, тому вони не демонструють жодних добрих знаків чи доброї волі", - наголосила вона.

Каллас сподівається, що Вашингтон займе більш жорстку позицію щодо Москви, перш ніж відмовиться від своїх мирних зусиль.

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"У них в руках є інструменти, які вони можуть використовувати для тиску на Росію. Вони не використали ці інструменти", - зауважила дипломатка. 

"Якщо вони зараз полишають (свої зусилля - ред.), не використовуючи інструменти, які фактично є в їхніх руках, то у мене виникає велике питання: чому? Чому вони не використовують інструменти, щоб справді покласти край цій війні?" - додала Каллас.

Автор: 

росія (65191) США (22840) Каллас Кая (264)


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Топ коментарі
+3
сша- при трампі, геть нічого не використала, тільки себе обісрала...
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22.04.2025 19:29
+2
А що вони вже використали?
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22.04.2025 19:22
+2
Звісно вона ображена на всіх. Голова дипломатії ЕС, яку ніхто не слухає і нікому не потрібна. Переговори йдуть повним ходом, а їй навіть місця не знайшлося у другому ряду.
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22.04.2025 19:45
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Сама грізна зброя -спецпредставник трамплюка пукне у Кремлі.
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22.04.2025 19:19 Відповісти
Ну все, зараз як використае- зразу путин капут!
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22.04.2025 19:21 Відповісти
Осталось задействовать Погодный штор и Хроносферу?
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22.04.2025 19:21 Відповісти
А що вони вже використали?
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22.04.2025 19:22 Відповісти
Обвинение Украины, давление на Украину, обворовывание копалин Украины, поддержка рашки относительно вступление Украины в ЕС и НАТО.
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22.04.2025 19:24 Відповісти
бусікі пробували? а дзеркальця? а може поможе....
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22.04.2025 19:22 Відповісти
Піною задувати будуть?
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22.04.2025 19:23 Відповісти
ЦЕ ПІАР ТРАМПА А НЕ ПОТУГИ ДЛЯ МИРУ- докази від Швеця

Украина на решающем рубеже / Окно возможностей для победы /№934/ Юрий Швец- ютуб
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22.04.2025 19:25 Відповісти
сша- при трампі, геть нічого не використала, тільки себе обісрала...
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22.04.2025 19:29 Відповісти
Интересно, кем назовет Каллас доблестные орлы трамповской администрации.
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22.04.2025 19:29 Відповісти
Ядерні удари?
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22.04.2025 19:35 Відповісти
не використовуючи інструменти, які фактично є в їхніх руках, то у мене виникає велике питання: чому? Чому вони не використовують інструменти, щоб справді покласти край цій війні?"
Тому що комусь це вигідно! Боневтік і К° піднялись на війні добре, тому не має сенсу цю війну закінчувати. Всі в шоколаді зі вміх сторін! Іихо.
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22.04.2025 19:37 Відповісти
Ага, просто не дуже удобно одночасно і "тиснути" і вилизувати сраку х*йлу...
Ще й рудий чубчик заважає...
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22.04.2025 19:41 Відповісти
Звісно вона ображена на всіх. Голова дипломатії ЕС, яку ніхто не слухає і нікому не потрібна. Переговори йдуть повним ходом, а їй навіть місця не знайшлося у другому ряду.
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22.04.2025 19:45 Відповісти
Ага. Навіть і не пробували тиснути. Раді б всю Україну віддати *****, не тільки Крим. Рижа тварюка
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22.04.2025 19:47 Відповісти
А что насчет того что Европа купила нефти и газа больше чем выделила помощи? Это называется все инструменты використала
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22.04.2025 19:50 Відповісти
 
 