США еще не использовали все инструменты давления на Россию, - Каллас

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что Соединенные Штаты не использовали все свои инструменты давления на Россию, чтобы заставить ее согласиться остановить полномасштабную агрессию против Украины.

Об этом Каллас заявила в интервью AFP, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, объявление Россией "пасхального перемирия" на выходных было уловкой, направленной на президента США Дональда Трампа.

"Очевидно, что Россия играет во все эти игры, тянет время и не очень хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому они не демонстрируют никаких добрых знаков или доброй воли", - подчеркнула она.

Каллас надеется, что Вашингтон займет более жесткую позицию в отношении Москвы, прежде чем откажется от своих мирных усилий.

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"У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для давления на Россию. Они не использовали эти инструменты", - отметила дипломат.

"Если они сейчас оставляют (свои усилия. - Ред.), не используя инструменты, которые фактически есть в их руках, то у меня возникает большой вопрос: почему? Почему они не используют инструменты, чтобы действительно положить конец этой войне?" - добавила Каллас.