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Новости Отношения РФ и США Давление на Россию
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США еще не использовали все инструменты давления на Россию, - Каллас

Кайя Каллас о давлении США на Россию

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что Соединенные Штаты не использовали все свои инструменты давления на Россию, чтобы заставить ее согласиться остановить полномасштабную агрессию против Украины.

Об этом Каллас заявила в интервью AFP, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, объявление Россией "пасхального перемирия" на выходных было уловкой, направленной на президента США Дональда Трампа.

"Очевидно, что Россия играет во все эти игры, тянет время и не очень хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому они не демонстрируют никаких добрых знаков или доброй воли", - подчеркнула она.

Каллас надеется, что Вашингтон займет более жесткую позицию в отношении Москвы, прежде чем откажется от своих мирных усилий.

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"У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для давления на Россию. Они не использовали эти инструменты", - отметила дипломат.

"Если они сейчас оставляют (свои усилия. - Ред.), не используя инструменты, которые фактически есть в их руках, то у меня возникает большой вопрос: почему? Почему они не используют инструменты, чтобы действительно положить конец этой войне?" - добавила Каллас.

Автор: 

россия (95546) США (26672) Каллас Кая (198)


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Топ комментарии
+3
сша- при трампі, геть нічого не використала, тільки себе обісрала...
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22.04.2025 19:29
+2
А що вони вже використали?
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22.04.2025 19:22
+2
Звісно вона ображена на всіх. Голова дипломатії ЕС, яку ніхто не слухає і нікому не потрібна. Переговори йдуть повним ходом, а їй навіть місця не знайшлося у другому ряду.
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22.04.2025 19:45
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Сама грізна зброя -спецпредставник трамплюка пукне у Кремлі.
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22.04.2025 19:19 Ответить
Ну все, зараз як використае- зразу путин капут!
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22.04.2025 19:21 Ответить
Осталось задействовать Погодный штор и Хроносферу?
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22.04.2025 19:21 Ответить
А що вони вже використали?
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22.04.2025 19:22 Ответить
Обвинение Украины, давление на Украину, обворовывание копалин Украины, поддержка рашки относительно вступление Украины в ЕС и НАТО.
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22.04.2025 19:24 Ответить
бусікі пробували? а дзеркальця? а може поможе....
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22.04.2025 19:22 Ответить
Піною задувати будуть?
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22.04.2025 19:23 Ответить
ЦЕ ПІАР ТРАМПА А НЕ ПОТУГИ ДЛЯ МИРУ- докази від Швеця

Украина на решающем рубеже / Окно возможностей для победы /№934/ Юрий Швец- ютуб
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22.04.2025 19:25 Ответить
сша- при трампі, геть нічого не використала, тільки себе обісрала...
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22.04.2025 19:29 Ответить
Интересно, кем назовет Каллас доблестные орлы трамповской администрации.
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22.04.2025 19:29 Ответить
Ядерні удари?
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22.04.2025 19:35 Ответить
не використовуючи інструменти, які фактично є в їхніх руках, то у мене виникає велике питання: чому? Чому вони не використовують інструменти, щоб справді покласти край цій війні?"
Тому що комусь це вигідно! Боневтік і К° піднялись на війні добре, тому не має сенсу цю війну закінчувати. Всі в шоколаді зі вміх сторін! Іихо.
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22.04.2025 19:37 Ответить
Ага, просто не дуже удобно одночасно і "тиснути" і вилизувати сраку х*йлу...
Ще й рудий чубчик заважає...
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22.04.2025 19:41 Ответить
Звісно вона ображена на всіх. Голова дипломатії ЕС, яку ніхто не слухає і нікому не потрібна. Переговори йдуть повним ходом, а їй навіть місця не знайшлося у другому ряду.
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22.04.2025 19:45 Ответить
Ага. Навіть і не пробували тиснути. Раді б всю Україну віддати *****, не тільки Крим. Рижа тварюка
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22.04.2025 19:47 Ответить
А что насчет того что Европа купила нефти и газа больше чем выделила помощи? Это называется все инструменты використала
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22.04.2025 19:50 Ответить
 
 